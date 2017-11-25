Планы на выходные: чем заняться 8-11 марта

Слушай мужское пение на джазовом фестивале

Любуйся тюльпанами в Ботаническом саду

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Посмотри на Ленинград глазами Валентина Барановского

Приходи на концерт Эдвина Мартона

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Смотри "Ассу" и "Курьера" в "Родине"

Познакомься с творчеством Роберта Фалька

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Приходи на акустический концерт "Зверей"

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Смотри работы российских и японских художников

Слушай лекцию об Оксимироне

Побывай на выставке фотонатюрмортов в Строгановском дворце

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Фестиваль мужского джазового вокала Jazzman во второй раз состоится в Петербурге. В эту пятницу в "Ткачах" будут играть джазмены из Петербурга и Москвы (Гасан Багиров, Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, Дмитрий Носков и Круглый Бенд, Александр Иващенко и квартет Андрея Смирнова), а еще - американец Kalil Wilson с квартетом Константина Хазановича. Также собравшихся ждут танцевальные мастер-классы по линди-хопу и соло-джазу, художественная выставка, розыгрыши подарков и многое другое. Билеты - от 1000 рублей.9 марта, 16:30-23:00Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60Тюльпаны Ботанического сада продолжают цвести! Посетители уже могли посмотреть на них во время фестиваля "Сиреневый февраль", но фестиваль закончился, а цветение - нет. На этих выходных и всю следующую неделю для гостей сада будет работать выставка "Мечты о весне". В Зеленом домике будут представлены самые разнообразные сорта тюльпанов, а заодно и флористические работы художников из Общества акварелистов.3-11 мартаБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.7 марта - 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Валентин Барановский - петербургский фотограф, известный своими снимками артистов и спектаклей Мариинского театра, а также завсегдатаев Ленинградского рок-клуба. На выставке в Центре Михаила Шемякина покажут 28 его фотографий, на которых запечатлен непарадный Ленинград во всей своей обыденности. Здесь - и усталые дворники, и чья-то свадьба, и просто заснеженная улица. Несмотря на то, что в описываемое время Барановский работал в Агентстве печати "Новости", представленные снимки тогда опубликованы не были - повседневная жизнь мало интересовала советскую пропаганду. Зато теперь мы можем ненадолго перенестись в прошлое и прочувствовать атмосферу Ленинграда брежневских времен.27 февраля - 18 мартаЦентр Михаила Шемякина, Садовая улица, 11Венгерский композитор и скрипач-виртуоз выступит в субботу в Большом зале Филармонии. На концерте прозвучат произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Н. Паганини, И. Штрауса и И. Брамса. Кроме того, Мартон исполнит свои сочинения. Выступление маститого венгра пройдет под аккомпанемент Международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Билеты - от 3000 рублей.10 марта, 19:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Два культовых фильма о Советском Союзе 80-х годов покажут в субботу и воскресенье на большом экране. Киносеансы состоятся в рамках проекта "Синематека Искусство кино", созданного совместно с журналом "Искусство кино". Перед показами зрителей ждут лекции главного редактора журнала Антона Долина. Блок "Юность/80-е" посвящен перестроечному кино. В субботу в 21:00 состоится показ фильма Карена Шахназарова "Курьер", а в воскресенье в 20:30 зрители увидят "Ассу" Сергея Соловьева.10-11 мартаКиноцентр "Родина", Караванная улица, 12В KGallery открылась выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.1-31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22В пятницу Рома Зверь со товарищи дадут второй концерт из запланированных в Aurora Concert Hall. Старые и новые песни коллектива прозвучат в акустическом варианте - тихо, неторопливо и душевно. Посетителей ждет дружеская атмосфера и возможность услышать любимые песни в непривычном звучании. Билеты - от 2200 рублей.9 марта, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Последние дни в Манеже работает выставка "Преодоление". Экспозицию составили более 120 работ студентов японских и российских художественных ВУЗов. На первом этаже можно увидеть 70 проектов, созданных художниками Страны восходящего солнца - живопись, каллиграфию, видеоарт и инсталляции. Второй этаж заняли произведения студентов Санкт-Петербургского института имени И. Е. Репина. Их разместили прямо на студийных мольбертах, воссоздавая тем самым атмосферу мастерской художника. Своеобразным сердцем экспозиции стали работы Кейто Ямагути - японской художницы, проживающей в Петербурге последние пять лет. Билеты - от 100 рублей (по будням с 11:00 до 15:00 - вход бесплатный).до 10 марта, 11:00-21:00Центральный выставочный зал "Манеж", Исаакиевская площадь, 1В Хоральной синагоге в то воскресенье продолжится цикл лекций "Калейдоскоп еврейских судеб". На сей раз говорить будут об одном из самых известных российских рэперов - Оксимироне, а в роли рассказчика выступит Виктор Амчиславский. Вход на мероприятие свободный.11 марта, 11:00Большая хоральная синагога, Лермонтовский проспект, 2В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.1 марта - 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.24 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5