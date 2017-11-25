25 ноября 2017 Вечеринка
9 января Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 29 января - 2 февраля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 12:25
Выставка лучших акварелистов из России и зарубежья, открытие 11-ого по счету "Киберфеста" и большой концерт, посвященный юбилею Высоцкого - десять событий, которые состоятся в городе в ближайшие дни.
Отпразднуй восьмидесятилетие Высоцкого на праздничном концерте
В пятницу большим концертом в БКЗ "Октябрьский" завершатся памятные мероприятия, приуроченные к юбилею Владимира Высоцкого. Известные артисты выйдут на сцену, чтобы исполнить песни и стихи легендарного барда, а заодно вспомнить его лучшие роли в кино и театре. О своем участии заявили Александр Ф. Скляр, Андрей Ургант, Дмитрий Харатьян, группы "Пилот" и "Чайф", и многие другие. Билеты - от 1200 рублей.
Когда: 2 февраля, 19:00
Где: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6
Приходи на открытие "Киберфеста-2018"
Фестиваль медиаискусства в одиннадцатый раз состоится в Петербурге. На этот раз его тема звучит как "Прогноз погоды: цифровая облачность". В течение двух недель на нескольких площадках города будут проходить выставки, лекции, видеопоказы и перформансы. Открытие фестиваля состоится в эту пятницу в Анненкирхе в 17:00 и в Музее прикладного искусства Академии Штиглица в 19:00. В Анненкирхе после церемонии открытия начнется перформанс Сэма Конрана "Синтезатор 777", а в Академии Штиглица концерт коллектива "Аврорин-Галкина-Дмитриев-Лис" и "Futuresong" Владимира Раннева.
Когда: 2 февраля
Где: Анненкирхе, Кирочная улица, 8Б; Музей прикладного искусства Академии имени А. Л. Штиглица, Соляной переулок, 13-15
Удивляйся российской природе на фотовыставке в "Этажах"
Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, откроется в начале февраля. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.
Когда: 2 февраля - 4 марта
Где: Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
Рассматривай акварели художников из 23 стран мира
400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, покажут в Выставочном центре Союза художников. Экспозиция "Мастера акварели-2018" откроется для посещения в этот четверг. Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.
Когда: 1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)
Где: Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38
Узнай новое об уличном искусстве
"Фестиваль городского искусства 3.0" стартовал в Петербурге. На протяжение трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике. Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. 1 февраля в "Открытой гостиной" состоится лекция "Стрит-арт за забором: как работает Музей уличного искусства в Петербурге". Перед аудиторией выступит Александр Мущенко - технический директор музея. Здесь же можно будет рассмотреть работы петербургских уличных художников "Backside", которая открылась 27 января.
Когда: 1 февраля, 18:00
Где: Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19
Смотри новый фильм Мартина Макдонаха
Младший из братьев Макдонахов, автор таких лент, как "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов", снял фильм об американской глубинке. "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" - история противостояния матери (Фрэнсис МакДорманд), чью дочь нашли убитой, и местного шефа полиции (Вуди Харрельсон), который не торопится расследовать дело. Черная комедия уже получила четыре "Золотых глобуса", и не исключено, что получит "Оскаров".
Когда: 1-14 февраля
Где: Кинотеатры города
Побывай на выставке Бориса Гребенщикова
В "Эрарте" открылась персональная выставка бессменного лидера "Аквариума". В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Посмотреть на них и решить, какая грань творчества Гребенщикова вам больше нравится - живопись или музыка - можно до второй половины февраля.
Когда: 26 января – 19 февраля
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре
Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. В этот раз здесь прозвучат сонеты Шумана и Брамса. Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.
Когда: 31 января, 14:00
Где: Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34
Посети выставку Сальвадора Дали
В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).
Когда: до 31 мая, 12:00-20:00
Где: Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5
Любуйся фотографиями Бориса Смелова в Главном штабе
Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.
Когда: до 1 апреля
Где: Главный штаб, Большая Морская улица, 6/8
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