Планы на выходные: чем заняться 27-28 января

Побывай на реконструкции салюта на Марсовом поле

Слушай классику на концерте Михаила Казиника

Смотри "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке

Приходи на соревнования по мотокроссу

Вспомни о трагической обороне Ленинграда на акции "900 дней и ночей"

Удивляйся конькобежцам-экстремалам

Познакомься с жизнью балтийских нерп

Слушай "Реквием" Моцарта

Присутствуй при возвращении Швейка

Научись готовить сладости на гастрономическом фестивале

В ознаменование годовщины снятия блокады Ленинграда на Марсовом поле реконструируют салют, состоявшийся в городе в 1944 году. Салют будет произведен из дивизионных орудий времен Великой Отечественной войны. Каждый залп будет посвящен формированию, отличившемуся в операции "Январский гром".27 января, 20:00Марсово полеИзвестный музыкант, искусствовед, писатель, поэт и просветитель исполнит произведения Баха, Моцарта, Листа и Венявского в компании Бориса Казиника (скрипка) и Вячеслава Зубкова (фортепиано). Помимо музыки слушателей ждут увлекательные рассказы Михаила Семеновича об искусстве и его творцах. Билеты на концерт, плавно перетекающий в увлекательную лекцию (или лекцию, превращающуюся в концерт) - от 400 рублей.27 января, 12:00ДК имени Горького, площадь Стачек, 4В центре сюжета новой (и, возможно, последней) ленты выдающегося австрийского режиссера - французская буржуазная семья, оказавшаяся неподалеку от лагеря мигрантов. Семью раздирают противоречия и внутренние конфликты - и всё это на фоне мирового кризиса. В главных ролях снялись Изабель Юппери Жан-Луи Трентиньян - любимые актеры Ханеке.до 2 февраляКинотеатры городаЧемпионат и первенство Санкт-Петербурга по зимнему мотокроссу состоится в первый выходной на мототреке ДОСААФ. В заездах примут участие десятки спортсменов, среди которых будут как любители, так и победители всероссийских и международных соревнований. Победителей будут определять по результатам двух заездов. Регистрация участников начнется в 08:30, а открытие соревнований намечено на 11:00. Всего в программе значится две серии заездов по классам, после которых в 16:10 состоится награждение победителей. Вход на соревнования свободный.27 января, 11:00Мототрек ДОСААФ России, проспект Мориса Тореза, 71АВ День снятия блокады в Академической капелле состоятся мероприятия, посвященные 74-летию с момента окончательного освобождения города. Начиная с 14:00 в концертном зале можно будет услышать композиции Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и русские народные песни в исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы. Кроме того, в 19:00 состоится особый концерт для блокадников, подготовленный Домом народного творчества и досуга. Во дворе Капеллы появятся артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Здесь же разместится инсталляция "Геометрия блокады" художника Петра Белого и трибуна, с которой петербуржцы прочтут стихотворения о войне. Акция под открытым небом пройдет с 17:00 до 20:00.27 январяГосударственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20Этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup состоится в пятницу и субботу на территории горнолыжного курорта "Игора". Здесь соберутся спортсмены со всего мира, чтобы показать, на что способны. Специально для этого мероприятия подготовлена крутая 300-метровая трасса недалеко от Ледового дворца. В пятницу пройдут квалификационные заезды, а в субботу выступят финалисты. Вход свободный.26-27 январяГорнолыжный курорт "Игора", Ленинградская область, 54–й километр Приозерского шоссеЯнварские выходные в музее "Вселенная воды" пройдут под знаком нерпы. Специальная программа "С нерпой на одной волне" расскажет посетителям об условиях обитания нерп и тюленей, их жизни, питании и опасностях, которые грозят этим видам. В рамках программы покажут фильм о центре, который занимается сохранением популяции кольчатых нерп, а самые юные гости смогут поучаствовать в опытах с водой и раскрасить изображения нерп на память.27-28 января, 13:00Музей "Вселенная воды", Шпалерная улица, 56В "Мюзик-Холле" состоится концерт "Помни, Ленинград...", приуроченный к освобождению города от блокады. Симфонический оркестр "Северная симфония" и Оперный хор театра "Мюзик-Холл" под управлением Фабио Мастранджело исполнят "Реквием" Моцарта в память о подвиге ленинградцев, в течение 900 дней стойко сопротивлявшихся врагу. Вход на концерт - 300 рублей.27 января, 18:00"Мюзик-Холл", Александровский парк, 4В пятницу на сцене Александринского театра состоится одна из главных премьер сезона: спектакль "Швейк. Возвращение" в постановке Валерия Фокина по пьесе Татьяны Рахмановой. Смешной и серьезный одновременно, спектакль по мотивам одного из главных сатирических романов XX столетия рассказывает о бравом солдате Швейке - маленьком человеке, пытающемся выжить в эпоху Великой войны. Билеты - от 300 рублей.26-28 января, 19:00Александринский театр, площадь Островского, 6"Кулинарная мастерская" откроется в субботу на территории торгового центра МЕГА Парнас. Детей и взрослых ждут самые разные угощения, так что сладкоежки точно останутся довольны. Гости мероприятия продегустируют необычные десерты и узнают их рецепты, а также смогут сами попрактиковаться в их приготовлении. Кроме того, пришедших ждут веселые игры, розыгрыши призов, а самым маленьким покажут спектакль "Винни-Пух и потерянный аппетит".27 января, 12:00-18:00Торговый центр МЕГА Парнас, пересечение КАД и проспекта Энгельса