18 января Выставка
17 февраля Вечеринка
1 марта Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 26-30 марта
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 07:45
Впереди - новая рабочая неделя. Считается, что в эти дни следует трудиться, забыв об отдыхе до следующих выходных. Мы же предлагаем не ждать спасительных субботы с воскресеньем, и радовать себя всю неделю напролет (не забывая о работе и учебе, разумеется). И вот вам двадцать событий, которые ждут нас до пятницы включительно. Читайте и выбирайте!
Побывай на концерте Кэйко Мацуи
Известная японская пианистка и композитор выступит в понедельник в большом зале Санкт-Петербургской филармонии. За свою карьеру она издала порядка двадцати альбомов, как сольных, так и записанных в составе созданной ей группы Cosmos. Музыка, написанная Кэйко - это умиротворяющий нью-эйдж и легкий мелодичный джаз, наполненный национальным японским колоритом. Эти композиции идеально подходят для релаксации и спокойных посиделок с друзьями - а на концерте слушателей ждут лучшие из них. Билеты - от 2000 рублей.
Когда: 26 марта, 20:00
Где: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Михайловская улица, 2
Посети выставку, посвященную Екатерине II
Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.
Когда: до 28 мая
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Слушай произведения Малера и Шостаковича в Манеже
ЦВЗ "Манеж" совместно с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга запускают серию концертов "Великая и ужасная музыка XX века". Главным отличием этих концертов станет особая, неформальная обстановка. Гостей будут ждать не ровные ряды кресел, а мягкие пуфики на полу. Удобно расположившись на подушках, зрители смогут отвлечься от сиюминутного и сосредоточиться на главном - а именно, музыке. На первом концерте прозвучат "Песнь о земле" Густава Малера и "Ноктюрн для скрипки с оркестром" Дмитрия Шостаковича. Вход - 600 рублей.
Когда: 28 марта, 19:00
Где: ЦВЗ "Манеж", Исаакиевская площадь, 1
Познакомь детей с жизнью водных животных
В честь школьных каникул Ленинградский зоопарк подготовил особую ежедневную программу, посвященную водным животным. С понедельника по пятницу здесь будут проходить лекции, мастер-классы и экскурсии. Начинаться всё будет в 12:00 - в павильоне "Экзотариум" гости смогут поучаствовать в мастер-классе "На дне морском..." или в квесте "Опасная красота", посвященном морским ежам, крылаткам-зебрам, муренам и другим морским жителям. На 13:00 намечена экскурсия "Жизнь около воды", на которой расскажут о крокодилах, выдрах, бобрах и прочих животных, обитающих близ водоемов. Затем посетителей позовут на лекцию с прирученными животными, игротеку для малышей "Подводная радуга" и познавательную площадку "Животные водной стихии". Посетители смогут рассмотреть микроорганизмы в микроскоп, узнать о жизни кораллов, амфибий и рептилий, а также изготовить красочные открытки.
Когда: 26-30 марта, 12:00-16:00
Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Рассматривай картины Роберта Фалька
В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).
Когда: до 15 апреля
Где: Галерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24
Восхитись мастерством японских барабанщиков
Знаменитый ансамбль Kodo приезжает в Петербург с новой программой. В своих представлениях японцы в первую очередь используют традиционные барабаны тайко, но не только их - музыканты также играют на современных инструментах. Шоу Kodo - это искусное сочетание звуковых и визуальных образов, созданное десятками (до 60 человек на сцене) исполнителей, создающих непрерывно сменяющиеся музыкальные сцены. Они стали широко известны после выступления с Берлинским симфоническим оркестром в 1981 году - и с тех пор их слава не померкла. Билеты на шоу чудо-барабанщиков - от 1800 рублей.
Когда: 29 марта, 19:00
Где: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6
Узнай новое о городе на выставке скульптур
Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.
Когда: до 1 июня
Где: "Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8
Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова
Как известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.
Когда: до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)
Где: Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21
Окунись в атмосферу дарк-кабаре
Британцы Tiger Lillies, вот уже третье десятилетие веселящие почтенную публику историями о наркоманах, проститутках и прочих обитателях социального дна, пожалуют на неделе в Петербург. Цель визита - презентовать свой последний альбом Devil's Fairground, а заодно потешить пришедших самыми известными своими песнями. Себя "Тигровые лилии" аттестуют именно как шоу-группу - действительно, их выступления весьма театральны. По словам музыкантов, театральность стала ответом на незнание английского языка в других странах - надо же было как-то донести суть! Из малого родилось большое, и теперь просто как музыкантов их уже не воспринимают. Посмотреть и послушать заезжих безумцев, что записывались и со вполне презентабельным Kronos Quartet, и с хулиганами из "Ленинграда", можно будет, заплатив 800 рублей - или больше.
Когда: 30 марта, 20:30
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Соревнуйся в гонках железнодорожных моделей
XXVI международная выставка "Железнодорожная модель" будет работать всю последнюю неделю марта. О своем участии заявили моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложат сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов. Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.
Когда: до 1 апреля
Где: Центральный музей железнодорожного транспорта, Садовая улица, 50
Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора
Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" открылась в Мраморном зале Российского этнографического музея. Вниманию посетителей представлены чертежи и графические листы из альбомов архитектора собора О. Монферрана, конкурсные чертежи других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Также здесь впервые экспонируются три живописных изображения из 1 яруса главного иконостаса кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.
Когда: до 1 апреля
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"
Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.
Когда: до 20 мая
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже
До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.
Когда: до 26 августа
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Смотри ретроспективу Пола Томаса Андерсона в "Авроре"
Три фильма одного из самых значительных американских режиссеров покажут на этой неделе на большом экране. В четверг зрителей ждут "Ночи в стиле буги" о порноиндустрии 1970-х - фильм, после которого сам Андерсон, а также исполнитель главной роли Марк Уолберг проснулись знаменитыми. Другие две ленты ретроспективы - "Магнолию" и "Нефть" - покажут в субботу и воскресенье соответственно. Билеты - от 400 рублей.
Когда: 29 марта, 19:30
Где: Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60
Побывай на выставке фотонатюрмортов
В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.
Когда: до 17 мая
Где: Строгановский дворец, Невский проспект, 17
Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"
Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.
Когда: до 20 мая
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Удивляйся фарфоровым цветам в галерее Artefice
Керамист Анна Волкова долгие годы экспериментировала с разными видами лепного фарфора, пока не изобрела свой собственный. Его свойства позволяют создавать тончайшие произведения, что немаловажно при лепке фарфоровых цветов, где каждый лепесток - тонок и хрупок. Художница создавала фарфоровые тюльпаны для Рейксмюсеума в Амстердаме - ведь именно тюльпаны являются одним из символов Нидерландов. Ну, а на выставке "Хрупкое цветение" можно будет полюбоваться пионами, маками, розами и орхидеями - изящными и неувядающими копиями настоящих цветов.
Когда: до 31 марта, 11:00-20:00
Где: Artefice Gallery, Петроградская набережная, 22
Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе
Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.
Когда: до 1 апреля
Где: Главный штаб, Большая Морская улица, 6/8
Любуйся полотнами Генриха Семирадского
В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.
Когда: до 2 апреля
Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Рассматривай работы Сальвадора Дали
В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).
Когда: до 31 мая, 12:00-20:00
Где: Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5
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