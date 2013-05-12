17 февраля Вечеринка
1 марта Выставка
5 апреля Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 12-13 мая
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 18:20
В Петербурге цветет сакура! Полюбоваться ей можно в китайском Саде дружбы на углу Литейного и Кирочной улицы, а можно отправиться в Ботанический сад, чтобы познакомиться с культурой Японии (и, конечно, пройтись среди цветущих деревьев). Кроме того, в городе на выходных пройдет Праздник корюшки, а еще — День Эрмитажного кота, когда каждый сможет бесплатно побывать в подвалах Зимнего дворца. Подробнее — в нашей подборке.
Любуйся цветением сакуры в Ботаническом саду
Ежегодный праздник «Сакура мацури» вот-вот начнется в Петербурге. Всего лишь на два дня гости Ботсада смогут перенестись в далекую Японию, познакомиться с ее обычаями, научиться искусству икебаны и облачения в кимоно на специальных мастер-классах, купить чай и традиционные японские блюда. И безусловно, полюбоваться цветением сакуры на территории сада. Пришедших в традиционной японской одежде пустят бесплатно, всем прочим посетителям придется заплатить 500 рублей (детские билеты стоят 300 рублей).
Когда: 12-13 мая
Где: Ботанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Веселись на празднике корюшки
В честь самой петербургской рыбки на выходных устроят большой праздник. Посетители смогут не только отведать жареную корюшку (или купить свежую, чтобы приготовить дома), но и от души повеселиться. В программе — встреча игроков футбольного клуба «Тосно», приготовление «Генеральской ухи», соревнования по рыбной ловле, выпуск мальков лосося в акваторию Финского залива, общение с участниками кинофестиваля «Виват кино России!», конкурсы и выступления артистов. В честь предстоящего чемпионата мира здесь проведут свой собственный мундиаль, а на площадке «АРТ-корюшка» желающих ждут работы «Митьков» и художника А. Сикорского. Вход — 300 рублей (льготный — 100 рублей).
Когда: 12-13 мая
Где: Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой проспект В.О., 103
Посети День Эрмитажного кота
Несмотря на название, праздник усатых хранителей Эрмитажа продлится два дня. Для горожан вновь откроют подвалы Зимнего дворца, в которых живут коты, а также проведут выставку в Большом дворе. Кроме того, нам обещают еще одну выставку в фойе Эрмитажного театра и посвященную котам игру в залах музея. Вход — по билетам (посещение подвалов бесплатное, в порядке живой очереди).
Когда: 12-13 мая
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Узнай новое об Александре Невском и его эпохе
Посвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.
Когда: до 3 июня
Где: Комендантский дом, Петропавловская крепость
Смотри российское кино бесплатно
26-й петербургский фестиваль «Виват кино России!» стартует в эту субботу — гости ступят на расстеленную перед БКЗ «Октябрьский» ковровую дорожку в 18:00. В рамках конкурсной программы кинофестиваля представят восемь лент: «Жили-были», «Иванов», «Карп отмороженный», «Непрощенный», «Опасные танцы», «Рубеж», «Салют-7» и «Скиф». Также зрителей ждут специальные программы, приуроченные к юбилеям известных артистов и режиссеров. Первые кинопоказы начнутся в субботу в кинотеатрах города. Вход свободный.
Когда: 12-16 мая
Где: Кинотеатры города
Приходи на выставку о лангобардах
В Эрмитаже открылась новая выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.
Когда: 4 мая — 15 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Посети выставку, посвященную Екатерине II
Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.
Когда: до 28 мая
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Покупай необычные вещицы на ярмарке
Ярмарка хендмейда «Авторские штучки» уже в который раз предложит петербуржцам необычные товары по сходной цене. Здесь можно будет выбрать ювелирные украшения, посуду, куклы и сувениры ручной работы, а также разнообразные кушанья, чай и кофе. Здесь же состоятся мастер-классы по живописи, сухому валянию шерсти и росписи ювелирных изделий, а каждые два часа среди посетителей будут проводить розыгрыши подарков. Вход — 150 рублей (студенты и пенсионеры — 70 рублей, дети до 16 лет и инвалиды — бесплатно).
Когда: 12-13 мая
Где: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8
Удивляйся на выставке «Притяжение» в Манеже
В «Манеже» покажут работы лучших художников из московской галереи «Триумф». Гости увидят инсталляции, видео, живопись и скульптуры, созданные мастером индустриального пейзажа Павлом Отдельновым, художником и архитектором Александром Бродским, участниками арт-объединений Recycle Group и AES + F, знаменитым дуэтом Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Генсу Ана из Южной Кореи и Кейто Ямагути из Японии.
Когда: 26 апреля – 13 мая
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Рассмотри как следует репродукции Босха и Брейгеля
Репродукции в технике жикле вы сможете увидеть на выставке «Мистические образы и тайны» в лофте «Этажи»: они представляют собой точные копии полотен и позволяют рассмотреть все детали, характерные для оригиналов. Организаторы выставки поставили перед собой просветительскую цель — познакомить гостей с творческим путём и методом художников. А ещё подготовили подробные описания и расшифровки основных сюжетов на русском и английском языках.
Когда: 1-27 мая
Где: «Лофт Проект Этажи», Лиговский проспект, 74
Посети выставку из подручного материала
Художник Игорь Иванов — признанный мастер ассамбляжа, который собирает свои работы из всего, что только ни найдет вокруг себя. В ход идут старые пластинки, микросхемы, радиодетали, пластик и многое другое — всё, чему фантазия автора сможет даровать вторую жизнь. В результате получаются работы футуристичные — и в то же время проникнутые духом архаики. Посмотреть на них сможет любой желающий, кто придет на открывшуюся в «Артмузе» выставку «Орбитальные хроники». Вход бесплатный.
Когда: до 13 мая
Где: Творческий кластер «Артмуза», 13-я линия В. О., 70–72
Познакомься поближе с модниками прошлого
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.
Когда: до 2 июля
Где: Шереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34
Разглядывай картины Владимира Любарова
Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.
Когда: 18 апреля — 18 июня
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже
Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.
Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8
Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи
В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).
Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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