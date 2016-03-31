18 января Выставка
17 февраля Вечеринка
1 марта Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 31 марта - 1 апреля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 09:55
Три анимационные программы фестиваля "Мультивидение", мастер-классы на "Вербной ярмарке", рассказ о вампирах Жени Тимоновой и парад клоунов в центре города - двадцать событий приближающихся выходных, собранные в одну подборку.
Научись изготовлению поделок на благотворительной "Вербной ярмарке"
В преддверии Пасхи в пространстве "Легко-Легко" раскинется двухдневная "Вербная ярмарка", веселая и полезная одновременно. На мастер-классах посетителей научат расписывать скворечники и пасхальные яйца, плести венки из вербы и лепить пластилиновый мультфильм, делать восковые свечи и лепить салфетницу из глины. Здесь же можно будет перекусить в кафе, сыграть в настольные игры, поучаствовать в розыгрышах подарков и купить понравившиеся сувениры. Кроме того, за пожертвование вы станете обладателями вербных букетов, которых устроители обещают в избытке. Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах - от 100 рублей. Все вырученные деньги пойдут благотворительному фонду AdVita, помогающему онкобольным.
Когда: 31 марта - 1 апреля, 12:00-21:00
Где: Арт-пространство "Легко-Легко", Большая Пушкарская улица, 10
Посети выставку, посвященную Екатерине II
Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.
Когда: до 28 мая
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Слушай рассказ о реальных вампирах
Помимо мифологических кровопийц, на Земле полно кровососов из плоти и крови (и речь не только о вашем начальнике). Научная журналистка Женя Тимонова специально ездила в Бразилию, чтобы познакомиться с этими существами поближе - и даст отчет о поездке в это воскресенье. Посетителей ждет просмотр новой серии "Всё как у зверей" (ее пока еще не выложили в YouTube), а также рассказ Жени о том, что не вошло в выпуск. Познакомиться поближе с жизнью вампиров и узнать о пользе и недостатках их диеты можно по цене от 650 рублей.
Когда: 1 апреля, 16:00
Где: Конгресс-зал гостиницы Park Inn Пулковская, площадь Победы, 1
Смотри новый фильм Содерберга
В прокат вышла последняя на данный момент картина Стивена Содерберга - "Не в себе" с Клэр Фой, исполнившей роль Елизаветы II в сериале "Корона". Здесь же она играет девушку, преследуемую маньяком - а может быть, и нет. В попытке изменить свою жизнь она переезжает в другой город, а в итоге оказывается в психиатрической лечебнице, где ее страхи только растут. Фильм любопытен еще и тем, что был полностью снят на айфон - что ничуть не сказалось на качестве изображения.
Когда: до 11 апреля
Где: Кинотеатры города
Побывай на клоунском карнавале
1 апреля в городе стартует пятнадцатый по счету "Смешной фестиваль". Мероприятия растянутся на две недели, в течение которых актеры театра "Мимигранты" будут веселить почтенную публику концертами, спектаклями и конкурсами. Начало фестивалю даст полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона. Сразу после этого колонна клоунов, возглавляемая Королем (Юрий Кузнецов) и Королевой (Анастасия Мельникова) карнавала, выступит из Петропавловской крепости в поход на Мюзик-Холл. В 13:00 участники прибудут в Александровский парк, где состоится гала-концерт "Веселый карнавал".
Когда: 1 апреля, 12:00
Где: Петропавловская крепость
Узнай новое о городе на выставке скульптур
Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.
Когда: до 1 июня
Где: "Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8
Рассматривай картины Роберта Фалька
В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).
Когда: до 15 апреля
Где: Галерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24
Соревнуйся в гонках железнодорожных моделей
В XXVI международной выставке "Железнодорожная модель" принимают участие моделисты из Германии, Латвии, Украины, Финляндии, Чехии, а также из различных регионов России. Вниманию гостей предложены сотни копий поездов и вокзалов, созданных руками как опытных, так и начинающих моделистов. Впервые здесь можно будет увидеть не только статичные модели, но и движущиеся - а заодно и самим принять участие в соревнованиях миниатюрных составов. Вход: взрослые - 300 рублей, студенты очной формы обучения, школьники, пенсионеры и инвалиды - 150 рублей, дети до 7 лет - 50 рублей.
Когда: 31 марта, 10:30-19:00, 1 апреля, 10:30-15:00
Где: Центральный музей железнодорожного транспорта, Садовая улица, 50
Веселись на фестивале "Мультивидение"
В честь Дня смеха в киноцентре "Родина" пройдет фестиваль анимационных фильмов "Мультивидение". В течение трех дней здесь покажут три анимационные программы - "Чудеса природы", "Городской романс" и "Бутик для овец". Как несложно догадаться, героями первой станут братья наши меньшие. Вторая программа посвящена жителям современного мегаполиса, а третья попросту полна абсурдистских историй. Стоимость билетов - 250 рублей.
Когда: 30 марта, 19:00; 31 марта - 1 апреля, 17:30
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова
Как известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.
Когда: до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)
Где: Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21
Пробуй авторские блюда на кулинарной ярмарке
Ярмарка-фестиваль "Скатерть-самобранка" соберет вместе петербургских гурманов и изготовителей самых разных яств. Здесь вы сможете попробовать блюда от шеф-поваров и купить кухонную утварь и продукты из разных уголков России. Также на фестивале состоятся кулинарные мастер-классы, а еще - состязание перцеедов, участники которого будут поглощать острую пищу на глазах публики, борясь за денежный приз. Воочию увидеть действо можно будет 31 марта с 14:00.
Когда: 30 марта - 1 апреля, 11:00-19:00
Где: КВЦ "Гагарин", Кузнецовская улица, 52
Познакомься с историей строительства Исаакиевского собора
Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" заканчивает свою работу, так что остались считанные дни, чтобы успеть посмотреть на чертежи О. Монферрана и других архитекторов, архивные документы и другие свидетельства прошлого. Напомним, что здесь впервые демонстрируются живописные изображения кисти Т. Неффа - "Богоматерь с Младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел", а еще - голубь, символ Святого Духа, в обычное время парящий под куполом собора. Двухметровую скульптуру сняли на время реставрации фонарика храма, благодаря чему ее можно увидеть вблизи. Вход на выставку свободный.
Когда: до 1 апреля
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"
Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.
Когда: до 20 мая
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже
До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.
Когда: до 26 августа
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Смотри ретроспективу Пола Томаса Андерсона в "Авроре"
Три фильма одного из самых значительных американских режиссеров покажут на этой неделе на большом экране. Первую ленту ("Ночи в стиле буги") показали в минувший четверг. На очереди - "Магнолия", которую режиссер считает лучшим своим фильмом, и "Нефть", снятая по роману Эптона Синклера. Показы намечены на субботу ("Магнолия") и воскресенье ("Нефть"). Фильмы демонстрируются на языке оригинала. Билеты - от 400 рублей.
Когда: 31 марта - 1 апреля, 16:00
Где: Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60
Побывай на выставке фотонатюрмортов
В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.
Когда: до 17 мая
Где: Строгановский дворец, Невский проспект, 17
Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"
Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.
Когда: до 20 мая
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Рассматривай фотографии Бориса Смелова в Главном штабе
Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством. Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие было приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.
Когда: до 1 апреля
Где: Главный штаб, Большая Морская улица, 6/8
Любуйся полотнами Генриха Семирадского
В Русском музее до начала апреля можно увидеть экспозицию работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.
Когда: до 2 апреля
Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Рассматривай работы Сальвадора Дали
В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).
Когда: до 31 мая, 12:00-20:00
Где: Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5
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