Планы на неделю: чем заняться 15-19 января

Слушай "Времена года" в Филармонии

Рассматривай удивительные книги

Погрузись в советскую повседневность

Приходи на постановку по мотивам творчества Дали

Побывай на творческом вечере Олега Басилашвили

Веселись на Всемирном дне Битлз

Посети премьеру "Формулы воды"

Созерцай картины Павла Еськова

Насладись классикой в Мариинском театре

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Знаменитый скрипач, равно известный благодаря своему таланту и независимому поведению, приедет в Петербург на этой неделе. В четверг он исполнит в стенах Академической Филармонии всем знакомые "Времена года" Антонио Вивальди в новой трактовке. Стоимость билетов - от 1000 рублей.18 января, 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2Выставка "Новая библиотека" - это собранные вместе инсталляции, живопись, графика и видео-арт, посвященные главному носителю информации на протяжении бесчисленных столетий - книге. Более 40 художников из разных стран представят свои работы, среди которых - топор Раскольникова, работающие часы Велимира Хлебникова, пространственно-театральная мизансцена по неоконченной пьесе Екатерины II и многое другое.18 января - 25 февраляМузей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков, набережная канала Грибоедова, 103В Музее советских игровых автоматов стартует цикл лекций о советской повседневности. Историк и писатель Наталия Лебина расскажет о сознании советских граждан, нормах и девиациях, о том, что ели, пили и слушали жители страны, которой уже третье десятилетие как нет на карте. Тема первой лекции - "Следы советской истории на "теле" Петербурга". Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте музея.16 января, 22:00Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2ВПопулярное в Европе шоу La Verità можно увидеть теперь на сцене БДТ. Спектакль известного режиссера Даниэле Финци Паски создан под впечатлением творчества одного из важнейших художников XX столетия - Сальвадора Дали. La Verità - это одновременно и спектакль, и цирковое представление с яркими акробатическими номерами и танцами. С 2013 года шоу выдержало более 370 представлений в 56 городах мира, а теперь его смогут увидеть петербуржцы. Билеты - от 2000 рублей.16-19 января, 19:00БДТ имени Г. А. Товстоногова, набережная реки Фонтанки, 65Известный актер, сыгравший во многих фильмах и спектаклях, прочтет любимые произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других замечательных авторов, а заодно поделится своими мыслями о них. Билеты - от 800 рублей.17 января, 20:30Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 216 января в клубе "Аврора" будут отмечать главный праздник всех битломанов земли. Именно в этот день 61 год назад в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где и началась музыкальная карьера знаменитой четверки. В честь этого на сцену поднимутся семь групп, играющих в различных направлениях и жанрах. Они исполнят в общей сложности сорок песен легендарной группы, без которой современная музыка была бы совсем иной. Вход свободный.16 января, 19:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5, корпус 2"Формула воды" - без сомнения, триумфальное возвращение Гильермо дель Торо. История спрятанного от чужих глаз на военной базе загадочного существа и немой уборщицы, спасающей его. Новая работа автора "Лабиринта фавна" уже успела получить "Золотой глобус" за лучшую режиссуру и гран-при Венецианского кинофестиваля. "Оскаров" в копилке нет - но их еще не раздавали, так что всё впереди.с 18 январяКинотеатры городаВыставка "По набережным, улицам, проспектам" целиком и полностью посвящена Петербургу. Уроженец Северной столицы, художник Павел Еськов чутко улавливает и мастерски передает на своих полотнах особую атмосферу родного города. Петербург Еськова тонко лиричен, и даже самые торжественные виды - не более чем декорации, на фоне которых разворачивается человеческая жизнь.9 января - 10 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Галерея "Мольберт", набережная реки Мойки, 20Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. В эту среду слушателей ждет программа "От раннего к позднему романтизму", посвященная австро-немецкой музыке XIX века. Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.17 января, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34В Русском музее на днях открылась экспозиция работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2