Планы на неделю: чем заняться 2-6 апреля

Наблюдай за поединками фехтовальщиков

Не пропусти "Смешной фестиваль"

Смотри итальянское кино в "Родине"

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Приходи на премьеру спектакля по пьесе Вырыпаева

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Узнай о проделках собственного мозга

Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Рассматривай картины Роберта Фалька

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Первая половина апреля пройдет под знаком ежегодного фестиваля - "Дней фехтовальной культуры". Его открытие состоится в понедельник вечером. Посетителей ждет вернисаж выставки Расима Агаева "Фехтовальные классы" и чествование мэтра исторического фехтования Руслана Каприлова в связи с 25-летием его деятельности. Перед собравшимися выступят музыканты группы "Драконь", а также участники Санкт-Петербургского Фехтовального Клуба и Клуба европейского исторического фехтования "Парад-Рипост". Следующее событие фестиваля намечено на вечер пятницы: студия европейского историко-сценического фехтования "Силуэт" проведет перед собравшимися показательные поединки.2 апреля, 18:00; 6 апреля, 19:00Центр искусства и музыки ЦГПБ имени В. В. Маяковского, Невский проспект, 20В Петербурге продолжается пятнадцатый по счету "Смешной фестиваль". В понедельник в 12:30 артисты проведут клоун-арт-манифест "Сделаем город ярче!", во время которого распишут площадку детского сада №44 на Садовой улице, 71.Во вторник в клоун-мим-театре "Мимигранты" на Рижском проспекте, 23, состоится единственный показ спектакля "ХАРМСовы дети" московской "Мастерской на Кулишках". Организаторы обещают "повышенную концентрацию тепла, любви и юмора", что согреет всех пришедших. Билеты - от 700 рублей.Наконец, в среду в полдень десант клоунов оккупирует трамвай №3 и проедет на нем от площади Репина до Финляндского вокзала. В пути расшалившиеся лицедеи будут брать попутчиков на остановках, но не всех: хмурым в трамвай вход воспрещен, зато улыбчивых одарят апельсинами и развлекут конкурсами.2 апреля, 12:30; 3 апреля, 19:30; 4 апреля, 12:00Площадки городаФестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) в этом году отмечает полное и безоговорочное совершеннолетие - 21 год. Программа фестиваля насчитывает 11 фильмов, которые покажут с 5 по 9 апреля в киноцентре "Родина". Откроется фестиваль в четверг комедией "Дуэль сомелье" о противостоянии двух дегустаторов. В пятницу покажут два фильма: "Светлое будущее" о путешествии через всю Италию в поисках себя и "Не твое тело" о супругах, поменявшихся телами. Билет - 200 рублей.5 апреля, 19:00; 6 апреля, 19:00 и 21:00Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2На этой неделе на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля "Солнечная линия". Молодой московский режиссер Женя Беркович обратилась к пьесе Ивана Вырыпаева - одного из самых интересных современных драматургов. В центре сюжета находятся Барбара и Вернер - супруги, прожившие вместе семь лет и за это время окончательно разучившиеся слышать друг друга. Сам Вырыпаев рассказывает о написанном следующим образом: "Я хотел показать механизм, почему люди не могут найти контакт, что им мешает... И цель этой пьесы - терапевтическая. Ты можешь проработать для какой-то пары, которая пришла на спектакль, эти механизмы". Билеты - от 600 рублей.4-5 апреля, 19:30Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49AКак известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Два вечера подряд биолог и популяризатор науки Александр Панчин будет рассказывать о том, как мозг обманывает нас, заставляя верить в сверхъестественное. Из первой лекции собравшиеся узнают, насколько человек свободен в своих решениях и что общего имеет лозоходство с поиском геопатогенных зон и поведением бабушки, маятником проверяющей качество лекарств. Вторая лекция, которая состоится во вторник, будет посвящена отличию магии от науки и ответу на вопрос, почему люди находят мнимые закономерности. После каждой лекции выступит менталист Никита Ванчагов, который продемонстрирует, как принципы работы сознания заставляют нас верить в несуществующее. Билеты - от 400 рублей.2-3 апреля, 19:00Лекторий "Зануда", Интеллектуальный кластер "Игры разума", улица Достоевского, 19/21, литера БПроект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. 4 апреля здесь прозвучат "Соната для скрипки и фортепиано №1 соль мажор, соч. 78" Иоганнеса Брамса и "Соната для скрипки и фортепиано №1 си минор, соч. 21" Николая Метнера. Контрамарку можно получить на входе. Не забывайте, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.4 апреля, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.до 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5