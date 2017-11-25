Планы на выходные: чем заняться 17-18 февраля

Проводи зиму в ЦПКиО

Побывай на реконструкции операции "Магистраль"

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Приходи на День Берлинского кинофестиваля

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Празднуй Масленицу на Малой Конюшенной

Прикоснись к культуре Грузии

Побывай на выставке Бориса Гребенщикова

Познакомьтесь с природой Камчатки на фестивале хаски

Угощай и угощайся вкусностями

Отмечай Масленицу в компании зубробизонов

Рассматривай удивительные книги

Слушай пение хоров на фестивале "Поющая масленица"

Посети выставку молодых российских и японских художников

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Удивляйся американским иллюзионистам

Любуйся миниатюрным Петербургом

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Рассматривай акварели художников из 23 стран мира

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Народные гулянья "Шуми, Масленица!" пройдут в это воскресенье на Елагином острове. С 12 часов здесь будут есть блины, водить хороводы, слушать частушки, веселиться и танцевать под выступления фолк-коллективов. На аллеях парка раскинется Большая ярмарка народных промыслов с медом, сладостями и сувенирами ручной работы. В 18:30 на Масляном лугу сожгут семиметровое чучело Масленицы, после чего праздник завершится. Вход: взрослые - 200 рублей, учащиеся и военнослужащие - 50 рублей, льготные категории граждан - бесплатно.18 февраля, 12:00-19:00ЦПКиО имени С. М. Кирова, Елагин остров, 430 лет назад в горах Афганистана завершилась операция "Магистраль". Российскому зрителю она известна по фильму "9 Рота" - бой за высоту 3234 был частью этой операции. В память о подвиге наших солдат на территории Буферного парка раскинется масштабная выставка, посвященная Афганской войне. Зрители увидят советский военно-полевой лагерь, афганский кишлак, смогут прокатиться на БТР-80 и БРДМ-2, а также пострелять холостыми патронами из различного оружия. Помимо этого, в программе значатся выступления всадников и экскурсии для школьников и молодежи. Но самым запоминающимся событием фестиваля станет масштабная реконструкция боя с афганцами, в которой задействуют сотни реконструкторов и десятки единиц боевой техники.17-18 февраля, 11:00-20:00Город Пушкин, Буферный парк, Детскосельский бульвар, 6Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2В это воскресенье в "Ленинград Центре" можно будет узнать последние новости Берлинале. Здесь состоится прямое включение журналиста Сергея Шолохова, который расскажет о проходящем кинофестивале и поделится своими впечатлениями о фильме "Довлатов". После этого, в 14:20, покажут трагикомедию Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды", отмеченную призом Берлинского фестиваля за лучшую режиссуру. На 16:00 запланирован public talk с кинокритиком Михаилом Трофименковым. Билеты - от 400 рублей.18 февраля, 14:00"Ленинград Центр", Потемкинская улица, 4Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Фестиваль "Гуляй, Масленица" открылся на пешеходной улице в самом сердце Петербурга. Любой желающий может здесь повеселиться, поесть блины, посоревноваться в беге в мешках и перетягивании каната, поучаствовать в викторине на знание народных обычаев и посмотреть на работу мастера-кузнеца. Здесь же открылась ярмарка с изделиями ручной работы и разнообразными угощениями - от блинов с начинками до яблочного сбитня и чешской выпечки "Трдельник".10-18 февраля, 11:00-20:00Малая Конюшенная улицаМаленькая Грузия всего лишь на два дня появится на карте Петербурга. В центре ARTPLAY выступят Mgzavrebi и Нино Катамадзе с джаз-бэндом Insight, но этим фестиваль отнюдь не ограничится. Петербуржцы смогут побывать на лекциях о культуре Грузии, полюбоваться работами художников, посмотреть современное кино и, разумеется, отведать самые разные блюда грузинской кухни, приготовленные лучшими городскими ресторанами. Кроме того, здесь же можно будет прикупить сувениры в подарок родным и друзьям. И в субботу, и в воскресенье фестиваль будет открываться в 17:00. С 18:00 гостей ждут лекции и кинопоказы, а в 21:00 - концерты. В первый день на сцену выйдут Mgzavrebi, а во второй - Нино Катамадзе и Insight. Билеты - от 1400 рублей.17-18 февраляЦентр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3Последние дни остаются до закрытия персональной выставки бессменного лидера "Аквариума" в "Эрарте". В экспозицию вошли рисунки и живопись, над которыми БГ работал в последние годы. Посмотреть на них и решить, какая грань творчества Гребенщикова вам больше нравится - живопись или музыка - можно до второй половины февраля.26 января – 19 февраляМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Фестиваль "Камчатка. Хаски. Питер" соберет вместе любителей путешествий, а также любителей хаски. Собаки этой породы полюбились многим за свой внешний вид и преданность. На фестивале вы сможете сфотографироваться с хаски, пообщаться с их владельцами и узнать об особенностях их разведения и содержания в условиях городской квартиры. Но это не все: здесь же расскажут о Камчатке, о камчатских гонках на собачьих упряжках "Берингия" и о том, где в Ленобласти можно попробовать себя в езде на собачьих упряжках. Кроме того, посетителей ждут квесты, танцы народов Чукотки и Камчатки в исполнении творческих коллективов, а также бардовский концерт. Вход: для взрослых - 300 рублей, для школьников и пенсионеров - 150 рублей; дети до 7 лет проходят бесплатно. Все вырученные средства пойдут на подарки детям из отдаленных камчатских деревень.17-18 февраля, 12:00-20:00Торгово-выставочный комплекс "Интерио", улица Полевая Сабировская, 54, литера А, 4 этажВ воскресенье в очередной раз состоится "Ресторанный день" - кулинарный праздник, на котором каждый сможет попробовать самую разнообразную еду, приготовленную энтузиастами. При этом цены за порцию отнюдь не заоблачные, а порой и просто символические. Примерить на себя колпак шеф-повара и постараться приготовить нечто необычное и вкусное может любой желающий. Площадкой при этом может стать любое место - квартира, парадная, дворик или офис. Искать же эти однодневные кафе можно в группе "Ресторанного дня" или по хэштегам #restaurantday и #restaurantdayspb.18 февраля, с 12:00площадки городаТоксовский зубровник приглашает всех желающих на празднование Масленицы. Помимо обязательного поглощения блинов с чаем или глинтвейном, гостей ждут разудалые скоморохи, ярмарочные гуляния с различными забавами - от бега в мешках до метания валенок, катания в санях и, конечно, сжигание Масленичного чучела. Кроме того, гости смогут посмотреть на зубробизонов, которых здесь же разводят. Стоимость: взрослые - 150 рублей, дети - 250 рублей.17 февраляВольер зубробизонов, поселок Токсово, Ленинградская областьВыставка "Новая библиотека" - это собранные вместе инсталляции, живопись, графика и видео-арт, посвященные главному носителю информации на протяжении бесчисленных столетий - книге. Более 40 художников из разных стран представят свои работы, среди которых - топор Раскольникова, работающие часы Велимира Хлебникова, пространственно-театральная мизансцена по неоконченной пьесе Екатерины II и многое другое.18 января - 25 февраляМузей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков, набережная канала Грибоедова, 103Закрытие третьего по счету международного фестиваля хорового пения состоится в воскресенье в Концертном зале Мариинского театра. Днем, в 15:00, перед слушателями выступят Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и Большой детский хор имени В.С. Попова. Позже, в 20:00, на сцену выйдет камерный хор I Vocalisti, выступление которого завершит фестиваль.18 февраляКонцертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20В Манеже открылась выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 1Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях сделанных в экстремальных условиях Антарктиды. Чтобы запечатлеть дикую природу Южного континента, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Шоу The Illusionists уже покорило Америку, Австралию и Европу - кажется, теперь настал наш черед. Великолепная семерка чародеев на протяжении двухчасового представления изумит петербургских зрителей невероятными номерами, фокусами и опасными трюками. Красочности зрелищу добавляют современные спецэффекты и оригинальное музыкальное сопровождение. Билеты - от 1500 рублей.17-18 февраля, 19:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1АВ музее "Разночинный Петербург" продолжает свою работу выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, представлены в Выставочном центре Союза художников на выставке "Мастера акварели-2018". Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21