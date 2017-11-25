Планы на выходные: чем заняться 13-14 января

Приходи на постановку по мотивам творчества Дали

Покорми северного оленя

Побывай на реконструкции битвы за Ленинград

Смотри кино об искусстве в "Лендоке"

Слушай гитарную музыку различных эпох

Пообщайся с Олегом Гаркушей

Посети зимний джазовый фестиваль

Приходи в "Этажи" на фестиваль фэнтези

Рассматривай картины Павла Еськова

Любуйся миниатюрным Петербургом

Популярное в Европе шоу La Verità покажут на сцене БДТ. Спектакль известного режиссера Даниэле Финци Паски создан под впечатлением творчества одного из важнейших художников XX столетия - Сальвадора Дали. La Verità - это одновременно и спектакль, и цирковое представление с яркими акробатическими номерами и танцами. С 2013 года шоу выдержало более 370 представлений в 56 городах мира, а теперь его смогут увидеть петербуржцы. Билеты - от 2000 рублей.13 января, 19:00; 14 января, 14:00, 19:00БДТ имени Г. А. Товстоногова, набережная реки Фонтанки, 65На выходных в "Этажах" появятся выходцы с далекого Севера. В пространстве "Синий пол" состоится фестиваль северных оленей, а также собак - самоедов и хаски. Посетители смогут полюбоваться красивыми животными, сфотографироваться с ними и даже покормить. В работе фестиваля примут участие заводчики, так что желающие смогут пообщаться с ними и узнать, каково это - выращивать северных оленей. Вход - 100 рублей (дети до 7 лет - бесплатно).13-14 января, 11:00-21:00Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74В воскресенье под Красным Селом воссоздадут одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны - операцию "Январский гром", в результате которой окончательно была снята блокада Ленинграда. В честь этого соберутся реконструкторы со всего Северо-Запада. Сотни человек представят публике грандиозную битву, в которой будут задействованы танки, самоходки и орудия. Зрители смогут прокатиться на бронетехнике, пострелять из оружия и попробовать еду, приготовленную в полевой кухне.14 января, 12:00-18:00Красное Село, 3-й км Гатчинского шоссеНа выходных в открытой киностудии покажут последние два фильма из цикла об итальянском искусстве и итальянских музеях. Зрителей ждет обстоятельный рассказ о жизни и творчестве великих живописцев - "Рафаэль 3D" (в субботу) и "Леонардо. История гения" (в воскресенье). Стоимость билета - 100 рублей.13-14 января, 19:00Открытая киностудия "Лендок", набережная Крюкова канала, 12В воскресенье в Академической Капелле состоится торжественное открытие XV международного фестиваля "Виртуозы гитары". В честь этого события нас ждет большой концерт "Звезды гитарной музыки" с участием известных исполнителей и коллективов из Аргентины, Белоруссии, Германии, России и Швейцарии. На концерте прозвучит музыка различных эпох и стилей - от Ренессанса до современности, от гитарной классики до фламенко. билеты - от 350 рублей.14 января, 19:00Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20Творческий вечер известного музыканта состоится воскресным вечером в баре Dead Poets. Участник легендарного "АукцЫона" прочитает свои стихи, расскажет истории из жизни и пообщается с пришедшими на встречу.14 января, 18:00Dead Poets Bar, улица Жуковского, 12XVII ежегодный фестиваль джаза растянется на три концерта с пятницы по воскресенье. Перед зрителями выступят известные петербургские джазмены и коллективы, молодые музыканты, а также Валерий Киселев с ансамблем классического джаза из Москвы и пианист Дэвид Брэйд из Канады. билеты - от 1400 рублей.12-14 января, 19:00Филармония Джазовой музыки, Загородный проспект, 27Двухдневный фестиваль "Мифология и фэнтези" состоится в следующие выходные. Поклонники Толкина, Роулинг и других авторов будут смотреть фильмы, поучаствуют в играх и квестах, а заодно послушают лекции о мифах и легендах. Разумеется, что многие придут в костюмах, так что посетителей ждет красочное косплей-шоу. А еще здесь можно будет подкрепиться едой, сделанной по рецептам, взятым из фэнтезийных книг. Вход на фестиваль - 100 рублей.13-14 января, 11:00-21:00Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74Выставка "По набережным, улицам, проспектам" целиком и полностью посвящена Петербургу. Уроженец Северной столицы, художник Павел Еськов чутко улавливает и мастерски передает на своих полотнах особую атмосферу родного города. Петербург Еськова тонко лиричен, и даже самые торжественные виды - не более чем декорации, на фоне которых разворачивается человеческая жизнь.9 января - 10 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Галерея "Мольберт", набережная реки Мойки, 20В музее "Разночинный Петербург" открылась выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9