Планы на неделю: чем заняться 29 января - 2 февраля

Отпразднуй восьмидесятилетие Высоцкого на праздничном концерте

Приходи на открытие "Киберфеста-2018"

Удивляйся российской природе на фотовыставке в "Этажах"

Рассматривай акварели художников из 23 стран мира

Узнай новое об уличном искусстве

Смотри новый фильм Мартина Макдонаха

Побывай на выставке Бориса Гребенщикова

Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре

Посети выставку Сальвадора Дали

Любуйся фотографиями Бориса Смелова в Главном штабе

В пятницу большим концертом в БКЗ "Октябрьский" завершатся памятные мероприятия, приуроченные к юбилею Владимира Высоцкого. Известные артисты выйдут на сцену, чтобы исполнить песни и стихи легендарного барда, а заодно вспомнить его лучшие роли в кино и театре. О своем участии заявили Александр Ф. Скляр, Андрей Ургант, Дмитрий Харатьян, группы "Пилот" и "Чайф", и многие другие. Билеты - от 1200 рублей.2 февраля, 19:00БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6Фестиваль медиаискусства в одиннадцатый раз состоится в Петербурге. На этот раз его тема звучит как "Прогноз погоды: цифровая облачность". В течение двух недель на нескольких площадках города будут проходить выставки, лекции, видеопоказы и перформансы. Открытие фестиваля состоится в эту пятницу в Анненкирхе в 17:00 и в Музее прикладного искусства Академии Штиглица в 19:00. В Анненкирхе после церемонии открытия начнется перформанс Сэма Конрана "Синтезатор 777", а в Академии Штиглица концерт коллектива "Аврорин-Галкина-Дмитриев-Лис" и "Futuresong" Владимира Раннева.2 февраляАнненкирхе, Кирочная улица, 8Б; Музей прикладного искусства Академии имени А. Л. Штиглица, Соляной переулок, 13-15Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, откроется в начале февраля. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, покажут в Выставочном центре Союза художников. Экспозиция "Мастера акварели-2018" откроется для посещения в этот четверг. Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38"Фестиваль городского искусства 3.0" стартовал в Петербурге. На протяжение трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике. Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. 1 февраля в "Открытой гостиной" состоится лекция "Стрит-арт за забором: как работает Музей уличного искусства в Петербурге". Перед аудиторией выступит Александр Мущенко - технический директор музея. Здесь же можно будет рассмотреть работы петербургских уличных художников "Backside", которая открылась 27 января.1 февраля, 18:00Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19Младший из братьев Макдонахов, автор таких лент, как "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов", снял фильм об американской глубинке. "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" - история противостояния матери (Фрэнсис МакДорманд), чью дочь нашли убитой, и местного шефа полиции (Вуди Харрельсон), который не торопится расследовать дело. Черная комедия уже получила четыре "Золотых глобуса", и не исключено, что получит "Оскаров".1-14 февраляКинотеатры городаВ "Эрарте" открылась персональная выставка бессменного лидера "Аквариума". В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Посмотреть на них и решить, какая грань творчества Гребенщикова вам больше нравится - живопись или музыка - можно до второй половины февраля.26 января – 19 февраляМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. В этот раз здесь прозвучат сонеты Шумана и Брамса. Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.31 января, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8