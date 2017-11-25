Планы на неделю: чем заняться 22-26 января

Побывай на празднике уличных музыкантов в "Зале ожидания"

Слушай музыку из классических голливудских лент

Удивляйся конькобежцам-экстремалам

Смотри фильмы о блокаде

Смотри "Смерть Сталина" в кинотеатрах города

Побывай на выставке Бориса Гребенщикова

Приходи на фестиваль памяти Высоцкого

Присутствуй при возвращении Швейка

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Фестиваль "Звуки улиц Питера" соберет вместе исполнителей, более привычных к выступлениям под открытым небом. Музыканты рассредоточатся по периметру зала, чтобы одновременно исполнять каверы на самые известные песни. Также здесь состоится презентация альбома "Звуки Питера", записанного при участии Сергея Чижа Чигракова, участников "Аквариума", Билли Новика, Максима Анухина, Сергея Ефременко и победителей конкурса уличных музыкантов. Вход - от 200 рублей.24 января, 19:00-23:00Клуб "Зал ожидания", набережная Обводного канала, 118Jazz Philarmonic Orchestra исполнит на Новой сцене Александринского театра мелодии, знакомые по американским фильмам 40-60-х годов. Программа "Музыка голливудского кино" составлена из саундтреков к "Серенаде солнечной долины", "В джазе только девушки", "Завтраку у Тиффани" и другим лентам, ставшим классикой мирового кинематографа. Билеты - от 800 рублей.25 января, 19:30Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49АЭтап Кубка мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup состоится в пятницу и субботу на территории горнолыжного курорта "Игора". Здесь соберутся спортсмены со всего мира, чтобы показать, на что способны. Специально для этого мероприятия подготовлена крутая 300-метровая трасса недалеко от Ледового дворца. В пятницу пройдут квалификационные заезды, а в субботу выступят финалисты. Вход свободный.26-27 январяГорнолыжный курорт "Игора", Ленинградская область, 54–й километр Приозерского шоссеСтарые советские и один новый российский фильмы о блокаде Ленинграда бесплатно покажут в кинотеатрах города. В четверг в "Дружбе" зрителей ждут ленты "Мы смерти смотрели в лицо" и "Садись рядом, Мишка", а в "Восходе" - "Три дня до весны"; в пятницу "Три дня до весны" повторят в петергофской "Авроре".25-26 январяКинотеатр "Дружба", Московский проспект, 202; Кинотеатр "Восход", улица Пограничника Гарькавого, 22, корпус 1; Кинотеатр "Аврора", город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 17Фильм не успел выйти на российские экраны, но уже наделал шума - еще бы, зарубежная комедия о нашем вожде всех времен и народов, да тем более не о жизни его, а о смерти! Учитывая тему, неудивительно, с каким энтузиазмом ломали копья поклонники и ненавистники самого одиозного отечественного руководителя со времен Ивана Грозного, еще даже не увидев фильма. В четверг все желающие смогут исправить это упущение - 25 января состоится премьера комедии Армандо Ионуччи о грызне советской верхушки над остывающим телом Хозяина.25 января - 7 февраляКинотеатры городаВ пятницу в музее открывается персональная выставка бессменного лидера "Аквариума". В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Кстати, обладателей пятилетних абонементов в музей ждет приятный сюрприз: на открытии выставки Борис Гребенщиков выступит с небольшим концертом.26 января – 19 февраляМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2В этот четверг легендарному барду, актеру и просто символу эпохи исполнилось бы 80 лет. В память о нем в клубе "Аврора" состоится фестиваль "Высоцкий 80". На сцену поднимутся рок-музыканты и актеры, чтобы почтить память Владимира Семеновича. О своем участии заявили Александр Чернецкий ("Разные люди"), "Сонце-Хмари", трио "Цветень", Никита Круглов, Вероника Курбанмамадова, Виталий Погосян и другие. Билеты - от 600 рублей.25 января, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5, корпус 2В пятницу на сцене Александринского театра состоится одна из главных премьер сезона: спектакль "Швейк. Возвращение" в постановке Валерия Фокина по пьесе Татьяны Рахмановой. Смешной и серьезный одновременно, спектакль по мотивам одного из главных сатирических романов XX столетия рассказывает о бравом солдате Швейке - маленьком человеке, пытающемся выжить в эпоху Великой войны. Билеты - от 300 рублей.26-28 января, 19:00Александринский театр, площадь Островского, 6Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8В Русском музее на днях открылась экспозиция работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2