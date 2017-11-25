Планы на неделю: чем заняться 19-23 февраля

Почувствуй аромат весны на фестивале сирени

Смотри фильм-концерт "Гражданской Обороны"

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Катайся на танке на фестивале реконструкторов

Отдыхай на вечеринке OFF

Любуйся акварелями художников из 23 стран мира

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Отрывайся на Kurt Cobain Birthday Fest 2018

Погрузись в прошедшие эпохи на фестивале "РЕКОН-2018"

Посети выставку молодых российских и японских художников

Испытай свою мужественность на празднике в MazaPark'е

Разглядывай фотоснимки в трамвайном парке

Рассматривай удивительные книги

Удивляйся родной природе на фотовыставке в "Этажах"

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Любуйся миниатюрным Петербургом

В Ботаническом саду в пятницу откроется фестиваль "Сиреневый февраль". Нежные цветы специально выращивают для этого мероприятия, проходящего в зимнюю пору. Гостям расскажут о сортах и об особенностях выращивания сирени, покажут акварели петербургских художников, предложат поучаствовать в различных мастер-классах, а заодно дадут возможность угоститься разными напитками и лакомствами в "Сиреневом буфете". Здесь же можно будет приобрести парфюмерию с ароматом этого душистого растения. Вход: взрослые - 400 рублей, студенты - 300 рублей, дети от 4 лет - 200 рублей, дети до 4 лет - бесплатно.23-25 февраля, 12:00-19:00Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Лента "Сияние обрушится вниз" - это запись последнего концерта группы, который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Спустя десять дней после этого не стало Егора Летова. Вдова музыканта Наталья Чумакова и студия "Космосфильм" превратили случайную запись в полноценный фильм, на котором можно увидеть исполнение всех главных песен группы. Показ фильма приурочен к десятилетию со дня смерти лидера "Гражданской Обороны". Стоимость билетов - 400 рублей.20 февраля, 21:00Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2На два дня в парке Оккервиль откроется фестиваль реконструкторов "Боевая сталь". Гости мероприятия смогут прокатиться на танках различных моделей и времен, а также побывать в роли артиллеристов: на фестивале дадут пострелять из противотанковых орудий. Также посетители увидят, как менялась солдатская форма в России и СССР в XX веке. В пятницу в честь 75-летия подвига Александра Матросова перед собравшимися разыграют сражение Великой Отечественной. В субботу в бой пойдут бойцы РККА - устроители обещают битву с участием техники, артиллерии и конницы.23-24 февраля, 11:00-20:00Кудрово, парк "Оккервиль"Серия OFF от команды Roots United в этом году переместилась из Центра дизайна "Артплей" в пространство "Порт Севкабель". В ночь на 24 февраля здесь состоится первая из намеченных на этот год вечеринок. Ее местом станет площадка PORT, оформленная в эстетике морского дока, из окон которой открывается отличный вид на Финский залив. В цеху на территории бывшего заводского корпуса разместятся арт-хабы и зоны, а также две сцены, на которых и пройдет основное действо. Первую сцену займет иностранный десант в лице британского хаус-диджея Jane Fitz, голландца A Made Up Sound и француза Simo Cell при поддержке россиян Module Werk, El и Shutta. Вторая сцена будет резко контрастировать с первой по звучанию: здесь норвежец Skatebard и француз Sacha Mambo будут играть диско. К ним присоединятся Денис Рябов, Петр Тягунин, Игорь Журавлев и старожил Roots United Хупа. Билеты - 1400 рублей.23 февраля, 23:00Пространство "Порт Севкабель", Кожевенная линия, 40400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, представлены в Выставочном центре Союза художников на выставке "Мастера акварели-2018". Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2В честь дня рождения лидера Nirvana в "Зале ожидания" состоится фестиваль с участием российских музыкантов, играющих гранж. О своем участии заявили The Glue, Prana, Mythaeboka и Adaen. Они исполнят хиты легендарной группы и свои композиции, так что четыре часа беспрерывного драйва обеспечены.21 февраля, 18:00Клуб "Зал ожидания", набережная Обводного канала, 118На два дня на территории "Ленэкспо" разместятся военные лагеря, в которых поселятся воины различных эпох - от Античности до XX столетия. Здесь можно будет увидеть выставку вооружения различных эпох, посмотреть на представления средневековых актеров, послушать лекции историков - и потанцевать под выступления лучших фолк-коллективов России. Здесь же разместятся ярмарочно-ремесленные ряды, где все желающие смогут выбрать для себя различные товары, а заодно попробовать себя в роли средневекового ремесленника. И, разумеется, здесь не обойдется без яростных схваток воинов былых времен. В программе - битвы античных солдат, милитов эпохи Раннего Средневековья, а также - полноконтактный пеший турнир рыцарей XV века. Билеты - от 350 рублей.23-24 февраля, 11:00-20:00ВК "Ленэкспо", павильон №7, Большой проспект В.О., 103В Манеже открылась выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 123 февраля в парке развлечений состоится целый марафон испытаний для мужчин. Праздник "Формула настоящего мужчины" - это целая полоса препятствий, среди которых гонки на болидах, соревнования в военном городке и интеллектуальное соперничество. Без призов не обойдется, а главным из них станет сертификат на приобретение делового костюма. Гостей мероприятия ждут DJ-сеты, роллердром, бильярд и многое другое.23 февраля, 14:00-21:00MazaPark, ТРК "Континент", Бухарестская улица, 30/32Музей электрического транспорта представляет выставку петербургских фотографов "Индустриальный ландшафт". Экспозиция открылась старом депо на Васильевском острове, среди раритетных трамваев и троллейбусов. Таким образом, посетители могут посмотреть на трамвайный Петербург глазами фотохудожников в непосредственной близости от их "моделей", а заодно проникнуться духом индустриального города в стенах кирпичного здания начала прошлого века. Вход - от 100 рублей.7 февраля - 4 марта, 10:00-18:00 (понедельник, вторник - выходные)Музей городского электрического транспорта, Средний проспект В. О., 77Выставка "Новая библиотека" - это собранные вместе инсталляции, живопись, графика и видео-арт, посвященные главному носителю информации на протяжении бесчисленных столетий - книге. Более 40 художников из разных стран представят свои работы, среди которых - топор Раскольникова, работающие часы Велимира Хлебникова, пространственно-театральная мизансцена по неоконченной пьесе Екатерины II и многое другое.18 января - 25 февраляМузей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков, набережная канала Грибоедова, 103Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, открыта для посещения. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях сделанных в экстремальных условиях Антарктиды. Чтобы запечатлеть дикую природу Южного континента, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8В музее "Разночинный Петербург" продолжает свою работу выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9