Планы на неделю: чем заняться 14-18 мая

Слушай современную музыку на фестивале SKIF

Отправляйся на работу на велосипеде

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Смотри российское кино бесплатно

Посети книжный салон

Приходи на выставку о лангобардах

Подивись работам тату-мастеров на Tattoo Show 2018

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Побывай на благотворительном концерте

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Ищи «художника-невидимку» на выставке в «Эрарте»

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Посвященный памяти Сергея Курехина фестиваль пройдет на Новой сцене Александринского театра. За один вечер здесь выступят десять коллективов из России, Германии, Норвегии, Италии, Эстонии и Польши. Среди них — легендарные немцы Tangerine Dream, польские музыкальные шаманы T'ien Lai, петербургские группы The Grand Astoria и «Фивы», а также другие исполнители. Билеты — 1500 рублей.18 мая, 19:00Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 47В пятницу в Петербурге состоится очередная акция «На работу на велосипеде». Любителей полезных и приятных прогулок на двухколесном железном коне ждут бонусы и подарки, возможность сфотографироваться с велосипедом в вертикально стоящей кровати, прогулка с велосипедом по крыше, перформансы, песни под гитару и возможность принять участие в игре оркестра велосипедных звонков.18 маяУлицы городаПосвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепость26-й петербургский фестиваль «Виват кино России!» продолжает свою работу. В конкурсную программу кинофестиваля вошли восемь лент: «Жили-были», «Иванов», «Карп отмороженный», «Непрощенный», «Опасные танцы», «Рубеж», «Салют-7» и «Скиф». Также зрителей ждут специальные программы, приуроченные к юбилеям известных артистов и режиссеров — в том числе, Владимира Высоцкого, Сергея Маковецкого, Ирины Купченко и других. Кроме того, 14 мая в 19:00 в киноцентре «Родина» пройдет вечер памяти Веры Глаголевой. Вход свободный.12-16 маяКинотеатры городаТоржественное открытие Санкт-Петербургского международного книжного салона состоится в этот четверг на Манежной площади. Программа салона рассчитана на четыре дня, в течение которых петербургские любители чтения смогут побывать на встречах с писателями (среди которых — Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Ксения Букша, Андрей Максимов и многие другие), прослушать лекции об издательском деле и узнать, как написать востребованную читателями книгу. В церемонии открытия примет участие симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. В тот же день выступят финалисты конкурса декламации «Зощенко вслух!», а вечером зрителям покажут немое кино. 18 мая на сцене покажут цикл документальных фильмов «Малые родины большого Петербурга», затем устроят круглый стол «Рок в литературе», после чего начнутся выступления рок-групп.17-20 маяМихайловский манеж, Манежная площадь, 6 и окрестностиВ Эрмитаже открылась новая выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Третий съезд татуировщиков соберет вместе 100 мастеров — как местных, так и зарубежных. Посетители узнают, какими бывают татуировки, проследят за работой мастеров и, при желании, сами обзаведутся свежей тату. Все три дня работы фестиваля будут проходить конкурсы татуировок в различных номинациях — от портретных до орнаментальных, от масштабных до маленьких. Гости мероприятия также смогут стать моделями и побороться за приз. Вход: на день — 600 рублей, на три дня — 1200 рублей.18-20 маяПространство Nautilus, 16-я линия В.О., 83Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Во вторник в клубе «Космонавт» состоится фестиваль «Разные Люди» — проект лидера одноименной группы Александра Чернецкого. На сцену поднимутся IOWA, «Аффинаж», «Разные люди», Сергей Чиграков и Олег Гаркуша. Все вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда «Разные Люди – Рок-музыканты помогают детям». Билеты — от 800 рублей.15 мая, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура — сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится «человеком-невидимкой», спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2