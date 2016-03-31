Планы на выходные: чем заняться 31 марта - 1 апреля

Научись изготовлению поделок на благотворительной "Вербной ярмарке"

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Слушай рассказ о реальных вампирах

Смотри новый фильм Содерберга

Побывай на клоунском карнавале

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Рассматривай картины Роберта Фалька

Соревнуйся в гонках железнодорожных моделей

Веселись на фестивале "Мультивидение"

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Пробуй авторские блюда на кулинарной ярмарке

Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Смотри ретроспективу Пола Томаса Андерсона в "Авроре"

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе

Любуйся полотнами Генриха Семирадского

Рассматривай работы Сальвадора Дали

В преддверии Пасхи в пространстве "Легко-Легко" раскинется двухдневная "Вербная ярмарка", веселая и полезная одновременно. На мастер-классах посетителей научат расписывать скворечники и пасхальные яйца, плести венки из вербы и лепить пластилиновый мультфильм, делать восковые свечи и лепить салфетницу из глины. Здесь же можно будет перекусить в кафе, сыграть в настольные игры, поучаствовать в розыгрышах подарков и купить понравившиеся сувениры. Кроме того, за пожертвование вы станете обладателями вербных букетов, которых устроители обещают в избытке. Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах - от 100 рублей. Все вырученные деньги пойдут благотворительному фонду AdVita, помогающему онкобольным.31 марта - 1 апреля, 12:00-21:00Арт-пространство "Легко-Легко", Большая Пушкарская улица, 10Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Помимо мифологических кровопийц, на Земле полно кровососов из плоти и крови (и речь не только о вашем начальнике). Научная журналистка Женя Тимонова специально ездила в Бразилию, чтобы познакомиться с этими существами поближе - и даст отчет о поездке в это воскресенье. Посетителей ждет просмотр новой серии "Всё как у зверей" (ее пока еще не выложили в YouTube), а также рассказ Жени о том, что не вошло в выпуск. Познакомиться поближе с жизнью вампиров и узнать о пользе и недостатках их диеты можно по цене от 650 рублей.1 апреля, 16:00Конгресс-зал гостиницы Park Inn Пулковская, площадь Победы, 1В прокат вышла последняя на данный момент картина Стивена Содерберга - "Не в себе" с Клэр Фой, исполнившей роль Елизаветы II в сериале "Корона". Здесь же она играет девушку, преследуемую маньяком - а может быть, и нет. В попытке изменить свою жизнь она переезжает в другой город, а в итоге оказывается в психиатрической лечебнице, где ее страхи только растут. Фильм любопытен еще и тем, что был полностью снят на айфон - что ничуть не сказалось на качестве изображения.до 11 апреляКинотеатры города1 апреля в городе стартует пятнадцатый по счету "Смешной фестиваль". Мероприятия растянутся на две недели, в течение которых актеры театра "Мимигранты" будут веселить почтенную публику концертами, спектаклями и конкурсами. Начало фестивалю даст полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона. Сразу после этого колонна клоунов, возглавляемая Королем (Юрий Кузнецов) и Королевой (Анастасия Мельникова) карнавала, выступит из Петропавловской крепости в поход на Мюзик-Холл. В 13:00 участники прибудут в Александровский парк, где состоится гала-концерт "Веселый карнавал".1 апреля, 12:00Петропавловская крепостьСемейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.до 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24В XXVI международной выставке "Железнодорожная модель" принимают участие моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложены сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов. Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.31 марта, 10:30-19:00, 1 апреля, 10:30-15:00Центральный музей железнодорожного транспорта, Садовая улица, 50В честь Дня смеха в киноцентре "Родина" пройдет фестиваль анимационных фильмов "Мультивидение". В течение трех дней здесь покажут три анимационные программы - "Чудеса природы", "Городской романс" и "Бутик для овец". Как несложно догадаться, героями первой станут братья наши меньшие. Вторая программа посвящена жителям современного мегаполиса, а третья попросту полна абсурдистских историй. Стоимость билетов - 250 рублей.30 марта, 19:00; 31 марта - 1 апреля, 17:30Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12Как известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Ярмарка-фестиваль "Скатерть-самобранка" соберет вместе петербургских гурманов и изготовителей самых разных яств. Здесь вы сможете попробовать блюда от шеф-поваров и купить кухонную утварь и продукты из разных уголков России. Также на фестивале состоятся кулинарные мастер-классы, а еще - состязание перцеедов, участники которого будут поглощать острую пищу на глазах публики, борясь за денежный приз. Воочию увидеть действо можно будет 31 марта с 14:00.30 марта - 1 апреля, 11:00-19:00КВЦ "Гагарин", Кузнецовская улица, 52Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" заканчивает свою работу, так что остались считанные дни, чтобы успеть посмотреть на чертежи О. Монферрана и других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Напомним, что здесь впервые демонстрируются живописные изображения кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.до 1 апреляРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Три фильма одного из самых значительных американских режиссеров покажут на этой неделе на большом экране. Первую ленту ("Ночи в стиле буги") показали в минувший четверг. На очереди - "Магнолия", которую режиссер считает лучшим своим фильмом, и "Нефть", снятая по роману Эптона Синклера. Показы намечены на субботу ("Магнолия") и воскресенье ("Нефть"). Фильмы демонстрируются на языке оригинала. Билеты - от 400 рублей.31 марта - 1 апреля, 16:00Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.до 1 апреляГлавный штаб, Большая Морская улица, 6/8В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5