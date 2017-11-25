Планы на выходные: чем заняться 3-4 февраля

Узнай, как создается балетный спектакль

Любуйся домашними лисами в "Этажах"

Выбирай изделия авторской работы на ярмарке

Помоги диким животным на фестивале Animals Rock

Приходи на мероприятия "Киберфеста-2018"

Познакомься с музыкой для цветов

Открой в себе неандертальца

Удивляйся российской природе на фотовыставке в "Этажах"

Посети выставку Сальвадора Дали

Рассматривай акварели художников из 23 стран мира

Всех желающих заглянуть за кулисы и узнать, как готовится представление на сцене, приглашает в эти выходные Концертный зал Мариинского театра на концерт-лекцию "Как создается балетный спектакль". Петербургский музыковед Наталья Энтелис поведает об истории балета, о работе над постановками, а также научит понимать замысел постановщика и разбираться в тонкостях языка танца. В этом ей помогут артисты балета, которые будут демонстрировать свое искусство под музыку Симфонического оркестра Мариинского театра. Билеты - от 800 рублей.3-4 февраля, 12:00Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20"Фестиваль лисицы" состоится на этих выходных в пространстве "Синий пол". Гости мероприятия смогут полюбоваться этими чудесными животными, сфотографироваться с ними и даже погладить (если хозяева не будут против). Кроме того, здесь же можно будет послушать лекции заводчиков, на которых вы узнаете секреты ухода за лисами и особенности их содержания. В рамках фестиваля также запланированы фотовыставка и видеопоказы. Вход - 100 рублей (дети до 7 лет - бесплатно).3-4 февраля, 11:00-21:00Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74На ярмарке дизайна и ручного творчества "Авторские штучки" вы сможете увидеть изделия более 350 мастеров из 20 регионов России. Вашему вниманию представят одежду и обувь, ювелирные украшения, неповторимую керамику, пояса, шляпки и многое, многое другое. Кроме того, здесь же вы сможете заказать уникальные изделия у понравившегося мастера специально под собственный вкус. Вход - 150 рублей (студенты - 70 рублей, дети до 16 лет и инвалиды - бесплатно).3 февраля, 11:00-19:00; 4 февраля, 11:00-18:00Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8Благотворительный фестиваль состоится в городе уже в третий раз. Первый этап пройдет в эту субботу в клубе Fish Fabrique, где выступят Today we are, "Огнелёт" и "Северо-Zапад". Все собранные средства пойдут в фонд помощи диким животным "Велес". Карантинный центр "Велес" - единственное в России учреждение, занимающееся реабилитацией зверей - от медведей до сов и лисиц. Концерты в помощь "Велесу" будут идти две субботы подряд (следующий состоится 10 февраля в "Байконуре"). Вход - 150 рублей.3 февраля, 20:00Fish Fabrique, Лиговский проспект, 53Фестиваль медиаискусства в одиннадцатый раз проходит в Петербурге. На этот раз его тема звучит как "Прогноз погоды: цифровая облачность". В течение двух недель на нескольких площадках города будут проходить выставки, лекции, видеопоказы и перформансы. На этих выходных состоятся лекции и выставки в Молодежном образовательном центре Государственного Эрмитажа, Академии имени А. Л. Штиглица и перформанс Бориса Шершенкова "Цифрофония" в Анненкирхе. Вход на лекции бесплатный, но потребуется регистрация на сайте фестиваля.3-4 февраляАнненкирхе, Кирочная улица, 8Б; Музей прикладного искусства Академии имени А. Л. Штиглица, Соляной переулок, 13-15; Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Дворцовая площадь, 6–8В Оранжерее Таврического сада состоится необычный концерт: музыка будет звучать не только для пришедших слушателей, но также для растущих здесь цветов. На концерте "Музыка для цветов" Игорь Старшинов расскажет о влиянии различных музыкальных жанров на жизнь растений и сыграет для обитателей оранжереи, чтобы те лучше росли. Вход - 300 рублей.3 февраля, 19:00Оранжерея Таврического сада, Потемкинская улица, 2Всемирный день неандертальца (да, и такой есть) отпразднуют в Библиотеке правовой и экономической информации. Детей и взрослых приглашают познакомиться поближе с миром далеких предков, узнать о жизни кроманьонцев и неандертальцев, а также об археологах и антропологах, которые изучают людей далекого прошлого. Кроме того, в рамках мероприятия состоится лекция научного журналиста Александра Соколова, а самых маленьких участников научат искусству наскальной живописи и создания бус. Вход свободный, но на лекцию А. Соколова следует предварительно записаться по телефону 242-35-78.3 февраля, 15:00Библиотека правовой и экономической информации, Благодатная улица, 20Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, откроется в начале февраля. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, покажут в Выставочном центре Союза художников. Экспозиция "Мастера акварели-2018" откроется для посещения в этот четверг. Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38