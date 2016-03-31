Планы на неделю: чем заняться 9-13 апреля

Познакомься поближе с модниками прошлого

Слушай классику на студенческом фестивале

Наблюдай за поединками фехтовальщиков

Подивись скульптурным книгам

Не пропусти «Смешной фестиваль»

Приходи на бесплатный концерт в Мариинском театре

Побывай на новой выставке в Музее космонавтики

Предайся легкой меланхолии на концерте Motorama

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Ищи «художника-невидимку» на выставке в «Эрарте»

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Рассматривай картины Роберта Фалька

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Трогай экспонаты на выставке в «Эрарте»

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34V Открытый фестиваль «Студенческая неделя классической музыки» продлится целую неделю — со вторника по вторник на площадках СПбГУ, СПГХПА имени А. Л. Штиглица, РГПУ имени А. И. Герцена и ЦВЗ «Манеж». Гостей фестиваля ждет серия концертов симфонического оркестра «Таврический», но не только. О своем участии заявили Хор студентов СПбГУ, Академический хор имени А. И. Крылова СПбГТИ (ТУ), молодежный хор СПГХПА имени А. Л. Штиглица, камерный хор Alma Mater Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, а вместе с ними — известные солисты. Торжественное открытие состоится 10 апреля в Манеже, где прозвучит кантата С. Прокофьева «Александр Невский», в качестве видеоряда к которой используют знаменитую кинокартину С. Эйзенштейна. Местом проведения следующего концерта станет РГПУ имени А. И. Герцена, где в четверг оркестр «Таврический» исполнит произведения П. Чайковского, К. Сен-Санса и Д. Шостаковича. В пятницу фестиваль перенесется в СПбГУ, где прозвучат «Времена года» А. Пьяццоллы и «Месса в Буэнос-Айресе» М. Палмери. Вход на мероприятия при наличии студенческого билета — бесплатный.10 апреля, 19:00; 12 апреля, 17:00; 13 апреля, 19:00ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1; РГПУ имени А. И. Герцена, набережная реки Мойки, 48; СПбГУ, Университетская набережная, 7-9Фестиваль «Дни фехтовальной культуры» продолжается! В понедельник всех интересующихся ждут на лекции «Как научиться фехтовать?», во вторник состоятся поэтические чтения, посвященные холодному оружию в поэзии наших современников. В среду лектор Алексей Минигалин расскажет о боевых искусствах с оружием в странах Востока и Запада. Наконец, четверг посвятят ирландскому палочному бою — гостям расскажут про трость-бату, ее историю, использование и ареал распространения.9-12 апреля, 19:00Центр искусства и музыки ЦГПБ имени В. В. Маяковского, Невский проспект, 20Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному. Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.12 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Пятнадцатый по счету «Смешной фестиваль» идет своим чередом. Во вторник клоуны устроят конференцию «О природе смеха» в «Мимигрантах» на Рижском проспекте, на следующий день — учинят награждение победителей литературного конкурса «Красный нос» в здании Союза театральных деятелей. В четверг в «Мимигрантах» устроят творческую встречу с Виктором Тихомировым; в пятницу здесь же состоится концерт «Музыкальный балаган» — попурри из выступлений гостей фестиваля. Билеты на зрелище — от 700 рублей.10-12 апреля, 19:00; 13 апреля, 19:30Клоун-мим-театр «Мимигранты», Рижский проспект, 23; «Союз театральных деятелей», Невский проспект, 86Проект «Открытая среда в Мариинском» — это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты. Среда 11 апреля посвящена арфе — перед зрителями выступят арфистка Мария Крушевская и флейтистка Анна Комарова, которые исполнят произведения различных композиторов. Контрамарку можно получить на входе. Не забывайте, что количество мест ограничено размерами фойе — пройти смогут только 170 человек.11 апреля, 14:00Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34Музей космонавтики в Петропавловской крепости в этом году отмечает свое 45-летие. В честь этого сотрудники подготовили новую выставку, посетители которой увидят первые экспонаты музея, фотографии и архивные документы, а также новые поступления и подарки. Вход — от 100 рублей (12 и 15 апреля вход бесплатный).12 апреля — 15 январяМузей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, Петропавловская крепость, 3Ростовчане Motorama играют мелодичную музыку с текстами на английском языке. Играют далеко не первый год и, надо заметить, вполне успешно — об этом говорят гастроли не только в России, но и за рубежом, от Европы до Латинской Америки и Азии. Начав с депрессивного постпанка а-ля Joy Dividion, группа позже изменила стиль к нью-вейву и тви-попу — что, впрочем, не сделало их записи менее узнаваемыми. В Петербурге Motorama выступят на сцене «Космонавта», куда и приглашаются все поклонники. Билеты — от 1000 рублей.12 апреля, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура — сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится «человеком-невидимкой», спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Как известно, бессменный лидер «Аквариума» является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект «БГ-явления», проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова — а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором — фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем «Вилли» Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых — 250 рублей, для школьников и студентов — 150 рублей, для льготных категорий граждан — бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник — выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков», кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это — орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы «Бубновый валет», в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике «за формализм», и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. «Переоткрытие» Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход — 200 рублей (льготные — 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки «Натюрморт в фотографии» до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Как говорят сами художники из группы «Варенъйе организм», их миссия — «зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения». Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием «Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма». До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов — Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий «Аполиннер», «Хиппи», «Венера в мехах», «Дон Жуан», «Мифология» и «Фауст», созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен «Симеон». Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты — 350 рублей (льготные — 200 рублей).до 31 маяArts Square Gallery, Итальянская улица, 5