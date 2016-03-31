Планы на выходные: чем заняться 7-8 апреля

Отпразднуй двадцатилетие Lumen на большом концерте

Насладись любимым напитком на Фестивале кофе

Смотри итальянское кино в "Родине"

Играй в FIFA на большом экране

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Приходи на "Богемный BAZAR"

Участвуй в средневековых играх

Ищи "художника-невидимку" на выставке в "Эрарте"

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Рассматривай картины Роберта Фалька

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Трогай экспонаты на выставке в "Эрарте"

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Одна из самых известных групп русского рока отмечает в этом году свой юбилей - двадцать лет с момента появления. В честь этого музыканты устроили полуторамесячный концертный тур по российским городам. Заедут, разумеется, и в Северную столицу - в это воскресенье группа выступит на сцене СК "Юбилейный", чтобы исполнить перед петербуржцами все главные свои песни. Билеты - от 1600 рублей.8 апреля, 19:00СК "Юбилейный", проспект Добролюбова, 18Ставший уже традиционным кофейный фестиваль на этот раз состоится в Artplay. Праздник обещает быть масштабным - последний фестиваль собрал сотни участников и тысячи гостей, что говорит о любви петербуржцев к этому ароматному напитку. На фестивале вам предложат отведать различные кофейные напитки (вплоть до созданным по мотивам книг о Гарри Поттере), научат заваривать кофе как заправский бариста, проведут квесты, лекции и мастер-классы. Здесь же можно будет подкрепиться веганскими бургерами, мексиканской едой и десертами.7 апреля, 11:00-18:00Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) в этом году отмечает полное и безоговорочное совершеннолетие - 21 год. Программа фестиваля насчитывает 11 фильмов, которые покажут с 5 по 9 апреля в киноцентре "Родина". В субботу зрители увидят ленты "В битве за любовь" и "Ткань сновидений", а в воскресенье - "После войны", "Случайные друзья" и "Дети ночи". Билет на сеанс - 200 рублей.7-8 апреляКиноцентр "Родина", Караванная улица, 12Туристическая компания TVIL.RU приглашает на турниры FIFA на PlayStation. Состязания киберспортсменов состоятся на выставке "Отдых без границ. OPEN SPACE" в пятницу и субботу. Игра будет проходить на большом экране - 15 квадратных метров! В пятницу сразятся профессионалы турбизнеса, а в субботу попробовать себя сможет любой желающий. Победители получат сертификаты на проживание в Крыму. Кроме того, в субботу посетители выставки узнают, как не тратить много денег на поездки и путешествовать по четыре раза в год.6 апреля, 13:00-14:00, 7 апреля, 12:00-13:00Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103Как известно, бессменный лидер "Аквариума" является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект "БГ-явления", проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова - а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором - фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых - 250 рублей, для школьников и студентов - 150 рублей, для льготных категорий граждан - бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник - выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Бохо-ярмарка развернется на выходных в Гостином дворе. Посетители смогут приобрести необычные украшения и одежду - от браслетов до пончо, а заодно посмотреть на fasion-показ одежды в стиле бохо. Для желающих проведут мастер-классы по макраме, созданию текстильных бус декоративных перьев из ниток, пению и многому другому. Здесь же разместится вегетарианский фудкорт с различными чаями. Кроме того, на ярмарке выступят Театр шаманского бубна, Ольга Глазова, Стас Корсак, Xibil, Pakari, Hant Project, а еще организаторы обещают открытые уроки по трайбл-танцам.7-8 апреля, 11:00-20:00Пространство "Среда", Невский проспект, 35Ежегодный фестиваль "Дни фехтовальной культуры" вновь проходит в Петербурге. В это воскресенье публику (и в первую очередь детей и подростков)ждут выступления средневековых танцоров, музыкантов и фехтовальщиков - воспитанников студии "Петергофская стража". Также все желающие смогут сразиться в настольных и подвижных играх, распространенных в Средние века.8 апреля, 14:00Центр искусства и музыки ЦГПБ имени В. В. Маяковского, Невский проспект, 20Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Выставку "Екатерина Великая в стране и мире" можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых - живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ - от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" открыта для посещения в "Мастерской Аникушина". Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход - от 50 рублей.до 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка "Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков", кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это - орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы "Бубновый валет", в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике "за формализм", и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. "Переоткрытие" Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход - 200 рублей (льготные - 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки "Натюрморт в фотографии" до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Как говорят сами художники из группы "Варенъйе организм", их миссия - "зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения". Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием "Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма". До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов - Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий "Аполиннер", "Хиппи", "Венера в мехах", "Дон Жуан", "Мифология" и "Фауст", созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен "Симеон". Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты - 350 рублей (льготные - 200 рублей).до 31 мая, 12:00-20:00Arts Square Gallery, Итальянская улица, 5