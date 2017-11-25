Планы на неделю: чем заняться 5-9 февраля

Смотри фестивальную анимацию в Александринском театре

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Слушай рок-хиты в симфонической обработке

Приходи на мероприятия "Киберфеста-2018"

Разглядывай фотоснимки в трамвайном парке

Посети выставку Сальвадора Дали

Узнай новое об уличном искусстве

Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре

Слушай классику в темноте

Удивляйся российской природе на фотовыставке в "Этажах"

В рамках программы "Кино в театре" на Новой сцене покажут двухчасовую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Из 126 фильмов, отобранных на конкурс, в России представят 12. Среди них - "объектная анимация" Фабио Фридли (в кадре настоящие предметы, а не изображения), кукольный фильм о встрече гризли и белой медведицы (последнюю озвучила Хелена Бонем Картер), фильмы о космосе и вольная экранизация "Постороннего" Альбера Камю. Вход - 350 рублей.7 февраля, 19:30Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49АВыставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях Южного континента. Чтобы запечатлеть дикую природу Антарктиды, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Шоу "Легендарные ROCK-ХИТЫ" соберет вместе поклонников рок-музыки. На сцене выступят солисты Мариинского театра, артисты мюзиклов и рок-музыканты. Под аккомпанемент симфонического оркестра имени 300-летия Санкт-Петербурга они исполнят нестареющую классику рока - песни AC/DC, Nirvana, Queen, Pink Floyd и других легендарных коллективов. Билеты - от 1000 рублей.9 февраля, 20:00Клуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3Фестиваль медиаискусства в одиннадцатый раз проходит в Петербурге. На этот раз его тема звучит как "Прогноз погоды: цифровая облачность". В течение двух недель на нескольких площадках города можно будет посетить выставки, лекции, видеопоказы и перформансы. В Молодежном образовательном центре Государственного Эрмитажа и Академии имени А. Л. Штиглица продолжают свою работу выставочные проекты, а кроме того, к фестивалю присоединились и другие площадки. Вход на лекции бесплатный, но требуется регистрация на сайте фестиваля.3-4 февраляМузей прикладного искусства Академии имени А. Л. Штиглица, Соляной переулок, 13-15; Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Дворцовая площадь, 6–8; Пространство "Среда", Невский проспект, 35; Пространство "Бертгольд Центр", Гражданская улица, 13-15Музей электрического транспорта представляет выставку петербургских фотографов "Индустриальный ландшафт". Экспозиция откроется старом депо на Васильевском острове, среди раритетных трамваев и троллейбусов. Таким образом, посетители смогут посмотреть на трамвайный Петербург глазами фотохудожников в непосредственной близости от их "моделей", а заодно проникнуться духом индустриального города в стенах кирпичного здания начала прошлого века. Вход - от 100 рублей.7 февраля - 4 марта, 10:00 до 18:00 (понедельник, вторник - выходные)Музей городского электрического транспорта, Средний проспект В. О., 77В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5"Фестиваль городского искусства 3.0" стартовал в Петербурге. На протяжение трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике. Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. 6 февраля состоится мастер-класс по тэггингу, на котором выступит Никита Быстров, художник из команды Today; 7 февраля Екатерина Удалова из Музея стрит-арта расскажет о творчестве художника Паши Пухова на лекции "Стены не спят. Паша 183"; 8 февраля на лекции Таши Конкиной обсудят проекты Велосипедизации и место велосипедистов в современном городе; наконец, 9 февраля художник и каллиграф Игорь Граслов проведет мастер-класс "Стрит-артишка".6 февраля, 18:00; 7 февраля, 18:30; 8 февраля, 18:30; 9 февраля, 18:00Открытая гостиная, Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. В этот раз здесь прозвучат мелодии Вагнера, Франка, Чайковского и Бартока в исполнении Александра Разумова (фортепиано) и Александра Широкова (скрипка). Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.7 февраля, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34Под куполом "Планетария №1" вновь прозвучат мелодии великих композиторов в исполнении ансамбля "Струны Петербурга". Новая программа составлена из творений Генделя, Вивальди, Мендельсона, Пуччини и современных неоклассиков. Кроме того, музыканты исполнят собственные сочинения. Билеты - от 1800 рублей.7 февраля, 21:00"Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74ЦФотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, откроется в начале февраля. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74