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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 27-28 января
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 12:35
27 января в городе состоятся мероприятия в честь полного освобождения от блокады. На Марсовом поле реконструируют победный салют 1944 года, во дворе Академической капеллы прозвучат стихи о войне, а в "Мюзик-Холле" исполнят одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта - "Реквием". Но на выходных пройдут и другие мероприятия: соревнования по мотокроссу и скоростному спуску на коньках, в Александровском театре покажут антивоенную сатиру "Швейк. Возвращение", а в ДК имени Горького перед публикой выступит человек-оркестр (иначе не назвать) Михаил Казиник. Подробности - в нашей подборке.
Побывай на реконструкции салюта на Марсовом поле
В ознаменование годовщины снятия блокады Ленинграда на Марсовом поле реконструируют салют, состоявшийся в городе в 1944 году. Салют будет произведен из дивизионных орудий времен Великой Отечественной войны. Каждый залп будет посвящен формированию, отличившемуся в операции "Январский гром".
Когда: 27 января, 20:00
Где: Марсово поле
Слушай классику на концерте Михаила Казиника
Известный музыкант, искусствовед, писатель, поэт и просветитель исполнит произведения Баха, Моцарта, Листа и Венявского в компании Бориса Казиника (скрипка) и Вячеслава Зубкова (фортепиано). Помимо музыки слушателей ждут увлекательные рассказы Михаила Семеновича об искусстве и его творцах. Билеты на концерт, плавно перетекающий в увлекательную лекцию (или лекцию, превращающуюся в концерт) - от 400 рублей.
Когда: 27 января, 12:00
Где: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4
Смотри "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке
В центре сюжета новой (и, возможно, последней) ленты выдающегося австрийского режиссера - французская буржуазная семья, оказавшаяся неподалеку от лагеря мигрантов. Семью раздирают противоречия и внутренние конфликты - и всё это на фоне мирового кризиса. В главных ролях снялись Изабель Юппери Жан-Луи Трентиньян - любимые актеры Ханеке.
Когда: до 2 февраля
Где: Кинотеатры города
Приходи на соревнования по мотокроссу
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по зимнему мотокроссу состоится в первый выходной на мототреке ДОСААФ. В заездах примут участие десятки спортсменов, среди которых будут как любители, так и победители всероссийских и международных соревнований. Победителей будут определять по результатам двух заездов. Регистрация участников начнется в 08:30, а открытие соревнований намечено на 11:00. Всего в программе значится две серии заездов по классам, после которых в 16:10 состоится награждение победителей. Вход на соревнования свободный.
Когда: 27 января, 11:00
Где: Мототрек ДОСААФ России, проспект Мориса Тореза, 71А
Вспомни о трагической обороне Ленинграда на акции "900 дней и ночей"
В День снятия блокады в Академической капелле состоятся мероприятия, посвященные 74-летию с момента окончательного освобождения города. Начиная с 14:00 в концертном зале можно будет услышать композиции Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и русские народные песни в исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы. Кроме того, в 19:00 состоится особый концерт для блокадников, подготовленный Домом народного творчества и досуга. Во дворе Капеллы появятся артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Здесь же разместится инсталляция "Геометрия блокады" художника Петра Белого и трибуна, с которой петербуржцы прочтут стихотворения о войне. Акция под открытым небом пройдет с 17:00 до 20:00.
Когда: 27 января
Где: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20
Удивляйся конькобежцам-экстремалам
Этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup состоится в пятницу и субботу на территории горнолыжного курорта "Игора". Здесь соберутся спортсмены со всего мира, чтобы показать, на что способны. Специально для этого мероприятия подготовлена крутая 300-метровая трасса недалеко от Ледового дворца. В пятницу пройдут квалификационные заезды, а в субботу выступят финалисты. Вход свободный.
Когда: 26-27 января
Где: Горнолыжный курорт "Игора", Ленинградская область, 54–й километр Приозерского шоссе
Познакомься с жизнью балтийских нерп
Январские выходные в музее "Вселенная воды" пройдут под знаком нерпы. Специальная программа "С нерпой на одной волне" расскажет посетителям об условиях обитания нерп и тюленей, их жизни, питании и опасностях, которые грозят этим видам. В рамках программы покажут фильм о центре, который занимается сохранением популяции кольчатых нерп, а самые юные гости смогут поучаствовать в опытах с водой и раскрасить изображения нерп на память.
Когда: 27-28 января, 13:00
Где: Музей "Вселенная воды", Шпалерная улица, 56
Слушай "Реквием" Моцарта
В "Мюзик-Холле" состоится концерт "Помни, Ленинград...", приуроченный к освобождению города от блокады. Симфонический оркестр "Северная симфония" и Оперный хор театра "Мюзик-Холл" под управлением Фабио Мастранджело исполнят "Реквием" Моцарта в память о подвиге ленинградцев, в течение 900 дней стойко сопротивлявшихся врагу. Вход на концерт - 300 рублей.
Когда: 27 января, 18:00
Где: "Мюзик-Холл", Александровский парк, 4
Присутствуй при возвращении Швейка
В пятницу на сцене Александринского театра состоится одна из главных премьер сезона: спектакль "Швейк. Возвращение" в постановке Валерия Фокина по пьесе Татьяны Рахмановой. Смешной и серьезный одновременно, спектакль по мотивам одного из главных сатирических романов XX столетия рассказывает о бравом солдате Швейке - маленьком человеке, пытающемся выжить в эпоху Великой войны. Билеты - от 300 рублей.
Когда: 26-28 января, 19:00
Где: Александринский театр, площадь Островского, 6
Научись готовить сладости на гастрономическом фестивале
"Кулинарная мастерская" откроется в субботу на территории торгового центра МЕГА Парнас. Детей и взрослых ждут самые разные угощения, так что сладкоежки точно останутся довольны. Гости мероприятия продегустируют необычные десерты и узнают их рецепты, а также смогут сами попрактиковаться в их приготовлении. Кроме того, пришедших ждут веселые игры, розыгрыши призов, а самым маленьким покажут спектакль "Винни-Пух и потерянный аппетит".
Когда: 27 января, 12:00-18:00
Где: Торговый центр МЕГА Парнас, пересечение КАД и проспекта Энгельса
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