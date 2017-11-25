25 ноября 2017 Вечеринка
9 января Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 13-14 января
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 18:10
На выходных вас ждут самые разнообразные мероприятия! Вы сможете послушать гитаристов в Капелле, прокатиться на танке, полюбоваться северными оленями и послушать байки из уст Олега Гаркуши. Не сидите дома!
Приходи на постановку по мотивам творчества Дали
Популярное в Европе шоу La Verità покажут на сцене БДТ. Спектакль известного режиссера Даниэле Финци Паски создан под впечатлением творчества одного из важнейших художников XX столетия - Сальвадора Дали. La Verità - это одновременно и спектакль, и цирковое представление с яркими акробатическими номерами и танцами. С 2013 года шоу выдержало более 370 представлений в 56 городах мира, а теперь его смогут увидеть петербуржцы. Билеты - от 2000 рублей.
Когда: 13 января, 19:00; 14 января, 14:00, 19:00
Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова, набережная реки Фонтанки, 65
Покорми северного оленя
На выходных в "Этажах" появятся выходцы с далекого Севера. В пространстве "Синий пол" состоится фестиваль северных оленей, а также собак - самоедов и хаски. Посетители смогут полюбоваться красивыми животными, сфотографироваться с ними и даже покормить. В работе фестиваля примут участие заводчики, так что желающие смогут пообщаться с ними и узнать, каково это - выращивать северных оленей. Вход - 100 рублей (дети до 7 лет - бесплатно).
Когда: 13-14 января, 11:00-21:00
Где: Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
Побывай на реконструкции битвы за Ленинград
В воскресенье под Красным Селом воссоздадут одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны - операцию "Январский гром", в результате которой окончательно была снята блокада Ленинграда. В честь этого соберутся реконструкторы со всего Северо-Запада. Сотни человек представят публике грандиозную битву, в которой будут задействованы танки, самоходки и орудия. Зрители смогут прокатиться на бронетехнике, пострелять из оружия и попробовать еду, приготовленную в полевой кухне.
Когда: 14 января, 12:00-18:00
Где: Красное Село, 3-й км Гатчинского шоссе
Смотри кино об искусстве в "Лендоке"
На выходных в открытой киностудии покажут последние два фильма из цикла об итальянском искусстве и итальянских музеях. Зрителей ждет обстоятельный рассказ о жизни и творчестве великих живописцев - "Рафаэль 3D" (в субботу) и "Леонардо. История гения" (в воскресенье). Стоимость билета - 100 рублей.
Когда: 13-14 января, 19:00
Где: Открытая киностудия "Лендок", набережная Крюкова канала, 12
Слушай гитарную музыку различных эпох
В воскресенье в Академической Капелле состоится торжественное открытие XV международного фестиваля "Виртуозы гитары". В честь этого события нас ждет большой концерт "Звезды гитарной музыки" с участием известных исполнителей и коллективов из Аргентины, Белоруссии, Германии, России и Швейцарии. На концерте прозвучит музыка различных эпох и стилей - от Ренессанса до современности, от гитарной классики до фламенко. билеты - от 350 рублей.
Когда: 14 января, 19:00
Где: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20
Пообщайся с Олегом Гаркушей
Творческий вечер известного музыканта состоится воскресным вечером в баре Dead Poets. Участник легендарного "АукцЫона" прочитает свои стихи, расскажет истории из жизни и пообщается с пришедшими на встречу.
Когда: 14 января, 18:00
Где: Dead Poets Bar, улица Жуковского, 12
Посети зимний джазовый фестиваль
XVII ежегодный фестиваль джаза растянется на три концерта с пятницы по воскресенье. Перед зрителями выступят известные петербургские джазмены и коллективы, молодые музыканты, а также Валерий Киселев с ансамблем классического джаза из Москвы и пианист Дэвид Брэйд из Канады. билеты - от 1400 рублей.
Когда: 12-14 января, 19:00
Где: Филармония Джазовой музыки, Загородный проспект, 27
Приходи в "Этажи" на фестиваль фэнтези
Двухдневный фестиваль "Мифология и фэнтези" состоится в следующие выходные. Поклонники Толкина, Роулинг и других авторов будут смотреть фильмы, поучаствуют в играх и квестах, а заодно послушают лекции о мифах и легендах. Разумеется, что многие придут в костюмах, так что посетителей ждет красочное косплей-шоу. А еще здесь можно будет подкрепиться едой, сделанной по рецептам, взятым из фэнтезийных книг. Вход на фестиваль - 100 рублей.
Когда: 13-14 января, 11:00-21:00
Где: Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
Рассматривай картины Павла Еськова
Выставка "По набережным, улицам, проспектам" целиком и полностью посвящена Петербургу. Уроженец Северной столицы, художник Павел Еськов чутко улавливает и мастерски передает на своих полотнах особую атмосферу родного города. Петербург Еськова тонко лиричен, и даже самые торжественные виды - не более чем декорации, на фоне которых разворачивается человеческая жизнь.
Когда: 9 января - 10 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)
Где: Галерея "Мольберт", набережная реки Мойки, 20
Любуйся миниатюрным Петербургом
В музее "Разночинный Петербург" открылась выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.
Когда: до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)
Где: Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий