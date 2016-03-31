Планы на неделю: чем заняться 7-11 мая

Отмечай 9 Мая вместе с Петербургом

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Приходи на выставку о лангобардах

Слушай оперу в Анненкирхе

Удивляйся на выставке «Притяжение» в Манеже

Рассмотри как следует репродукции Босха и Брейгеля

Смотри кино о создательнице «Франкенштейна»

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Побывай на выставке в Музее космонавтики

Ищи «художника-невидимку» на выставке в «Эрарте»

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Рассматривай работы Сальвадора Дали

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Празднование Дня Победы продлится с утра до вечера. В 09:00 на Неве состоится военно-морской парад с участием семи кораблей Балтфлота. В 10:00 празднование перенесется на Дворцовую площадь, по брусчатке которой пройдут 4,5 тысячи военнослужащих и 90 образцов военной техники — от легендарных Т-34 до современных С-400. Еще 45 самолетов и вертолетов пролетят в небе над площадью. В 12:00 перед Казанским собором будет петь «Народный хор Победы» — к участию приглашаются все желающие! В 14:30 от площади Восстания по направлению к Дворцовой площади отправятся ветераны на ретроавтомобилях. В 15:00 следом за ними стартует «Бессмертный полк» — участники акции пронесут по Невскому проспекту фотографии своих родственников — участников Великой войны. В 17:00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт с участием российских музыкантов. Здесь же будут организованы интерактивные площадки и выставка бронетехники. Завершится празднование красочным салютом, который состоится в 22:00.9 мая, 09:00-22:30Дворцовая площадь, Невский проспект, набережные НевыПосвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьВ Эрмитаже открылась новая выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Оперу «Последняя ночь войны» композитора Евгения Попова поставят в опаленных пожаром стенах лютеранской церкви на Кирочной улице. Как следует из названия, опера посвящена последним часам, отделяющим войну от долгожданного мира, тьму от света, горе от радости. Это спектакль о любви — о неожиданной встрече двух влюбленных в последние часы великого противостояния. Режиссером постановки выступила Зинаида Солодовникова, а исполнителями ролей станут солисты театра «Санкт-Петербург Опера» в сопровождении ансамбля. Вход — за donation.7-8 мая, 19:00Анненкирхе, Кирочная улица, 8В «Манеже» покажут работы лучших художников из московской галереи «Триумф». Гости увидят инсталляции, видео, живопись и скульптуры, созданные мастером индустриального пейзажа Павлом Отдельновым, художником и архитектором Александром Бродским, участниками арт-объединений Recycle Group и AES + F, знаменитым дуэтом Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Генсу Ана из Южной Кореи и Кейто Ямагути из Японии.26 апреля – 13 маяЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1Репродукции в технике жикле вы сможете увидеть на выставке «Мистические образы и тайны» в лофте «Этажи»: они представляют собой точные копии полотен и позволяют рассмотреть все детали, характерные для оригиналов. Организаторы выставки поставили перед собой просветительскую цель — познакомить гостей с творческим путём и методом художников. А ещё подготовили подробные описания и расшифровки основных сюжетов на русском и английском языках.1-27 мая«Лофт Проект Этажи», Лиговский проспект, 74История создания готического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» по-своему не менее интересна, чем само произведение. В 1816 году (знаменитый «Год без лета» — самый холодный за всю историю наблюдений) компания молодых англичан, среди которых были Джордж Байрон, Перси Шелли и его возлюбленная 18-летняя Мэри Годвин, коротала свои дни в Швейцарии. Чтобы как-то себя развлечь, молодые люди стали сочинять страшный истории. Мэри Годвин (позже вышедшая замуж за Перси и сменившая фамилию) написала «Франкенштейна» — историю, которая по сей день остается интересной для многих читателей. Собственно, событиям того лета и посвящен новый фильм, который в российский прокат выходит под измененным названием «Красавица для чудовища». В роли той самой красавицы — Эль Фаннинг, а сняла ленту Хаифа аль-Мансур, первая женщина-режиссер Саудовской Аравии.10-23 маяКинотеатры городаВыставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8Музей космонавтики в Петропавловской крепости в этом году отмечает свое 45-летие. В честь этого сотрудники подготовили новую выставку, посетители которой увидят первые экспонаты музея, фотографии и архивные документы, а также новые поступления и подарки.12 апреля — 15 январяМузей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, Петропавловская крепость, 3Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура — сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится «человеком-невидимкой», спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8В Arts Square Gallery проходит выставка сюрреалистов — Сальвадора Дали и других мастеров. Посетители увидят офорты из серий «Аполиннер», «Хиппи», «Венера в мехах», «Дон Жуан», «Мифология» и «Фауст», созданных в период с 1930-х по 1970-е годы. Часть работ выставляется в Петербурге впервые. Помимо графических работ в экспозицию вошли бронзовые скульптуры, коллекция фарфора и гобелен «Симеон». Кроме того, здесь же выставлены графика Джорджо де Кирико, иллюстрации Леонор Фини и гравюры Ханса Беллмера. Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 проходят экскурсии. Билеты — 350 рублей (льготные — 200 рублей).до 31 маяArts Square Gallery, Итальянская улица, 5В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2