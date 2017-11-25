Планы на неделю: чем заняться 26 февраля - 2 марта

Успей увидеть "Довлатова"

Слушай Jay-Jay Johanson в "Эрарте"

Приходи на Фестиваль китайского кино

Посмотри на Ленинград глазами Валентина Барановского

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Смотри работы российских и японских художников

Удивляйся родной природе на фотовыставке в "Этажах"

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Слушай мелодии из "Шербурских зонтиков" на концерте Мишеля Леграна

Побывай на выставке фотонатюрмортов в Строгановском дворце

Трогай экспонаты сколько угодно на выставке в "Эрарте"

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Любуйся миниатюрным Петербургом

Разглядывай фотоснимки в трамвайном парке

Лента Алексея Германа-младшего - это рассказ о нескольких днях накануне главного советского праздника 7 Ноября. Ленинград, начало 1970-х. Молодой автор пишет рассказы, но его не печатают ни в одном журнале из-за идеологической невыдержанности. Таковы же его друзья, лишенные властью права на писательское звание за нелояльность и игнорирование этой самой власти. В фильме на пути главного героя встречаются самые неожиданные персонажи - от поэта-метростроевца до абстракциониста-фарцовщика, и в общем-то, сам фильм - не столько о Довлатове, сколько о его окружении и том времени, в которое ему довелось жить. Фильм будет идти в кинотеатрах всего четыре дня - как заметил продюсер картины Артем Васильев, "прокат необычной картины тоже должен быть необычным".1-4 мартаКинотеатры городаМеланхоличный швед представит на сцене свой новый альбом Bury the Hatchet. Сам исполнитель описывает пластинку как "естественное продолжение собственного творчества с 90-х". Пришедших на концерт ждут новые композиции и лучшее из записанного за более чем двадцатилетнюю карьеру музыканта. Вход - от 800 рублей.28 февраля, 20:30Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2В честь празднования Китайского нового года в киноцентре "Родина" продолжается фестиваль современного кино, снятого в Поднебесной. 26 февраля покажут драму о послевоенном Китае "История о трёх городах", а 27 февраля - мелодраму "И горы сдвигаются с места". Вход на киносеансы свободный.26-27 февраля, 19:00Киноцентр "Родина", Караванная, 12Валентин Барановский - петербургский фотограф, известный своими снимками артистов и спектаклей Мариинского театра, а также завсегдатаев Ленинградского рок-клуба. На выставке в Центре Михаила Шемякина покажут 28 его фотографий, на которых запечатлен непарадный Ленинград во всей своей обыденности. Здесь - и усталые дворники, и чья-то свадьба, и просто заснеженная улица. Несмотря на то, что в описываемое время Барановский работал в Агентстве печати "Новости", представленные снимки тогда опубликованы не были - повседневная жизнь мало интересовала советскую пропаганду. Зато теперь мы можем ненадолго перенестись в прошлое и попробовать прочувствовать атмосферу Ленинграда брежневских времен.27 февраля - 18 мартаЦентр Михаила Шемякина, Садовая улица, 11До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI - XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.1-31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2В Манеже работает выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 1Фотовыставка "Дикая природа России", подготовленная журналом National Geographic, открыта для посещения. Посетители увидят фотоснимки, сделанные победителями седьмого всероссийского конкурса, устроенного изданием. На суд жюри было прислано 60 тысяч фотографий, из которых были отобраны лучшие в 14 номинациях. Вход - 200 рублей.2 февраля - 4 мартаЛофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Трекратный обладатель "Оскара" и пятикратный обладатель "Грэмми", автор многих сотен мелодий к кинофильмам - композитор Мишель Легран выступит в эту пятницу в БКЗ "Октябрьский". Выступит не один: вместе с ним будут семьдесят музыкантов симфонического оркестра Concord Orchestra. На протяжении концерта композитор будет играть на фортепиано, окажется за дирижерским пультом и даже сам споет для зрителей. Билеты - от 1000 рублей.2 марта, 19:00БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6В филиале Русского музея представят работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" начиная с этого четверга.1 марта - 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлпгпют заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.24 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях сделанных в экстремальных условиях Антарктиды. Чтобы запечатлеть дикую природу Южного континента, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5В музее "Разночинный Петербург" заканчивает свою работу выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9Музей электрического транспорта представляет выставку петербургских фотографов "Индустриальный ландшафт". Экспозиция открылась старом депо на Васильевском острове, среди раритетных трамваев и троллейбусов. Таким образом, посетители могут посмотреть на трамвайный Петербург глазами фотохудожников в непосредственной близости от их "моделей", а заодно проникнуться духом индустриального города в стенах кирпичного здания начала прошлого века. Вход - от 100 рублей.7 февраля - 4 марта, 10:00-18:00 (понедельник, вторник - выходные)Музей городского электрического транспорта, Средний проспект В. О., 77