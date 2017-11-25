Планы на неделю: чем заняться 19-23 марта

Приходи на премьеру "Театрального романа"

Рассматривай картины Роберта Фалька

Смотри фильмы про Бэтмена

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Приходи на концерт DJ Krush

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Слушай классику в темноте

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Внимай поэзии Бальмонта под звездным небом

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Посети "Дни Франкофонии"

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

К Международному дню театра "Балтийский дом" подготовил новую постановку - "Театральный роман" по неоконченному произведению Михаила Булгакова. История молодого автора, принесшего в театр пьесу и волею судьбы оказавшегося в круговороте актерских интриг, противостоящего режиссеру и всеми силами силящегося отстоять свое творение, была написана Булгаковым с оглядкой на собственную судьбу. Сюжет романа во многом основывается на бедствиях самого автора, прошедшего все круги ада с постановкой пьесы по "Белой гвардии" во МХАТе. "Театральный роман" станет завершающим в булгаковской трилогии на сцене "Балтийского дома", а премьеру можно будет посетить уже в эту пятницу. Билеты - от 300 рублей.23 марта, 19:00Театр "Балтийский дом", Александровский парк, 4В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24Три фильма Кристофера Нолана покажут в Музее советских игровых автоматов в ночь с пятницы на субботу. Зрителей ждут "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды". Кроме того, каждый пришедший получит по три советские "пятнашки", которые можно будет спустить в автоматах в перерывах между сеансами. Вход - от 450 рублей.23 марта, 23:30Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2ВКак говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.24 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.20 февраля - 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Легендарный японский музыкант приедет в Петербург, чтобы презентовать одним махом два альбома - прошлогодний Kiseki, посвященный японскому рэпу, и свежий, полностью инструментальный Cosmic Yard. Услышать его новые работы можно будет в "Эрарте" в эту пятницу. Билеты - от 1000 рублей.23 марта, 20:30Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.до 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.17 февраля - 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Под куполом "Планетария №1" вновь прозвучат мелодии великих композиторов в исполнении ансамбля "Струны Петербурга". Новая программа составлена из творений Генделя, Вивальди, Мендельсона, Пуччини и современных неоклассиков. Кроме того, музыканты исполнят собственные сочинения. Билеты - от 1800 рублей.21 марта, 21:00"Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74ЦКерамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.1-31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.15 февраля - 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Вечером в пятницу в зале планетария прозвучат стихотворения Константина Бальмонта, вошедшие в книгу "Сонеты Солнца, меда и Луны". Услышать творения одного из виднейших поэтов Серебряного века, а заодно насладиться красотой звездного неба, можно будет за 200 рублей.23 марта, 19:30Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.1 марта - 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. 21 марта здесь прозвучат сочинения великого В. А. Моцарта. Контрамарку можно получить на входе. Не забывайте, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.21 февраля, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.7 марта - 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Фестиваль культуры франкоязычных стран открывается в Петербурге. В его подготовке приняли участие генеральный консульства Бельгии, Франции, Швейцарии, посольство Канады и Французский институт в России. Более двух недель в городе будут проводиться встречи с франкоговорящими писателями, публичные чтения стихотворений французских поэтов, а также киносеансы, на которых покажут фильмы и анимацию на языке оригинала с субтитрами. На этой неделе покажут французские ленты "Тур де Франс" (21 марта, 19:00), "Как лев" (21 марта, 20:45), швейцарскую короткометражку "Женщина и скоростной поезд" (22 марта, 19:00), франко-швейцарскую драму "Цвет кофе с молоком" (22 марта, 20:00), и бельгийскую драму "Белые рыцари" (23 марта, 20:00). Кроме того, 23 марта в 18:30 состоится встреча с Еленой Труутс - российской поэтессой, пишущей стихотворения на французском языке. Вход на мероприятия свободный.до 5 апреляФранцузский институт, Невский проспект, 12Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8Выставка работ художников Парижской школы продолжает свою работу в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5