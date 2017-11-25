Планы на неделю: чем заняться 12-16 февраля

Приходи на выставку, посвященную Екатерине II

Выбирай самого остроумного ученого на Science Slam

Празднуй Масленицу на Малой Конюшенной

Познакомься с петровской эпохой на лекции-концерте

Слушай оперу и пение хоров на фестивале "Поющая масленица"

Посети выставку молодых российских и японских художников

Слушай любимые песни на концерте Depeche Mode

Поздравь свою вторую половинку на празднике всех влюбленных

Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Узнай новое об уличном искусстве

Удивляйся американским иллюзионистам

Любуйся миниатюрным Петербургом

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Разглядывай фотоснимки в трамвайном парке

Удивляйся российской природе на фотовыставке в "Этажах"

Посети выставку Сальвадора Дали

Рассматривай акварели художников из 23 стран мира

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открывается в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложат более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно будет увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций. Открытие выставки состоится в этот четверг в 16:00.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 212 февраля в "Зале ожидания" пройдет отнюдь не музыкальное мероприятие. Здесь соберутся, чтобы послушать молодых исследователей, которые в доступной форме расскажут о современной науке и своих изысканиях. Каждому оратору на выступление дается ровно 10 минут. За это время он должен обстоятельно раскрыть свою тему, стараясь при этом не утомить слушателей. Так что говорить о науке будут просто, понятно и весело. Победителя аплодисментами выберут зрители. О своем участии заявили пятеро петербургских ученых, которые будут говорить об истории искусств, молекулярной биологии, физике наноструктур, биоинформатике и системном анализе. Вход - 600 рублей.12 февраля, 20:00Клуб "Зал ожидания", набережная Обводного канала, 118Фестиваль "Гуляй, Масленица" откроется в эту субботу. До конца следующей недели на пешеходной улице в самом сердце Петербурга будут веселиться, водить хороводы и есть блины. Все желающие смогут посоревноваться в беге в мешках и перетягивании каната, поучаствовать в викторине на знание народных обычаев и посмотреть на работу мастера-кузнеца, который изготовит сувениры для желающих. Здесь же откроется ярмарка с изделиями ручной работы и разнообразными угощениями - от блинов с начинками до яблочного сбитня и чешской выпечки "Трдельник".10-18 февраля, 11:00-20:00Малая Конюшенная улицаПрезидентская библиотека запускает новый культурно-образовательный проект "Музыка российской государственности". Каждое мероприятие этой серии будет посвящено личности одного российского императора - и музыке, сопровождавшей его правление. Начнут, разумеется, с Петра Великого. Писатель Александр Мясников в живой манере расскажет о жизни самодержца, а музыкальным аккомпанементом к его лекции станет выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, Праздничного хора Свято-Данилова Московского монастыря, ансамбля старинной музыки Barocco Concertato и шоу барабанщиков. Билеты - от 1000 рублей.16 февраля, 20:00Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Сенатская площадь, 3Третий по счету международный фестиваль хорового пения открывается в понедельник выступлением Пражского филармонического хора в Концертном зале Мариинского театра. В следующие дни поклонников классической музыки порадуют оперой "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (13 февраля, Новая сцена Мариинки), выступлением Хора Мариинского театра "Рахманинов. Всенощное бдение" (14 февраля, Концертный зал) и оперой "Снегурочка" (15 февраля, Новая сцена). В пятницу в здании Новой сцены состоится Марафон a cappella, а также повтор "Снегурочки". Вход - от 300 рублей.12-16 февраляКонцертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34В Манеже открылась выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 1Одна из величайших групп современности, определившая развитие музыки на годы вперед - нестареющие Depeche Mode вновь приезжают в Петербург с концертом в поддержку своего последнего альбома Spirit. Концертный Global Spirit Tour неостановимо движется по Европе, и одной из его точек станет Северная столица. На концерте поклонники услышат как старые любимые хиты, так и песни с последней пластинки. На разогреве ожидается выступление американцев Blackline. Билеты - от 3500 рублей.16 февраля, 19:30Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8В среду в парке имени Бабушкина будут отмечать наступающий вскоре День святого Валентина. Каждый пришедший получит на входе валентинку, которую нужно будет прикрепить на стену признаний. Гостей ждут мастер-классы, гастрономическая площадка и розыгрыши подарков, а главное - лазерное представление в формате 3D и пиротехническое шоу от лучших коллективов города. В конце праздника в небо над парком запустят сотни светящихся сердец. Вход для взрослых - 200 рублей, для детей до 14 лет - 100 рублей.14 февраля, 20:00Парк имени И. В. Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. 14 февраля брасс-десятка исполнит произведения Пёрселла, Баха, Бетховена, Гедике, Хумпердинка и Россини. Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.14 февраля, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях сделанных в экстремальных условиях Антарктиды. Чтобы запечатлеть дикую природу Южного континента, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72"Фестиваль городского искусства 3.0" продолжается! На протяжение трех недель на двух площадках города можно будет посетить лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы, посвященные городскому искусству и урбанистике. Рассмотрению подвергнутся проблемы художников, занимающихся стрит-артом, а также низовые инициативы и проекты, направленные на улучшение городской среды. Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. 12 февраля состоится лекция "Сколько живет уличное искусство?", на которой участники арт-группы "Явь" поделятся своим опытом работы в городских условиях, а 15 февраля всех желающих ждут на лекции "Стрит-арт: обратная сторона", которую проведут участники художественной студии BLIKART.12 февраля, 18:30; 15 февраля, 18:30Открытая гостиная, Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19Шоу The Illusionists уже покорило Америку, Австралию и Европу - кажется, теперь настал наш черед. Великолепная семерка чародеев на протяжении двухчасового представления будет изумлять петербургских зрителей невероятными номерами, фокусами и опасными трюками. Красочности зрелищу добавят современные спецэффекты и оригинальное музыкальное сопровождение. Билеты - от 1500 рублей.15-18 февраля, 19:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1АВ музее "Разночинный Петербург" продолжает свою работу выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Музей электрического транспорта представляет выставку петербургских фотографов "Индустриальный ландшафт". Экспозиция откроется старом депо на Васильевском острове, среди раритетных трамваев и троллейбусов. Таким образом, посетители смогут посмотреть на трамвайный Петербург глазами фотохудожников в непосредственной близости от их "моделей", а заодно проникнуться духом индустриального города в стенах кирпичного здания начала прошлого века. Вход - от 100 рублей.7 февраля - 4 марта, 10:00-18:00 (понедельник, вторник - выходные)Музей городского электрического транспорта, Средний проспект В. О., 77Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, открыта для посещения. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, покажут в Выставочном центре Союза художников. Экспозиция "Мастера акварели-2018" откроется для посещения в этот четверг. Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Выставка работ художников Парижской школы открылась в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21