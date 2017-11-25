Планы на выходные: чем заняться 24-25 февраля

Любуйся световым шоу в Царском Селе

Почувствуй аромат весны на фестивале сирени

Приходи на Фестиваль китайского кино

Приходи на выставку кружев и стекла в Эрмитаж

Учись йоге на фестивале YogArt

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Выбирай интересные вещицы на маркете "4 сезона"

Катайся на танке на фестивале реконструкторов

Рассматривай акварели художников из 23 стран мира

Смотри новый фильм Ридли Скотта

Слушай хиты Майкла Джексона и Queen в Филармонии

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Погрузись в прошедшие эпохи на фестивале "РЕКОН-2018"

Посети выставку молодых российских и японских художников

Удивляйся родной природе на фотовыставке в "Этажах"

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Красочный фестиваль света пройдет на территории музея-заповедника уже в пятый раз. В этом году площадкой для праздника станет парадный плац Екатерининского дворца. На фасаде здания изобразят исторические сюжеты с помощью лазерных лучей и 3D-мэппинга. Также посетители увидят огненное шоу и выступление артистов, которые исполнят танцы эпохи барокко и рококо. В конце праздника устроят фейерверк. Полюбоваться представлением можно будет совершенно бесплатно.24 февраля, 19:00Парадный плац Екатерининского дворца, город Пушкин, Садовая улица, 7В Ботаническом саду в пятницу откроется фестиваль "Сиреневый февраль". Нежные цветы специально выращивают для этого мероприятия, проходящего в зимнюю пору. Гостям расскажут о сортах и об особенностях выращивания сирени, покажут акварели петербургских художников, предложат поучаствовать в различных мастер-классах, а заодно дадут возможность угоститься разными напитками и лакомствами в "Сиреневом буфете". Здесь же можно будет приобрести парфюмерию с ароматом этого душистого растения. Вход: взрослые - 400 рублей, студенты - 300 рублей, дети от 4 лет - 200 рублей, дети до 4 лет - бесплатно.23-25 февраля, 12:00-19:00Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В честь празднования Китайского нового года в киноцентре "Родина" покажут лучшие современные фильмы, снятые в Поднебесной. Фестиваль продлится пять дней, в каждый из которых будет демонстрироваться одна кинолента. Начнется он 23 февраля показом фильма "Дама династии: Ян Гуй Фэй", рассказывающего судьбе знаменитой императорской наложницы времен династии Тан. 24 февраля зрители увидят криминальную драму "Мистер Шесть" о противостоянии отошедшего от дел мафиози и банды угонщиков. Ну, а 25 февраля покажут мелодраму "Третий вид любви" о непростых отношениях богатого сердцееда и двух сестер, влюбленных в него. Вход на киносеансы свободный.23-27 февраля, 19:00Киноцентр "Родина", Караванная, 12До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI - XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В этом году YogArt состоится уже в шестой раз. В честь этого организаторы фестиваля подготовили большой праздник, на котором можно будет познакомиться с различными практиками йоги - но не только. Весь день в субботу в пространстве "Светлый мир" будут проходить разнообразные мастер-классы и звучать живая музыка. Гости мероприятия смогут приобрести сувениры и подарки на благотворительной ярмарке и отведать вегетарианские блюда в работающем здесь же кафе. Кроме того, отдельную программу подготовили для самых маленьких участников. Завершится фестиваль йоги праздничным концертом. Вход - за донейшен. Участников просят взять с собой документы для регистрации и сменную обувь.24 февраля, 11:00-23:00Пространство "Светлый мир", Большой Сампсониевский проспект, 45Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Один из крупнейших дизайнерских маркетов состоится на выходных в пространстве "Арт-банк". Здесь вам предложат самые разные вещи ручной работы - от косметики и украшений до народных музыкальных инструментов и одежды. Здесь же пройдут мастер-классы, на которых научат изготовлению сувениров и многому другому.24-25 февраля, 12:00-21:00Пространство "Арт-банк", Невский проспект, 62На два дня в парке Оккервиль откроется фестиваль реконструкторов "Боевая сталь". Гости мероприятия смогут прокатиться на танках различных моделей и времен, а также побывать в роли артиллеристов: на фестивале дадут пострелять из противотанковых орудий. Также посетители увидят, как менялась солдатская форма в России и СССР в XX веке. В пятницу в честь 75-летия подвига Александра Матросова перед собравшимися разыграют сражение Великой Отечественной. В субботу в бой пойдут бойцы РККА - устроители обещают битву с участием техники, артиллерии и конницы.23-24 февраля, 11:00-20:00Кудрово, парк "Оккервиль"400 работ, созданных отечественными и зарубежными живописцами, представлены в Выставочном центре Союза художников на выставке "Мастера акварели-2018". Кроме того, для желающих научиться рисовать и узнать новое запланированы круглые столы, лекции по истории акварельной живописи и мастер-классы известных художников. Билет на один день - 350 рублей, абонемент на пять дней - 950 рублей, льготный билет - 150 рублей.1-25 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, Большая Морская улица, 38Лента "Все деньги мира" - это рассказ о нефтяном магнате Поле Гетти, у которого злоумышленники с целью выкупа похищают внука. Однако, к удивлению окружающих, богач наотрез отказывается платить деньги бандитам. И единственная надежда на освобождение ребенка теперь лежит на плечах начальника службы безопасности Гетти. В первоначальной версии фильма главную роль сыграл Кевин Спейси, однако из-за сексуального скандала производителям пришлось вырезать все сцены с его участием и спешно переснять - теперь уже с Кристофером Пламмером.22 февраля - 7 мартаКинотеатры городаАнсамбль Olympic Brass выступит в субботу в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича с программой, состоящей из известных всем с детства песен. Музыканты исполнят самые яркие хиты легендарных Queen и короля поп-музыки Майкла Джексона: от We Are The Champions до Show Must Go On, от Black Or White до The Earth Song. За свою более чем десятилетнюю историю Olympic Brass попробовали себя в разных жанрах, играя и классический джаз, и босса-нову, и фанк, и музыку из кинофильмов. В этот раз духовой оркестр обратился к наследию зарубежной рок- и поп-музыки. Билеты - от 500 рублей.24 февраля, 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2На два дня на территории "Ленэкспо" разместятся военные лагеря, в которых поселятся воины различных эпох - от Античности до XX столетия. Здесь можно будет увидеть выставку вооружения различных эпох, посмотреть на представления средневековых актеров, послушать лекции историков - и потанцевать под выступления лучших фолк-коллективов России. Здесь же разместятся ярмарочно-ремесленные ряды, где все желающие смогут выбрать для себя различные товары, а заодно попробовать себя в роли средневекового ремесленника. И, разумеется, здесь не обойдется без яростных схваток воинов былых времен. В программе - битвы античных солдат, милитов эпохи Раннего Средневековья, а также - полноконтактный пеший турнир рыцарей XV века. Билеты - от 350 рублей.23-24 февраля, 11:00-20:00ВК "Ленэкспо", павильон №7, Большой проспект В.О., 103В Манеже работает выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 1Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, открыта для посещения. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях сделанных в экстремальных условиях Антарктиды. Чтобы запечатлеть дикую природу Южного континента, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8