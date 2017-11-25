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Планы на выходные: чем заняться 20-21 января
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 12:35
Казаки в БКЗ "Октябрьский", японские камелии в Ботаническом саду, лекции для детей и подростков в "Университете детей", а также десятки забавных мопсов на "МопсоЁлке" в Таврическом саду - на этих выходных есть, куда сходить и на что посмотреть! Подробности - в тексте ниже.
Познакомься с жизнью балтийских нерп
Январские выходные в музее "Вселенная воды" пройдут под знаком нерпы. Специальная программа "С нерпой на одной волне" расскажет посетителям об условиях обитания нерп и тюленей, их жизни, питании и опасностях, которые грозят этим видам. В рамках программы покажут фильм о центре, который занимается сохранением популяции кольчатых нерп, а самые юные гости смогут поучаствовать в опытах с водой и раскрасить изображения нерп на память.
Когда: 20-21 января, 13:00
Где: Музей "Вселенная воды", Шпалерная улица, 56
Слушай зарубежные хоры на "Крещенских вечерах"
Два вечера подряд в БКЗ "Октябрьский" будут идти концерты, посвященные празднику Крещения. В субботу на сцене выступит самый известный на Западе казачий хор - Bolschoi Don Kosaken, считающийся наследником ансамбля Сергей Жарова. На воскресном концерте можно будет услышать голос сербской исполнительницы Дивны Любоевич, а во второй части - хор "Басиани", который не только споет, но и удивит традиционными грузинскими танцами. Билеты - от 750 рублей.
Когда: 20-21 января, 19:00
Где: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6
Любуйся цветением камелий в Ботаническом саду
Японские камелии из коллекции Ботанического сада в этом году немного поторопились с цветением. Обычно они расцветают в феврале, но сейчас, как видно, не стали ждать обычного срока. Желающих полюбоваться этими цветами сотрудники сада приглашают на экскурсии по субтропическому маршруту, которые проходят ежедневно, кроме понедельника.
Когда: 20-21 января, 11:00-16:30
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Приведи ребенка на лекции в "Университет детей"
Формат "детям просто - о сложном" хорошо показал себя в странах Запада, а теперь появился в России. Европейский Университет переносит его на отечественную почву силами выдающихся ученых, занятых отнюдь не детскими проблемами в науке. В День открытых дверей перед юными студентами выступят исследователи из лучших ВУЗов Петербурга. Они расскажут о том, почему мы отражаемся в зеркале, как Земля получила свою форму, а заодно научат пользоваться методом Шерлока Холмса и преподадут театральный этикет. Посещение лекций бесплатное, но следует зарегистрироваться на TimePad.
Когда: 21 января, 12:00-15:00
Где: "Европейский Университет", Гагаринская улица, 6/1
Приходи на постановку по мотивам творчества Дали
Популярное в Европе шоу La Verità можно увидеть теперь на сцене БДТ. Спектакль известного режиссера Даниэле Финци Паски создан под впечатлением творчества одного из важнейших художников XX столетия - Сальвадора Дали. La Verità - это одновременно и спектакль, и цирковое представление с яркими акробатическими номерами и танцами. С 2013 года шоу выдержало более 370 представлений в 56 городах мира, а теперь его смогут увидеть петербуржцы. Билеты - от 2000 рублей.
Когда: 16-19 января, 19:00
Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова, набережная реки Фонтанки, 65
Посети выставку блокадных зарисовок
На выставке Елены Марттилы посетители увидят гравюры, эскизы и другие работы 95-летней художницы, пережившей блокаду Ленинграда. Самую страшную часть экспозиции составили портреты ленинградцев (в том числе, Ольги Берггольц и Дмитрия Шостаковича) и зарисовки из жизни окруженного противником города. Кроме того, на выставке можно увидеть и более позднее творчество художницы - театральные эскизы и серию гравюр по "Мастеру и Маргарите".
Когда: до 28 января, 12:00-19:00 (понедельник - выходной)
Где: Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников, Большая Морская улица, 38
Фотографируй забавных мопсов на "МопсоЁлке"
Третий по счету праздник мопсов и их владельцев пройдет в оранжерее Таврического сада 21 января. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы и мастер-классы, розыгрыши призов, чай и кофе с различными вкусностями, а главное - десятки мопсов, которых можно будет погладить (если хозяева согласятся) и на которых уж точно можно будет посмотреть. Кстати говоря, многие собаки придут наряженными в самые разнообразные костюмы, так что посетители разойдутся по домам с целым морем забавных фотографий.
Когда: 21 января, 18:00
Где: Оранжерея Таврического сада, Потёмкинская улица, 2 (вход со Шпалерной улицы, 43)
Приходи на "Битву клавиров" в Петрикирхе
В лютеранском храме на Невском проспекте уже не в первый раз устраивают своеобразное соревнование гениальных композиторов прошлого. В субботу любителей классической музыки ждет органно-фортепьянное противостояние Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. Вход - от 400 рублей.
Когда: 20 января, 15:00
Где: Лютеранская церковь Святых Петра и Павла, Невский проспект, 22-24
Рассматривай удивительные книги
Выставка "Новая библиотека" - это собранные вместе инсталляции, живопись, графика и видео-арт, посвященные главному носителю информации на протяжении бесчисленных столетий - книге. Более 40 художников из разных стран представят свои работы, среди которых - топор Раскольникова, работающие часы Велимира Хлебникова, пространственно-театральная мизансцена по неоконченной пьесе Екатерины II и многое другое.
Когда: 18 января - 25 февраля
Где: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков, набережная канала Грибоедова, 103
Смотри документальный фильм о Хокусае
В "Авроре" состоится показ документальной ленты из коллекций Британского музея, повествующей о творчестве самого известного японского художника - Кацусики Хокусая. Автор "Большой волны в Канагаве" и "Тридцать шесть видов Фудзи" предопределил развитие мирового искусства на годы вперед - достаточно сказать, что им восхищались Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Клод Моне и другие живописцы. Билеты - от 350 рублей.
Когда: 20 января, 17:40
Где: Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60
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