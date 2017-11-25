Планы на выходные: чем заняться 17-18 марта

Отмечай День святого Патрика на большом концерте

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Оторвись на концерте The Prodigy

Рассматривай картины Роберта Фалька

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Объедайся, будто в Хогвартсе, на фестивале "Кинокухня"

Гляди на Ленинград глазами Валентина Барановского

Смотри на соревнования танцоров на фестивале "Trick'а и зрелищ"

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Смотри балет в Александринском театре

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Приходи на Фестиваль ирландского кино

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Любуйся светом волшебных шаров

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

В этом году петербуржцы будут отмечать главный ирландский праздник уже в 19-й раз. Кельты и им сочувствующие соберутся в концертном зале "Аврора", где весь вечер на двух сценах будут веселить почтенную публику фолк-исполнители из Петербурга и других городов России. Перед гостями выступят Trebushet & Anistratov-project, Исаев & Волков, "Отава Ё", Old Horned Sheep, Fest hyp-noz, Celtic City Orchestra и другие коллективы. Кроме того, пришедших на фестиваль ждут ирландские танцы в исполнении лучших танцевальных коллективов Петербурга. Вход - от 1000 рублей.17 марта, 17:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.24 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Легендарные электронщики возвращаются в Петербург, чтобы порадовать многочисленных поклонников нетленкой и композициями с последнего альбома. Нестареющие бритты на сцене вот уже добрых три десятка лет - и, кажется, еще столько же протянут. В любом случае, воскресным вечером в СКК будет огненно и жарко. Билеты - от 3000 рублей.18 марта, 20:00Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2На один день в пространстве "Ткачи" откроются ресторанчики с меню, состоящим из лакомств, которыми себя баловали персонажи любимых сериалов и фильмов. Здесь можно будет хлебнуть сливочного пива, как герои "Гарри Поттера", подкрепиться спагетти с мясным соусом, как персонажи "Крестного отца", проглотить обожаемый Гомером Симпсоном пончик или отведать любимое Сансой Старк лимонное пирожное - но не только! Еда из самых разных фильмов, от "Ивана Васильевича" до мультфильмов Хаяо Миядзаки будет ждать одновременно гурманов и киноманов. Кроме того, посетители послушают лекции о коллаборации еды и кинематографа, научатся готовить сложные блюда из фильмов на мастер-классах и приобрести изделия ручной работы на ярмарке.17 марта, 12:00-21:00Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60Валентин Барановский - петербургский фотограф, известный своими снимками артистов и спектаклей Мариинского театра, а также завсегдатаев Ленинградского рок-клуба. На выставке в Центре Михаила Шемякина представлены 28 его фотографий, на которых запечатлен непарадный Ленинград во всей своей обыденности. Здесь - и усталые дворники, и чья-то свадьба, и просто заснеженная улица. Несмотря на то, что в описываемое время Барановский работал в Агентстве печати "Новости", представленные снимки тогда опубликованы не были - повседневная жизнь мало интересовала советскую пропаганду. Зато теперь мы можем ненадолго перенестись в прошлое и прочувствовать атмосферу Ленинграда брежневских времен.27 февраля - 18 мартаЦентр Михаила Шемякина, Садовая улица, 11Международный фестиваль уличной культуры состоится в Петербурге уже во второй раз, растянувшись с пятницы до вечера воскресенья. Участники будут состязаться в трикинге, брейкинге и хип-хопе - отборочные соревнования состоятся в субботу в Metropolis Arena и в гимнастическом комплексе "Динамо". Все три дня будут проходить мастер-классы по всем трем направлениям танцев. Главное же событие фестиваля намечено на вечер воскресенья - с 17:00 в клубе A2 сойдутся в баттлах финалисты, пройдут командные выступления участников, а также на сцену поднимутся The Hatters, Mussorgsky Jazz Orchestra, Fuze (Krec) и 158 Crew. Билеты на шоу - от 500 рублей.16-18 мартаA2 Green Concert, проспект Медиков, 3Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.1-31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22Гала-концерт солистов балета состоится на этих выходных в Петербурге дважды - вечером в субботу и воскресенье. На сцену Александринского театра поднимутся солисты балетной труппы Большого театра - Екатерина Крысанова, Марианна Рыжкина, Карим Абдуллин, Андрей Меркурьев и Игорь Цвирко. За один вечер публика успеет насладиться хореографией и музыкой из самых известных постановок. В программе - знаменитые па-де-де балетов "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и "Ромео и Джульетта". Также зрителей ждут фрагменты балетов "Барышня и хулиган", "Кармен-сюита" и "Юноша и смерть". Билеты - от 800 рублей.17-18 марта, 19:00Александринский театр, площадь Островского, 6Выставка "Екатерина Великая в стране и мире" открылась в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2В кинотеатре "КАРО Лиговъ" продолжатся показы ирландских фильмов последних лет. В субботу зрителей ждет сразу несколько картин. Во-первых, это нарисованный от руки мультфильм "Песнь моря" о приключениях десятилетнего мальчика Бена и его немой сестренки Сирши, способной превращаться в тюленя. Во-вторых, это "Песнь гранита", полудокументальная-полухудожественная лента об исполнителе традиционных ирландских песен Джо Хини. Наконец, в конце дня покажут сборник короткометражек "Изгои и скитальцы: ирландский короткий метр". В воскресенье "Изгоев" повторят, а вместе с ними продемонстрируют триллер "Тюрьма Мейз" об одном из самых крупных побегов заключенных в послевоенной Европе. Все фильмы фестиваля будут идти на языке оригинала. Билеты - от 250 рублей.17-18 мартаКинотеатр "КАРО Лиговъ", Лиговский проспект, 153В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.1 марта - 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.7 марта - 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Сотни волшебных шаров засияют в руках посетителей парка имени Бабушкина, озаряя светом вечерний сумрак. Полюбоваться этим зрелищем и принять в нем участие можно будет вечером в пятницу и субботу. Кроме того, пришедших на праздник ждет пиротехническое шоу, полное сложных трюков. Вход для взрослых - 200 рублей, для детей до 14 лет - 100 рублей.16-17 марта, 20:00Парк имени И. В. Бабушкина, проспект Обуховской Обороны, 149Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5