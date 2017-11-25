Планы на выходные: чем заняться 3-4 марта

Любуйся тюльпанами в Ботаническом саду

Посети представление Хэнаньской оперы

Успей увидеть "Довлатова"

Познакомься с новогодними традициями Китая и Кореи

Посмотри на Ленинград глазами Валентина Барановского

Научись ухаживать за цветами на выставке фиалок

Фотографируйся с мопсами на фестивале в "Этажах"

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Выбирай подарки к 8 Марта на "Петербургской ярмарке"

Смотри работы российских и японских художников

Посети выставку русского искусства на новом стадионе

Побывай на выставке фотонатюрмортов в Строгановском дворце

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Посети выставку фотографий природы Антарктики

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Тюльпаны Ботанического сада продолжают цвести! Посетители уже могли посмотреть на них во время фестиваля "Сиреневый февраль", но фестиваль закончился, а цветение - нет. На этих выходных и всю следующую неделю для гостей сада будет работать выставка "Мечты о весне". В Зеленом домике будут представлены самые разнообразные сорта тюльпанов, а заодно и флористические работы художников из Общества акварелистов.3-11 мартаБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Артисты знаменитой Хэнаньской оперы приезжают в Петербург, чтобы дать одно-единственное представление - "Весна в грушевом саду". У себя на родине Хэнаньская опера не менее известна, чем Пекинская. К ее особенностям относят ритмичные звонкие мотивы, сюжеты из народной жизни, простую манеру исполнения и главное - захватывающий сюжет, который держит зрителей в напряжении до самого конца пьесы. Вход на представление свободный.3 марта, 18:00"Большой Ресторан Цинь", Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103Лента Алексея Германа-младшего - это рассказ о нескольких днях накануне главного советского праздника 7 Ноября. Ленинград, начало 1970-х. Молодой автор пишет рассказы, но его не печатают ни в одном журнале из-за идеологической невыдержанности. Таковы же его друзья, лишенные властью права на писательское звание за нелояльность и игнорирование этой самой власти. В фильме на пути главного героя встречаются самые неожиданные персонажи - от поэта-метростроевца до абстракциониста-фарцовщика, и в общем-то, сам фильм - не столько о Довлатове, сколько о его окружении и том времени, в которое ему довелось жить. Фильм будет идти в кинотеатрах всего четыре дня - как заметил продюсер картины Артем Васильев, "прокат необычной картины тоже должен быть необычным".1-4 мартаКинотеатры городаВ эти выходные состоится Праздник фонарей - кульминация Китайского Нового года. В честь этого в Музее истории религии подготовили особую семейную программу. Посетителям расскажут, как отмечают этот праздник в Китае и Корее и какое место занимает собака в религиозных верованиях народов мира. Кроме того, гости мероприятия смогут сразиться в мацзян, корейское домино и шахматы, а также научатся корейской настольной игре Хвату. Здесь же пройдет мастер-класс по корейскому языку, а в рамках дополнительной программы - чайная церемония. Вход для взрослых - 400 рублей, для пенсионеров и студентов - 300 рублей, для школьников - 200 рублей.3 марта, 13:00-18:00Государственный музей истории религии, Почтамтская улица, 14Валентин Барановский - петербургский фотограф, известный своими снимками артистов и спектаклей Мариинского театра, а также завсегдатаев Ленинградского рок-клуба. На выставке в Центре Михаила Шемякина покажут 28 его фотографий, на которых запечатлен непарадный Ленинград во всей своей обыденности. Здесь - и усталые дворники, и чья-то свадьба, и просто заснеженная улица. Несмотря на то, что в описываемое время Барановский работал в Агентстве печати "Новости", представленные снимки тогда опубликованы не были - повседневная жизнь мало интересовала советскую пропаганду. Зато теперь мы можем ненадолго перенестись в прошлое и прочувствовать атмосферу Ленинграда брежневских времен.27 февраля - 18 мартаЦентр Михаила Шемякина, Садовая улица, 11Бесплатная выставка "Весеннее настроение" позволит петербуржцам полюбоваться цветением фиалок всех расцветок и сортов, а также узнать, как ухаживать за ними. В субботу в 13:00 состоится лекция "Современные способы полива фиалок и стрептокарпусов", а в 14:00 - лекция "Превратим зиму в лето!" о том, как соорудить подсветку для комнатных растений в зимний период. В воскресенье в 13:00 состоится творческая встреча с селекционером сенполий Н. Даниловой. Помимо этого, во все дни работы выставки гости будут украшать "Весеннее дерево" своими пожеланиями и открытками, а дети смогут нарисовать праздничный букет для мамы.1-4 марта, 11:00-19:00Центральный лекторий общества "Знание", Литейный проспект, 42Волонтеры Фонда помощи мопсам проведут в "Этажах" двухдневный фестиваль этих забавных собак. Гостей ждет дефиле мопсов в костюмах, фотозона и фотовыставка, а также лекции и мастер-классы для детей. На фестивале расскажут об особенностях ухода за мопсами, обсудят характерные для собак этой породы заболевания и представят собак, ищущих семью. Вход - 100 рублей.3-4 марта, 11:00-21:00Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.1-31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Женский праздник всё ближе, и пришла пора задуматься о подарках для представительниц прекрасной половины человечества. На выходных в городе пройдет ярмарка хэндмейда, где можно будет приобрести самые разные вещи ручной работы. Здесь вам предложат экопродукты, натуральную косметику, изделия из керамики, мягкие игрушки, картины и многое другое. Также посетителей ждут мастер-классы, на которых можно будет научиться искусству каллиграфии или изготовлению украшений, а также приобрести иные навыки.3-4 марта, 12:00-20:00Пространство "FREEDOM | Казанская, 7", Казанская улица, 7АВ Манеже работает выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 13 марта, в день матча "Зенит" - "Амкар", Русский музей запускает совместный проект с "Зенитом" в рамках "Фан-Променада" для болельщиков. В этот день в холле 3-го этажа трибуны А появится масштабная инсталляция работ из коллекции музея, посвященная спорту. Встречать гостей будут ожившие персонажи известных картин. Помимо этого, в честь открытия запланированы различные активности для пришедших на матч, в том числе конкурсы и викторины с призами. Самые маленькие болельщики смогут проявить свои творческие способности на мастер-классах под руководством сотрудников музея. Вход - по билетам на матч.3 марта, 14:30Стадион "Санкт-Петербург Арена", Футбольная аллея, 1В филиале Русского музея представят работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" начиная с этого четверга.1 марта - 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлпгпют заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.24 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Выставка работ известного полярного фотографа Пола Никлена "Таинственный континент" - это 25 снимков, сделанных в экстремальных условиях сделанных в экстремальных условиях Антарктиды. Чтобы запечатлеть дикую природу Южного континента, фотографу порой приходилось часами простаивать под пронизывающим ветром при температуре под -40. Увидеть результат долгих месяцев работы можно в "Артмузе" совершенно бесплатно до конца марта.до 4 мартаТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70-72Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2