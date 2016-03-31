Планы на неделю: чем заняться 26-30 марта

Побывай на концерте Кэйко Мацуи

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Слушай произведения Малера и Шостаковича в Манеже

Познакомь детей с жизнью водных животных

Рассматривай картины Роберта Фалька

Восхитись мастерством японских барабанщиков

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Окунись в атмосферу дарк-кабаре

Соревнуйся в гонках железнодорожных моделей

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Смотри ретроспективу Пола Томаса Андерсона в "Авроре"

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Известная японская пианистка и композитор выступит в понедельник в большом зале Санкт-Петербургской филармонии. За свою карьеру она издала порядка двадцати альбомов, как сольных, так и записанных в составе созданной ей группы Cosmos. Музыка, написанная Кэйко - это умиротворяющий нью-эйдж и легкий мелодичный джаз, наполненный национальным японским колоритом. Эти композиции идеально подходят для релаксации и спокойных посиделок с друзьями - а на концерте слушателей ждут лучшие из них. Билеты - от 2000 рублей.26 марта, 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2ЦВЗ "Манеж" совместно с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга запускают серию концертов "Великая и ужасная музыка XX века". Главным отличием этих концертов станет особая, неформальная обстановка. Гостей будут ждать не ровные ряды кресел, а мягкие пуфики на полу. Удобно расположившись на подушках, зрители смогут отвлечься от сиюминутного и сосредоточиться на главном - а именно, музыке. На первом концерте прозвучат "Песнь о земле" Густава Малера и "Ноктюрн для скрипки с оркестром" Дмитрия Шостаковича. Вход - 600 рублей.28 марта, 19:00ЦВЗ "Манеж", Исаакиевская площадь, 1В честь школьных каникул Ленинградский зоопарк подготовил особую ежедневную программу, посвященную водным животным. С понедельника по пятницу здесь будут проходить лекции, мастер-классы и экскурсии. Начинаться всё будет в 12:00 - в павильоне "Экзотариум" гости смогут поучаствовать в мастер-классе "На дне морском..." или в квесте "Опасная красота", посвященном морским ежам, крылаткам-зебрам, муренам и другим морским жителям. На 13:00 намечена экскурсия "Жизнь около воды", на которой расскажут о крокодилах, выдрах, бобрах и прочих животных, обитающих близ водоемов. Затем посетителей позовут на лекцию с прирученными животными, игротеку для малышей "Подводная радуга" и познавательную площадку "Животные водной стихии". Посетители смогут рассмотреть микроорганизмы в микроскоп, узнать о жизни кораллов, амфибий и рептилий, а также изготовить красочные открытки.26-30 марта, 12:00-16:00Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24Знаменитый ансамбль Kodo приезжает в Петербург с новой программой. В своих представлениях японцы в первую очередь используют традиционные барабаны тайко, но не только их - музыканты также играют на современных инструментах. Шоу Kodo - это искусное сочетание звуковых и визуальных образов, созданное десятками (до 60 человек на сцене) исполнителей, создающих непрерывно сменяющиеся музыкальные сцены. Они стали широко известны после выступления с Берлинским симфоническим оркестром в 1981 году - и с тех пор их слава не померкла. Билеты на шоу чудо-барабанщиков - от 1800 рублей.29 марта, 19:00БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.до 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8Как известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Британцы Tiger Lillies, вот уже третье десятилетие веселящие почтенную публику историями о наркоманах, проститутках и прочих обитателях социального дна, пожалуют на неделе в Петербург. Цель визита - презентовать свой последний альбом Devil's Fairground, а заодно потешить пришедших самыми известными своими песнями. Себя "Тигровые лилии" аттестуют именно как шоу-группу - действительно, их выступления весьма театральны. По словам музыкантов, театральность стала ответом на незнание английского языка в других странах - надо же было как-то донести суть! Из малого родилось большое, и теперь просто как музыкантов их уже не воспринимают. Посмотреть и послушать заезжих безумцев, что записывались и со вполне презентабельным Kronos Quartet, и с хулиганами из "Ленинграда", можно будет, заплатив 800 рублей - или больше.30 марта, 20:30Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2XXVI международная выставка "Железнодорожная модель" будет работать всю последнюю неделю марта. О своем участии заявили моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложат сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов. Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.до 1 апреляЦентральный музей железнодорожного транспорта, Садовая улица, 50Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.до 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Три фильма одного из самых значительных американских режиссеров покажут на этой неделе на большом экране. В четверг зрителей ждут "Ночи в стиле буги" о порноиндустрии 1970-х - фильм, после которого сам Андерсон, а также исполнитель главной роли Марк Уолберг проснулись знаменитыми. Другие две ленты ретроспективы - "Магнолию" и "Нефть" - покажут в субботу и воскресенье соответственно. Билеты - от 400 рублей.29 марта, 19:30Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.до 31 марта, 11:00-20:00Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5