Планы на выходные: чем заняться 10-11 февраля

Празднуй Масленицу на Малой Конюшенной

Посети выставку молодых российских и японских художников

Приходи на праздник зимнего спорта в "Хоккейный город"

Побывай на мероприятиях памяти А. С. Пушкина

Смотри на соревнования барабанщиков

Помоги диким животным на фестивале Animals Rock

Поздравь свою вторую половинку на празднике всех влюбленных

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Покупай необычные вещицы на "Петербургской ярмарке"

Приходи на мероприятия "Киберфеста-2018"

Удивляйся российской природе на фотовыставке в "Этажах"

Посети выставку Сальвадора Дали

Рассматривай акварели художников из 23 стран мира

Побывай на выставке Бориса Гребенщикова

Любуйся фотографиями Бориса Смелова в Главном штабе

Фестиваль "Гуляй, Масленица!" откроется в эту субботу. До конца следующей недели на пешеходной улице в самом сердце Петербурга будут веселиться, водить хороводы и есть блины. Все желающие смогут посоревноваться в беге в мешках и перетягивании каната, поучаствовать в викторине на знание народных обычаев и посмотреть на работу мастера-кузнеца, который изготовит сувениры для желающих. Здесь же откроется ярмарка с изделиями ручной работы и разнообразными угощениями - от блинов с начинками до яблочного сбитня и чешской выпечки "Трдельник".10-18 февраля, 11:00-20:00Малая Конюшенная улицаВ Манеже открылась выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 110 февраля на открытом катке спорткомплекса состоится настоящий праздник для всех любителей зимних развлечений и игр. Начиная с 11:00 взрослые и дети смогут покататься на коньках на ледовой площадке, скатиться на ватрушках с большой горки, пострелять в лазерном тире. В 12:00 откроется серия мастер-классов по кёрлингу и фигурному катанию под руководством опытных спортсменов. Самых маленьких тем временем будут развлекать аниматоры в детском городке. В 15:00 гостей ждет открытие ледовой фотозоны, а также показательное выступление Ирины Слуцкой.10 февраля, 11:00-21:00Спорткомплекс "Хоккейный город", Российский проспект, 610 февраля исполнится 181 год с момента гибели величайшего из русских поэтов. В этот день Музей-квартира на Мойке, 12 будет работать бесплатно. Кроме того, здесь же, в Зеленом зале, состоится открытие выставки "Искусство силуэта "Театр теней" К. Севастьянова" с силуэтами о жизни Пушкина, а в "Бироновых конюшнях" - выставку графики и пастелей Леонида Строганова. На следующий день, 11 февраля в 12:00, в Концертном зале музея исполнят романсы на известные стихотворения поэта (вход - 200 рублей).10-11 февраляВсероссийский музей А. С. Пушкина, набережная реки Мойки, 12Фестиваль Drum Show Contest пройдет в Петербурге во второй раз. Гостей ждут маршевые барабанные шоу, боди-перкашн, этнические коллективы, шоу перкуссионистов и многое другое. Коллективы барабанщиков со всего мира будут состязаться в три этапа, демонстрируя публике и жюри как подготовленные номера, так и свои способности к импровизации. Кроме того, здесь же пройдет соревнование по Speed Drumming на звание самого быстрого барабанщика. Специальным гостем мероприятия станет Рик Лэтхэм - американский драммер и автор книги "Advanced Funk Studies". Билеты - от 500 рублей.11 февраля, 19:00A2 Green Concert, проспект Медиков, 3Благотворительный рок-фестиваль продолжается. Первый этап уже прошел, теперь на очереди второй. В субботу в клубе "Байконур" выступят "Гоголь", "Урсус", Abbat Santos, "Живая рыба" и Oleum. Все собранные средства пойдут в фонд помощи диким животным "Велес". Карантинный центр "Велес" - единственное в России учреждение, занимающееся реабилитацией зверей - от медведей до сов и лисиц. Вход - 150 рублей.10 февраля, 17:00"Байконур", набережная Обводного канала, 136На выходных в парке имени Бабушкина будут отмечать наступающий вскоре День святого Валентина. Каждый пришедший получит на входе валентинку, которую нужно будет прикрепить на стену признаний. Гостей ждут мастер-классы, гастрономическая площадка и розыгрыши подарков, а главное - лазерное представление в формате 3D и пиротехническое шоу от лучших коллективов города. В конце праздника в небо над парком запустят сотни светящихся сердец. Вход для взрослых - 200 рублей, для детей до 14 лет - 100 рублей.10-11, 14 февраля, 20:00Парк имени И. В. Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях Южного континента. Чтобы запечатлеть дикую природу Антарктиды, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Ярмарка на Казанской улице будет длиться два дня. Мастера представят свои изделия - украшения, керамику, мягкие игрушки, натуральную косметику, эко-продукты и многое другое. Кроме того, здесь же состоится серия мастер-классов, на которых можно будет научиться сухому валянию шерсти, искусству росписи шелка, изготовлению праздничных венков и других вещей. Вход свободный.10-11 февраля, 12:00-20:00Пространство "FREEDOM | Казанская, 7", улица Казанская, 7АФестиваль медиаискусства в одиннадцатый раз проходит в Петербурге. На этот раз его тема звучит как "Прогноз погоды: цифровая облачность". В течение двух недель на нескольких площадках города можно будет посетить выставки, лекции, видеопоказы и перформансы. На выходных в Молодежном образовательном центре Государственного Эрмитажа продолжит свою работу выставочный проект Proxima, а в Академии имени А. Л. Штиглица - проект "Прогноз погоды: цифровая облачность". Помимо этого, в Академии состоится лекция Сергея Костырко, паблик-ток и презентация художественного проекта Егора Крафта и перформансы современных художников.10-11 февраляМузей прикладного искусства Академии имени А. Л. Штиглица, Соляной переулок, 13-15; Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Дворцовая площадь, 6–8Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, открыта для посещения. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, покажут в Выставочном центре Союза художников. Экспозиция "Мастера акварели-2018" откроется для посещения в этот четверг. Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38В "Эрарте" открылась персональная выставка бессменного лидера "Аквариума". В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Посмотреть на них и решить, какая грань творчества Гребенщикова вам больше нравится - живопись или музыка - можно до второй половины февраля.26 января – 19 февраляМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8