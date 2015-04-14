Планы на выходные: чем заняться 14-15 апреля

Общайся с художниками на фестивале комиксов

Отмечай День космонавтики в Петропавловской крепости

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Слушай кантату «Кармина Бурана»

Познакомься поближе с модниками прошлого

Слушай джаз на концерте «Ленинградского диксиленда»

Научись старинным танцам

Слушай лекцию об орбитальных станциях

Подивись скульптурным книгам

Не пропусти «Смешной фестиваль»

Побывай на новой выставке в Музее космонавтики

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Ищи «художника-невидимку» на выставке в «Эрарте»

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Рассматривай картины Роберта Фалька

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Трогай экспонаты на выставке в «Эрарте»

Рассматривай работы Сальвадора Дали

На фестивале комиксов и иллюстрации PICFEST продлится всего один день — однако и за такой короткий срок желающие успеют овладеть навыками создания гравюр на линолеуме, узнать о создании мультфильмов и многом другом. В течение дня в Библиотеке комиксов (где, собственно, всё и будет происходить) состоятся несколько лекций и мастер-классов. В частности, гостей ждет рассказ Арины Аншин о создании авторского мерча, краткий курс по анимации от иллюстратора московской студии «Паровоз» Ольги Чичеровой, лекция Наташи Френзи об абстракции, мастер-класс по изготовлению масок из папье-маше и мастер-класс по линогравюре от Марфы Сударь. Кроме того, здесь же будут представлены разнообразные графические романы на французском, английском, итальянском и тайском языках из хранилищ Библиотеки. Вход свободный.14 апреля, 13:00-19:00Библиотека комиксов, 7-я Красноармейская, 30В воскресенье в самом сердце города будут запускать ракеты и рассказывать о космосе. Едва лишь прогремит полуденный выстрел из пушки, как в небо взмоют 50 моделей ракет весом от чайной ложки соли до половины буханки хлеба. Это даст старт празднику «День космонавтики в Петропавловской крепости», который раскинется на пяти площадках внутри исторического памятника. Для гостей запланировали встречи с космонавтами, лекции, показы документальных фильмов и квесты. Не забыли и о маленьких участниках праздника: для них подготовлен специальная зона с космическими паззлами и «киностудия», на которой будут создавать мультфильм «Человек летающий». Весь день вход в Музей космонавтики бесплатный.15 апреля, 12:00Петропавловская крепостьЭкспозиция, посвященная знаменитому князю, открылась в Комендантском доме. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьШоу-мистерия «Колесо фортуны» соберет на одной сцене 70 музыкантов симфонического оркестра «Таврический», 180 артистов известных хоров Санкт-Петербурга, а также солистов ведущих оперных театров Северной столицы — Анастасию Васильеву, Бориса Степанова и Михаила Гаврилова. Вместе они исполнят знаменитую кантату Карла Орфа «Кармина Бурана», повествующую о контрастах жизни, непостоянстве удачи, печалях и радостях средневековых студентов и монахов. Исполнение кантаты сопроводит песочная анимация, которую на глазах публики будет создавать приглашенный художник. Билеты - от 800 рублей.15 апреля, 19:30Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Петербургское шоссе, 64/1 (от метро «Московская» ходят бесплатные автобусы)Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Один из старейших отечественных оркестров классического джаза (он основан аж в 1957 году!) вновь выступит в эту субботу в Филармонии джазовой музыки. Как всегда, в программе — традиционный джаз в стиле «дикси», которым и прославился ансамбль под управлением Олега Кувайцева. Билеты — от 1200 рублей.14 апреля, 19:00Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27Фестиваль «Дни фехтовальной культуры» завершает свою работу. В эти выходные он несколько сменит тематику мероприятий: от поединков к танцам и спектаклям. Так, в субботу перед гостями выступит ансамбль танцев эпохи Возрождения Vento del tempo — и не только выступит, но и научит всех желающих старинным танцам. А в воскресенье танцевальный ансамбль Stella представит публике два мини-спектакля в жанре средневековых уличных представлений.14 апреля, 19:00; 15 апреля, 17:00Центр искусства и музыки ЦГПБ имени В. В. Маяковского, Невский проспект, 20В эту субботу Петербургском Планетарии будут рассказывать о покорении космоса — точнее, об орбитальных станциях. Первые «дома на орбите» появились после высадки американцев на Луну: проиграв в этой гонке, советская космонавтика сосредоточилась на изучении жизни в космосе — а для этого понадобились станции. Лектор Дмитрий Олиферович расскажет об их эволюции, начиная с «Салюта-1» и заканчивая существующей сейчас МКС (кстати, ей в этом году исполняется двадцать лет). Немало места в рассказе будет уделено «Салюту-7», фильм о спасении которого вышел в прошлом году: лектор тщательно отделит правду от кинематографического вымысла, а заодно объяснит, почему все же не стоит чинить оптический датчик кувалдой. Вход — 200 рублей.14 апреля, 18:00Петербургский Планетарий, Александровский парк, 4Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному. Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.до 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Всё в этом мире заканчивается, и «Смешной фестиваль» тем более. На выходных он завершится — надо полагать, что до следующей весны. Напоследок московский уличный клоун-театр «Высокие братья» представит публике свой спектакль «Дурацкий цЫрк», а уже на следующий день состоится закрытие фестиваля. В честь этого участники покажут гостям лучшие свои номера — и распрощаются до новых встреч. Билеты — от 700 рублей.14-15 апреля, 19:30Клоун-мим-театр «Мимигранты», Рижский проспект, 23Музей космонавтики в Петропавловской крепости в этом году отмечает свое 45-летие. В честь этого сотрудники подготовили новую выставку, посетители которой увидят первые экспонаты музея, фотографии и архивные документы, а также новые поступления и подарки. Вход — от 100 рублей (12 и 15 апреля вход бесплатный).до 15 январяМузей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, Петропавловская крепость, 3Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура — сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится «человеком-невидимкой», спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Как известно, бессменный лидер «Аквариума» является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект «БГ-явления», проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова — а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором — фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем «Вилли» Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых — 250 рублей, для школьников и студентов — 150 рублей, для льготных категорий граждан — бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник — выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков», кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это — орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В KGallery проходит выставка работ художника, собранных из важнейших московских и петербургских частных коллекций. Роберт Фальк был одним из основателей художественной группы «Бубновый валет», в которую, кроме него, входили Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и другие. В его творчестве заметны и импрессионистские, и кубистические мотивы. В конце 1920-х Фальк, после революции оставшийся на родине, был командирован в Париж для изучения классического наследия. Проведя несколько лет за границей, вернулся в СССР, однако его картины не пришлись по вкусу советской власти. Художник подвергся критике «за формализм», и до конца жизни был отлучен от официальных выставок. «Переоткрытие» Фалька произошло уже после его смерти. Увидеть его работы можно до середины апреля. Вход — 200 рублей (льготные — 100 рублей).до 15 апреляГалерея искусств KGallery, набережная Фонтанки, 24В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки «Натюрморт в фотографии» до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Как говорят сами художники из группы «Варенъйе организм», их миссия — «зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения». Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием «Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма». До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов — Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий «Аполиннер», «Хиппи», «Венера в мехах», «Дон Жуан», «Мифология» и «Фауст», созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен «Симеон». Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты — 350 рублей (льготные — 200 рублей).до 31 маяArts Square Gallery, Итальянская улица, 5