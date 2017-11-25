Планы на выходные: чем заняться 24-25 марта

Проведи весь день на театральном фестивале

Слушай петербургский джаз

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Соревнуйся в гонках железнодорожных моделей

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Приходи на большой рэп-концерт в "Юбилейный"

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Познакомься с живописью Бориса Гребенщикова

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Смотри "Эдипа в Колоне" в постановке Кончаловского

Посети "Дни Франкофонии"

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Рассматривай картины Роберта Фалька

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Приходи на премьеру "Театрального романа"

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Фестиваль "Весь день - театр!" состоится в это воскресенье в Музее театрального и музыкального искусства. Гостей мероприятия ждут спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Начнется фестиваль в 13:00 постановкой Детской театральной студии по книге Туве Янссон "Опасное лето". После этого желающие смогут принять участие в двух мастер-классах от театра "Таврик" и посетить встречу с актером Александром Новиковым. В 16:30 театр "Дети тишины" представит спектакль "СТУЛьЯ. Волшебное превращение" - на сцену выйдут слышащие и неслышащие актеры, которые представят пантомиму, а вместе с ней акробатические и пластические номера. Продолжится праздник в 18:00 театрализованным концертом "Оказаться возле" группы "Сестра Петра", состоящей из десяти драматических актрис, а завершится в 20:00 спектаклем-песней "Молодость жива" в постановке Театра ТРУ. Кроме того, каждый час с 13:30 до 18:30 будут проводиться интерактивные экскурсии по экспозициям Театрального музея - обещают урок балетного искусства от Николая Цискаридзе, а еще рассказы об истории российского театра и тайнах закулисья. Вход - 400 рублей (на спектакль "Молодость жива" потребуется отдельный билет стоимостью 500 рублей).25 марта, 13:00-22:00Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, площадь Островского, 6Фестиваль "Петербургский джаз - в массы" состоится в эту субботу в клубе "Гештальт". Организатором события выступает фронтмен Billy’s Band Билли Новик - и он же будет ведущим музыкального вечера. Настроен он вполне решительно: "Джаз за более чем столетнюю историю своего существования стал интернациональным искусством. Так же как барокко и ар-нуво. Пора представить его широким массам!". Именно с этой целью ненадолго соберутся под одной крышей лучшие джазовые исполнители Северной столицы (которая, кстати, в этом году стала еще и мировой столицей джаза). Перед публикой выступят "Петербургский джазовый актив", "Джаз классик трио", "Рабочий и колхозница", Ольга Абдуллина, Maria Majazz и Мария Семенова, а также другие музыканты. Все они устроят настоящий джазовый праздник, полный импровизаций, сюрпризов и общения со зрителями. Вход - свободный.24 марта, 15:00Клуб "Гештальт", Конюшенная площадь, 2До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2XXVI международная выставка "Железнодорожная модель" будет работать всю последнюю неделю марта. О своем участии заявили моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложат сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов. Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.24 марта - 1 апреляЦентральный музей железнодорожного транспорта, Садовая улица, 50Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Фестиваль нового рэпа "Маятник Фуко" пройдет в субботу под скромным подзаголовком "Новая музыкальная религия". На сцену "Юбилейного" в этот вечер поднимутся служители новоявленного культа, среди которых - Big Russian Boss, Гнойный, Pharaoh, Гарри Топор, Mnogoznaal, Хаски и другие рэперы, чьи имена на слуху у многих. Заметим, что без матерщины действо никак не обойдется, так что слушателей моложе 16 лет в зал не пустят - даже если они придут с мамой и папой под ручку. Билеты - от 1250 рублей.24 марта, 19:00ДС "Юбилейный", проспект Добролюбова, 18Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.до 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8Как известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.до 31 марта, 11:00-20:00 (воскресенье - выходной)Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22Спектакль по пьесе Софокла, который покажут на выходных в БДТ, - в каком-то смысле дело семейное: режиссер Андрей Кончаловский и исполнительница роли Антигоны Юлия Высоцкая - как-никак супруги. Пьеса рассказывает о судьбе изгнанного из Фив Эдипа (его роль исполняет Николай Горшков), пришедшего с дочерью Антигоной в Колон - деревеньку под Афинами. Здесь ему предстоит выдержать последние испытания, выстоять в спорах с родными и приближенными и, наконец, встретить смерть. Постановка длится полтора часа, так как Кончаловский отошел от древнего текста, сократив длинные монологи героев. Билеты - от 1500 рублей.24-25 марта, 3, 28 апреля, 19:00Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, набережная реки Фонтанки, 65Фестиваль культуры франкоязычных стран продолжается! В его подготовке приняли участие генеральный консульства Бельгии, Франции, Швейцарии, посольство Канады и Французский институт в России. Более двух недель в городе будут проводиться встречи с франкоговорящими писателями, публичные чтения стихотворений французских поэтов, а также киносеансы, на которых покажут фильмы и анимацию на языке оригинала с субтитрами. На субботу запланированы две программы анимации - французской и канадской, а в воскресенье повторят показанные ранее ленты "Как лев", "Белые рыцари", "Тур де Франс", вновь покажут канадскую анимацию, а также фильм "Люди и звери". Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный.до 5 апреляФранцузский институт, Невский проспект, 12Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.до 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17К Международному дню театра "Балтийский дом" подготовил новую постановку - "Театральный роман" по неоконченному произведению Михаила Булгакова. История молодого автора, принесшего в театр пьесу и волею судьбы оказавшегося в круговороте актерских интриг, противостоящего режиссеру и всеми силами силящегося отстоять свое творение, была написана Булгаковым с оглядкой на собственную судьбу. Сюжет романа во многом основывается на бедствиях самого автора, прошедшего все круги ада с постановкой пьесы по "Белой гвардии" во МХАТе. "Театральный роман" станет завершающим в булгаковской трилогии на сцене "Балтийского дома". Билеты - от 300 рублей.24, 27 марта, 19:00Театр "Балтийский дом", Александровский парк, 4Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8В эти выходные завершает свою работу выставка художников Парижской школы, проходящая в Музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2