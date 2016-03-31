Планы на неделю: чем заняться 16-20 апреля

Разглядывай картины Владимира Любарова

Смотри «Седьмую печать» в «Авроре»

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Побывай на лекции о Сергее Шнурове

Смотри иранскую «Свинью» в кинотеатрах

Слушай классику на студенческом фестивале

Познакомься поближе с модниками прошлого

Рассматривай работы из дерева на выставке Wood Works

Подивись скульптурным книгам

Посети выставку из подручного материала

Побывай на новой выставке в Музее космонавтики

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Узнай новое об актуальном искусстве

Ищи «художника-невидимку» на выставке в «Эрарте»

Разглядывай живопись Бориса Гребенщикова

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Любуйся кружевами и предметами из стекла в Эрмитаже

Побывай на выставке фотонатюрмортов

Трогай экспонаты на выставке в «Эрарте»

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Персональная выставка известного художника откроется в Михайловском замке в эту среду. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2В честь столетия со дня рождения Ингмара Бергмана в «Авроре» покажут ретроспективу фильмов великого шведского режиссера. Начнут в пятницу со знаменитой «Седьмой печати» — фильма, прославившего и самого Бергмана, и 27-летнего Макса фон Сюдова, исполнителя роли рыцаря Антониуса Блока, играющего в шахматы со Смертью. Саму киноленту покажут в 19:30, а за час до этого зрители смогут увидеть документальный фильм «Гуннар» об операторе «Седьмой печати» и «Земляничной поляны» Гуннаре Фишере. Билеты — 400 рублей.20 апреля, 19:30Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60Экспозиция, посвященная знаменитому князю, открылась в Комендантском доме. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьФилолог Андрей Россомахин повторит в эту среду свою лекцию о творчестве Шнурова, ранее прочитанную в Европейском Университете. На этот раз выступление пройдет в менее официальном месте — рассказывать об авторе лозунга «В Питере — пить!» будут в баре Black Books (так что если вам меньше 18 лет, то попасть на лекцию не удастся). Впрочем, место ничуть не повлияет на серьезный настрой оратора: говорить он будет ровно так, как положено ученому, и анализ поэзии Шнурова будет проведен со всей ученой строгостью. «Остается в тени тот факт, что в творчестве фронтмена группировки «Ленинград» Сергея Шнурова мы имеем дело с несомненным, давно затеянным и далеко идущим экспериментом», — утверждает Россмахин, а разбору этого эксперимента и будет посвящена предстоящая лекция.18 апреля, 19:00Black Books Bar, улица Рубинштейна, 29/28Несмотря на имидж Ирана как государства с суровым религиозным режимом, что запрещает всякие развлечения, в стране есть свой кинематограф — и весьма недурной. Более того, в Иране снимают комедии — и одна из них как раз выходит в российский прокат. «Свинья» повествует отнюдь не о нечистом (с точки зрения правоверных мусульман) животном, а о серийном убийце, устроившем охоту на кинорежиссеров. Жертвы гибнут одна за одной, но главный герой (тоже режиссер) ничуть не интересует злодея. И это сильно терзается от сознания собственной никчемности — ровно до тех пор, пока подозрения не падают именно на него.19 апреля — 2 маяКинотеатры городаV Открытый фестиваль «Студенческая неделя классической музыки» завершится в этот вторник концертом в Академии имени А. Л. Штиглица. Перед собравшимися выступят оркестр «Таврический» совместно с Молодежным хором СПГХПА. Два коллектива исполнят произведения П. Чайковского, Д. Шостаковича и С. Рахманинова. Вход при наличии студенческого билета — бесплатный.17 апреля, 18:00СПГХПА имени А. Л. ШтиглицаВыставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34В последние дни недели в «Порту Севкабель» состоится выставка экодизайна Wood Works — впервые в Петербурге. Посетители увидят самые разные предметы из дерева — от игрушек и посуды до мебели и картинных рам. Все экспонаты создаются в единственном экземпляре или небольшими сериями силами локальных дизайн-бюро и столярных мастерских. На выставке можно будет пообщаться с создателями представленных объектов и оформить заказы на производство.20-22 апреляПространство «Порт Севкабель», Кожевенная линия 40Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному. Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.до 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Художник Игорь Иванов — признанный мастер ассамбляжа, который собирает свои работы из всего, что только ни найдет вокруг себя. В ход идут старые пластинки, микросхемы, радиодетали, пластик и многое другое — всё, чему фантазия автора сможет даровать вторую жизнь. В результате получаются работы футуристичные — и в то же время проникнутые духом архаики. Посмотреть на них сможет любой желающий, кто придет на открывшуюся в «Артмузе» выставку «Орбитальные хроники». Вход бесплатный.до 13 маяТворческий кластер «Артмуза», 13-я линия В. О., 70–72Музей космонавтики в Петропавловской крепости в этом году отмечает свое 45-летие. В честь этого сотрудники подготовили новую выставку, посетители которой увидят первые экспонаты музея, фотографии и архивные документы, а также новые поступления и подарки. Вход — от 100 рублей.до 15 январяМузей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, Петропавловская крепость, 3Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2В Лектории Главного штаба состоится очередная лекция из цикла «III КУРС. Зарубежное искусство XVII-XX веков». На этот раз интересующимся поведают об искусстве рубежа XX-XXI веков и об актуальных тенденциях контемпорари-арта, а рассказывать будет Е. А. Кривенцова. Вход — 170 рублей.17 апреля, 19:00Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура — сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится «человеком-невидимкой», спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Как известно, бессменный лидер «Аквариума» является не только автором песен, но также и художником. Арт-проект «БГ-явления», проходящий в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца, призван познакомить петербуржцев с картинами Гребенщикова — а заодно и с его творческим и жизненным путем, запечатленным в фотохронике. Экспозиция расположилась на двух этажах: на первом представлены работы БГ, на втором — фотографии, сделанные Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем «Вилли» Усовым и Марией Плешковой. Вход для взрослых — 250 рублей, для школьников и студентов — 150 рублей, для льготных категорий граждан — бесплатно.до 20 апреля, 11:00-18:00 (понедельник — выходной)Конюшенный флигель Юсуповского дворца, улица Декабристов, 21Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8До конца августа в Синей спальне Зимнего дворца можно будет полюбоваться старинными кружевами и изделиями из стекла. Выставка «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков», кажется, соединила несоединимое, однако у 70 экспонатов есть нечто общее, благодаря чему они оказались на соседних полках. Это — орнаментальные узоры, созданные нитью. Из нитей ткались старинные кружева, и именно нить украсила стеклянные бокалы, став элементом декора. От века к веку менялась трактовка линий в кружевах и украшениях стеклянных предметов, но вне зависимости от моды нить оставалась основополагающим элементом их украшений.до 26 августаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В филиале Русского музея представлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта. На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования. С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре смогут посетители выставки «Натюрморт в фотографии» до середины мая.до 17 маяСтрогановский дворец, Невский проспект, 17Как говорят сами художники из группы «Варенъйе организм», их миссия — «зарождать новые синапсы с помощью технологических игр и непривычного поведения». Собственно, примерно этим и предлагают заняться посетителям выставки под названием «Взбучка. Тренажерный залп Варенъйе организма». До конца мая выставочный зал превратится в интерактивную площадку, где каждый сможет потрогать экспонаты, залезть внутрь них или примерить на себя. А всё для того, чтобы внутренне раскрепоститься и пробудить в себе ребенка с его непосредственностью и открытостью миру.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов — Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий «Аполиннер», «Хиппи», «Венера в мехах», «Дон Жуан», «Мифология» и «Фауст», созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен «Симеон». Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты — 350 рублей (льготные — 200 рублей).до 31 маяArts Square Gallery, Итальянская улица, 5