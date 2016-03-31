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Улыбайся сердцем: дневник киборга
0% М, 0% Ж добавила Irina Tikhonova, Вчера, в 06:10
Видите протез? Правда, классный? Он у меня появился после травмы на производстве. В декабре 2016 года я попал рукой в подвижной механизм, споткнулся, лишился 4 пальцев (увы, пришить не было возможности). С тех пор я киборг. Такой вот дополненный человек.
Мне 25. Я техник, работаю сейчас в отделе охраны труда, вожусь с документами (собираю, ношу на подпись, заполняю журналы и таблицы). Но, конечно, душа моя в другом. Раньше я много писал, стихи, небольшие рассказы, часто рисовал. Занимался армрестлингом и подсадил на это всех друзей. Ходил подтягиваться на перекладину и отжиматься на брусьях.
После травмы многие увлечения стали не доступны. Но, знаете что я думаю? Нельзя унывать. Сейчас я увлекаюсь бегом, ищу утяжелители для спортивных новых побед. Сейчас тепло, скоро с другом будем на рыбалке зависать.
Знаете, никто даже не испугался. Будто травмы не было. Она не изменила ничего. Я просто почувствовал, насколько сильно моя семья меня любит. Это очень важно. Я бы всем желал иметь такую волшебную, как наша, семью.
Мой типичный день очень прост. Открываю утром глаза, улыбаюсь раздражающему, зато 100% будильнику, понимаю, как я счастлив, смотря на свою семью, умываюсь, пью свой утренний кофе и на работу. Там, как, наверное, все, поскорее мечтаю попасть домой.
Но и в бюрократических задачах я нахожу кайф. Я оптимист и считаю, что все, что мы делаем, важно делать с улыбкой, хотя бы внутри.
С работы я возвращаюсь трусцой. Стараюсь бегать минимум три раза в неделю. Многие недооценивают спорт. А между тем он имеет важный терапевтический эффект. Даже если вас, в целом, ничего не беспокоит. С сыном делаем дома домашнее задание. Ну, конечно, он делает сам, я скорее наблюдаю и учусь у него детской непосредственности, восхищению миром. Еще у нас есть собака. Я гуляю с ней по вечерам, делаю по дому какую-то мелочь, разгадываю кроссворды из баловства иногда. И все.
Такой вот обычный день. И я ни на что бы ни один из них не променял. Жизнь в мелочах. Радость внутри.
Иногда прохожие спрашивают: не робот ли я? Но, думаю, они шутят. Испытывают неловкость, не знают. как себя вести. Но мне это кажется забавным. Я, в принципе, не слишком обидчивый. Единственное, я крепко задумался на вопрос: не перчатка ли это для скалолазания, просто представил себе понять процесс, будет ли, правда, удобно лазить с такой?
Планов я не строю. То есть, конечно, планирую купит машину, сделать в комнате ремонт, махнуть в путешествие по России. Но именно планирование занимает меня мало. Я предпочитаю воплощать то, что пришло в голову. Это дает определенную «лёгкость бытия». А мечта… хочу я простых вещей. Счастья для сына и своей семьи, и чтобы окружающие реагировали менее настороженно на киборгов. Не за себя говорю. За других ребят.
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