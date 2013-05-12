Планы на выходные: чем заняться 12-13 мая

Любуйся цветением сакуры в Ботаническом саду

Веселись на празднике корюшки

Посети День Эрмитажного кота

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Смотри российское кино бесплатно

Приходи на выставку о лангобардах

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Покупай необычные вещицы на ярмарке

Удивляйся на выставке «Притяжение» в Манеже

Рассмотри как следует репродукции Босха и Брейгеля

Посети выставку из подручного материала

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Ежегодный праздник «Сакура мацури» вот-вот начнется в Петербурге. Всего лишь на два дня гости Ботсада смогут перенестись в далекую Японию, познакомиться с ее обычаями, научиться искусству икебаны и облачения в кимоно на специальных мастер-классах, купить чай и традиционные японские блюда. И безусловно, полюбоваться цветением сакуры на территории сада. Пришедших в традиционной японской одежде пустят бесплатно, всем прочим посетителям придется заплатить 500 рублей (детские билеты стоят 300 рублей).12-13 маяБотанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В честь самой петербургской рыбки на выходных устроят большой праздник. Посетители смогут не только отведать жареную корюшку (или купить свежую, чтобы приготовить дома), но и от души повеселиться. В программе — встреча игроков футбольного клуба «Тосно», приготовление «Генеральской ухи», соревнования по рыбной ловле, выпуск мальков лосося в акваторию Финского залива, общение с участниками кинофестиваля «Виват кино России!», конкурсы и выступления артистов. В честь предстоящего чемпионата мира здесь проведут свой собственный мундиаль, а на площадке «АРТ-корюшка» желающих ждут работы «Митьков» и художника А. Сикорского. Вход — 300 рублей (льготный — 100 рублей).12-13 маяВыставочный комплекс «Ленэкспо», Большой проспект В.О., 103Несмотря на название, праздник усатых хранителей Эрмитажа продлится два дня. Для горожан вновь откроют подвалы Зимнего дворца, в которых живут коты, а также проведут выставку в Большом дворе. Кроме того, нам обещают еще одну выставку в фойе Эрмитажного театра и посвященную котам игру в залах музея. Вход — по билетам (посещение подвалов бесплатное, в порядке живой очереди).12-13 маяГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Посвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепость26-й петербургский фестиваль «Виват кино России!» стартует в эту субботу — гости ступят на расстеленную перед БКЗ «Октябрьский» ковровую дорожку в 18:00. В рамках конкурсной программы кинофестиваля представят восемь лент: «Жили-были», «Иванов», «Карп отмороженный», «Непрощенный», «Опасные танцы», «Рубеж», «Салют-7» и «Скиф». Также зрителей ждут специальные программы, приуроченные к юбилеям известных артистов и режиссеров. Первые кинопоказы начнутся в субботу в кинотеатрах города. Вход свободный.12-16 маяКинотеатры городаВ Эрмитаже открылась новая выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Ярмарка хендмейда «Авторские штучки» уже в который раз предложит петербуржцам необычные товары по сходной цене. Здесь можно будет выбрать ювелирные украшения, посуду, куклы и сувениры ручной работы, а также разнообразные кушанья, чай и кофе. Здесь же состоятся мастер-классы по живописи, сухому валянию шерсти и росписи ювелирных изделий, а каждые два часа среди посетителей будут проводить розыгрыши подарков. Вход — 150 рублей (студенты и пенсионеры — 70 рублей, дети до 16 лет и инвалиды — бесплатно).12-13 маяПетербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8В «Манеже» покажут работы лучших художников из московской галереи «Триумф». Гости увидят инсталляции, видео, живопись и скульптуры, созданные мастером индустриального пейзажа Павлом Отдельновым, художником и архитектором Александром Бродским, участниками арт-объединений Recycle Group и AES + F, знаменитым дуэтом Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Генсу Ана из Южной Кореи и Кейто Ямагути из Японии.26 апреля – 13 маяЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1Репродукции в технике жикле вы сможете увидеть на выставке «Мистические образы и тайны» в лофте «Этажи»: они представляют собой точные копии полотен и позволяют рассмотреть все детали, характерные для оригиналов. Организаторы выставки поставили перед собой просветительскую цель — познакомить гостей с творческим путём и методом художников. А ещё подготовили подробные описания и расшифровки основных сюжетов на русском и английском языках.1-27 мая«Лофт Проект Этажи», Лиговский проспект, 74Художник Игорь Иванов — признанный мастер ассамбляжа, который собирает свои работы из всего, что только ни найдет вокруг себя. В ход идут старые пластинки, микросхемы, радиодетали, пластик и многое другое — всё, чему фантазия автора сможет даровать вторую жизнь. В результате получаются работы футуристичные — и в то же время проникнутые духом архаики. Посмотреть на них сможет любой желающий, кто придет на открывшуюся в «Артмузе» выставку «Орбитальные хроники». Вход бесплатный.до 13 маяТворческий кластер «Артмуза», 13-я линия В. О., 70–72Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2