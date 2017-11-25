Планы на неделю: чем заняться 12-16 марта

Побывай на "Триумфе джаза"

Узнай новое о мамонтах

Рассматривай картины Роберта Фалька

Слушай лекцию-концерт об императрицах Анне и Елизавете

Смотри "До свидания там, наверху" на большом экране

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Приходи на бесплатный концерт на Витебском вокзале

Гляди на Ленинград глазами Валентина Барановского

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Приходи на Фестиваль ирландского кино

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Любуйся светом волшебных шаров

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Мировые джазовые звезды съедутся в Петербург на ставший уже традиционным фестиваль "Триумф джаза". 15 марта на сцену ДК имени Горького поднимутся Bob James Trio и Roy Hargrove Quintet из США, соул-певец из Британии Тони Момрелл, а также Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Все они - исполнители с мировым именем. Боб Джеймс и Рой Харгроув неоднократно становились обладателями Grammy, Тони Момрелла зовут "Стиви Уандером XXI века", и наконец, Оркестр под управлением Игоря Бутмана по праву считается одним из лучших джазовых ансамблей. Все музыканты выступят в течение одного вечера. Билеты - от 800 рублей.15 марта, 19:00ДК имени Горького, площадь Стачек, 4В культурно-просветительском центре "Архэ" состоится лекция Алексея Тихонова, заведующего Зоологическим музеем, а заодно - одного из главных российских специалистов по мамонтам. Что вполне кстати, ведь рассказывать он будет как раз о мамонтах - казалось бы, еще недавно (по геологическим меркам) бродивших по просторам Евразии и Северной Америки, но сейчас уже безвозвратно исчезнувших. Лектор расскажет об их жизни и о том, как и почему они вымерли, а в конце ответит на вопросы аудитории. Вход - 300 рублей (для школьников и студентов - 150 рублей).12 марта, 19:30Кулуар "Реставрация нравов", Биржевая линия, 12В KGallery открылась выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24Проект "Музыка российской государственности" продолжает свою работу в президентской библиотеке имени Ельцина. На сей раз историк Александр Мясников расскажет о временах Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны - двух столь непохожих императриц, совокупное правление которых продолжалось больше тридцати лет. Гости мероприятия узнают об императорском дворе, тайном коде придворных балов и о том, какая музыка звучала в стенах дворцов. Также перед публикой выступит контральто Франческа Билиотти, отлично знакомая со стилистикой барочной музыки, а кроме нее - ансамбль Barocco Concertato, "Русская роговая капелла", симфонический оркестр "Константиновский" и театр исторического танца "Малый Трианон". Билеты - от 1000 рублей (действительны только при наличии с собой паспорта).16 марта, 20:00Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Сенатская площадь, 3Фильм снят по приключенческому роману Пьера Леметра, удостоенному в 2014 году Гонкуровской премии. Это история молодого художника и Эдуара Перико, сражавшегося на фронтах Первой мировой и получившего ранение, обезобразившее лицо. Не желая показываться родным в таком виде, он сказывается мертвым. Отныне художник будет прятать лицо за масками - и творить. Но капитан, по вине которого Эдуар получил увечье, женится на его сестре - и им приходится встретиться.15-28 мартаКинотеатры городаДо конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В понедельник в Картинном зале красивейшего вокзала Петербурга - Витебского - состоится концерт, на котором студенты Смольного института РАО исполнят классические сочинения Штрауса, Моцарта и Рахманинова, а также народные песни. Вход свободный.12 марта, 19:00Витебский вокзал, Загородный проспект, 52Валентин Барановский - петербургский фотограф, известный своими снимками артистов и спектаклей Мариинского театра, а также завсегдатаев Ленинградского рок-клуба. На выставке в Центре Михаила Шемякина представлены 28 его фотографий, на которых запечатлен непарадный Ленинград во всей своей обыденности. Здесь - и усталые дворники, и чья-то свадьба, и просто заснеженная улица. Несмотря на то, что в описываемое время Барановский работал в Агентстве печати "Новости", представленные снимки тогда опубликованы не были - повседневная жизнь мало интересовала советскую пропаганду. Зато теперь мы можем ненадолго перенестись в прошлое и прочувствовать атмосферу Ленинграда брежневских времен.27 февраля - 18 мартаЦентр Михаила Шемякина, Садовая улица, 11Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.1-31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22В честь Дня святого Патрика в кинотеатре "КАРО Лиговъ" три дня подряд будут показывать ирландские фильмы последних лет. В пятницу покажут первый фильм - "Моди" о судьбе художницы Мод Льюис, заболевшей в детстве артритом, который изувечил ее руки. Но это не помешало ей писать небольшие картины и добиться известности. Все фильмы фестиваля будут идти на языке оригинала. Билеты - от 250 рублей.16 марта, 19:30Кинотеатр "КАРО Лиговъ", Лиговский проспект, 153Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Сотни волшебных шаров засияют в руках посетителей парка имени Бабушкина, озаряя светом вечерний сумрак. Полюбоваться этим зрелищем и принять в нем участие можно будет вечером в пятницу и субботу. Кроме того, пришедших на праздник ждет пиротехническое шоу, полное сложных трюков. Вход для взрослых - 200 рублей, для детей до 14 лет - 100 рублей.16-17 марта, 20:00Парк имени И. В. Бабушкина, проспект Обуховской Обороны, 149В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.1 марта - 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.7 марта - 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.24 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5