Кибер-дизайн: создавая будущее

Никита Реплянский с моделью своего кибер-протеза

Моторика

хотят ими даже стать

Идея самовыражения людей с ограниченными возможностями при помощи высокотехнологичных протезов и других средств реабилитация захватывает меня уже 4 года. Меня вдохновляет трансформация тела и разума. В “Моторике” мы не пытаемся просто “починить” чье-то тело. Мы думаем о жизни человека с протезом целиком, коммуникации со средой вокруг него и другими людьми, ищем разные подходы к решению функциональных задач, исследуем новые возможности применения носимых технологий, помогаем нашим клиентам верить в себя, становиться сильнее, достигать свои мечты и, конечно же, меняем отношение общества к вопросу инвалидности.Научная фантастика для меня - источник вдохновения и одновременно соревнование. С 2008 года я работал в индустрии видео игр художником и обрел немало полезных навыков, знаний, а главное умению учиться. Играя в современные игры можно очень многому научиться, не стоит относить их только к развлечению. Геймдев - это кипящая лаборатория дизайна и исследований международного творческого комьюнити. Поэтому, начиная новый проект, я всегда думаю о том как при этом удивить и своих профессиональных коллег по цеху, работающих в цифровой реальности. Это непросто, там тысячи сильных ребят.Я делюсь концепциями с командой экстренного творческого реагирования в Моторике, мы находим то что вдохновляет всех и начинаем новый эксперимент. В публичных проектах, как с Mercedes-Bens Fashion Week мы всегда ставим себе новую планку и делаем то что, еще не делали до этого.На Mercedes-Benz Fashion Week, мы показали два новых направления: прокаченный, технологичный протез с wi-fi модулем и встроенной миди клавиатурой и протез-модный аксессуар, с возможностью кастомизации украшений. Мне хочется, чтобы видя наши протезы, люди не просто не верили, что это сделано в России, мне хочется, чтобы они думали, что это фантастика, которая случается на их глазах, в их жизни.От посетителей модных показов, признаюсь, ожидаешь чего угодно, но не того, что мы увидели. Зрители буквально “облепили” наших моделей и долго не могли понять, почему протез нельзя померить. Им казалось, что это модные роботизированные перчатки, части костюмов супергероев, изысканные аксессуары, всё что угодно, но не протезы. И когда они понимали, что эти девайсы заменяют руки, они были шокированы, задавали десятки вопросов, спрашивали, когда появятся “дополнительные” руки для полностью здоровых людей. Оказалось, что стать человеком дополненным, кибер-человеком, хотят очень многие. И далеко, не только из функциональных соображений. Подобная реакция оказалась приятным сюрпризом, как для меня, так и для инженеров. К слову, это единственная на сегодняшний день компания в России, которая создает подобные протезы и помогает тем, кому они нужны получить их бесплатно, за счёт государственной компенсации.У нас был примерно месяц, когда мы приняли решение участвовать в проекте Fashion Futurum. Проект начинается с посева идей. Я формирую облако концепций, с которыми будет интересно работать. Далее мы ищем моделей, которые хотят разделить нашу инициативу. Когда модели утверждаются, мы понимаем с каким типом протеза будем работать. Начинается брейншторм на базе первичных наработок уже совместно с инженерами, мы приходим к общему знаменателю и начинаем производство.Цифровая часть производства - это микс из разных программ, служащий двум задачам: визуализация дизайна до производства и создание 3д модели под 3д печать, которая будет готова к последующей постобработке, сборке и интеграции непечатных компонентов. Далее проект начинает жизнь в физической реальности и мы продолжаем его дорабатывать вместе с инженерами. Над этим проектом мне активнее всего помогали: Алексей Шиков по проектированию механики, также подключился мой хороший друг Александр Парамонов разработчик электронного модуля. Он не в составе Моторики, но принимает участие в очень многих моих проектах. Ну и конечно много помощи было от моториканцев по разным прикладным задачам.Мы делаем разные протезы. Я создавал дизайн основных линеек. Когда поток клиентов большой, а каждый протез уникален, изготовлен по индивидуальным размерам. Инженеры тоже становятся дизайнерами и вносят корректировки по просьбам и интересам клиента. Они подчеркивают личность человека, отражают его интересы, вкусы.Я продолжаю разрабатывать новые рабочие линейки и экспериментальные модели. Мне не понятно, почему у человека, в которого нет части руки или всей руки должен быть один протез. Я убежден, что это может стать отличным способом самовыражения. Скажем, я обожаю хорошие кроссовки. Удобные, красивые, удобные и красивые, разные. Почему у киборга должна быть одна рука? Протез - его “фишка”, чем-то, что позволит ему отображать своё я. Эти ребята могут ходить, высоко подняв голову, это сильные люди, прошедшие через многое и они задают тренды. У нас очередь на съемки.Сейчас поступает около 100 запросов в месяц, при том, что в России 60 тысяч нуждающихся в протезах человек. И еще десятки тысяч в странах СНГ.Наши потенциальные клиенты начинают понимать, что протезирование может быть очень разным. У каждого и свои цели: кто-то хочет более нейтральный протез, кто-то, наоборот, хочет быть центром внимания. Недавно одна из наших клиенток, призналась, что “родилась такой” она действительно стала особенной и сейчас живет очень яркой жизнью.А мы с “Моторикой” продолжаем создавать новые способы самовыражения и совсем скоро с 10 по 22 апреля в ЦДХ, в рамках проекта Дизайн Next, у меня будет небольшая персональная выставка и конечно там будет представлено много проектов Моторики. Мы покажем образы современных киборгов, наборы технологичных аксессуаров, сопровождающих протезы, расскажем о протезах, которые начинают существовать одновременно и цифровой, и физической реальности, а 12 и 14 я читаю лекции. Буду рад всех видеть и знакомиться!Если говорить именно о протезах, необходимо формировать моду на ношение протезов среди тех, кому они нужны, в первую очередь. И такие как я, дизайнеры, фотографы, блогеры, как раз могут помочь в формировании тренда.Многие не понимают того, что функциональность, для человека, у которого нет руки, либо же ее функции ограничены, не единственный важный фактор. Именно по этим причинам, удобный и привычный многим пациентам крюк - не заменяет того, чем протез должен быть - высокотехнологичным функциональным аксессуаром, эстетически красивым, позволяющим самоидентифицировать человека.Огромное число людей, которым нужен протез не знают о том, что свою слабость можно сделать силой, они не понимают того, что это может стать преимуществом. Просто потому что нет сформированного тренда. Он есть зарубежом, но не в России.Мне хорошо знакомо ощущение дуальности болезни. Я перенес онкологию в 22 года, год провел в больнице, добрую часть времени просидев в инвалидном кресле. Я хорошо понимал, что либо умру, либо ситуация, произошедшая со мной, изменит меня, станет трамплином моего развития, точкой роста. Я выбрал второе. Сделал болезнь преимуществов. Пройдя болезнь, я бросил все силы на развитие собственных навыков, чтобы изменить мир в том, что получается у меня лучше всего - через образ и эстетику приближать будущее, фантастику адаптировать к реальности.И, хотя у меня, как у любого, случаются кризисы веры, периоды, когда я думаю, что говорю с обществом на разных языках, я не перестаю идти к цели. Мы отстаем от передовых стран во всем, что касается киборгизации, трансгуманизма. Но в наших руках менять это. И я уверен, что протезы, которые мы делаем, еще сыграют свою роль в этой фантастической саге превращения запуганного и невежественного общества в открытый, свободный мир, где быть дополненным человеком, значит, быть нормальным.и вИрина Тихонова, главный редактор научного канала