Планы на выходные: чем заняться 19-20 мая

Гуляй по музеям всю ночь

Побывай на открытии фонтанов в Петергофе

Посети книжный салон

Подпевай хору на Дворцовой

Приходи на выставку о лангобардах

Подивись работам тату-мастеров на Tattoo Show 2018

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Слушай стихи о любви на фестивале «Маяк-2018»

Познакомься поближе с модниками прошлого

Посети выставку, посвященную Екатерине II

Разглядывай картины Владимира Любарова

Ищи «художника-невидимку» на выставке в «Эрарте»

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

В субботу в Петербурге и пригородах в который раз состоится акция «Ночь музеев». О своем участии в этом году заявили 117 музеев, библиотек и театров, причем 17 из них — впервые. Как обычно, посетителей ждут не только постоянные экспозиции, но также специальные мероприятия. Так, в Большом зале филармонии имени Д. Д. Шостаковича с вечера до раннего утра будет звучать музыка — всего проведут 12 концертов. В ГМЗ «Гатчина» обещают устроить необычные встречи с прежними обитателями дворца из былых времен, в Ленинградском зоопарке посетителей проведут по подсобным помещениям и расскажут о создании эволюционной теории. Кроме того, в исторической верфи «Полтава» участники смогут в последний раз перед спуском на воду рассмотреть воссозданный корабль XVIII века, а в центре «М-86» устроят выставку об альтернативной истории и научной фантастике под названием «Другой путь, ретрофутуризм, стимпанк и вот это вот всё». Чтобы участникам было удобнее перемещаться по городу, метро в эту ночь закрывать не станут. Стоимость единого билета — 400 рублей.19 мая, 18:00 — 20 мая, 06:00 (обратите внимание, что каждый участник акции работает по своему индивидуальному графику)Музеи города и пригородовВесенний Праздник фонтанов на Большом каскаде устроят в честь официального открытия летнего сезона в Петергофе. Темой церемонии станет столетие с момента превращения императорских пригородных резиденций в музеи. для гостей устроят красочное представление, совмещающее мультимедийные технологии с театральным действием. Об истории пригородных музеев расскажет спектакль в восьми частях. Кроме того, впервые за время проведения церемонии при помощи интернет-моста участие в празднике примут и другие императорские резиденции. Завершится праздник красочным фейерверком над Большим Петергофским дворцом.19 мая, 13:00ГМЗ «Петергоф», город Петергоф, Разводная улица, 2Санкт-Петербургского международный книжный салон продолжает свою работу на Манежной площади. Программа салона рассчитана на четыре дня, в течение которых петербургские любители чтения побывают на встречах с писателями (среди которых — Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Ксения Букша, Андрей Максимов и многие другие), прослушают лекции об издательском деле и узнают, как написать востребованную читателями книгу.17-20 маяМихайловский манеж, Манежная площадь, 6 и окрестностиВ воскресенье на Дворцовой площади состоится традиционное выступление Сводного хора, составленного из участников практически всех хоровых коллективов Петербурга. Несколько тысяч человек исполнят 17 известных песен под аккомпанемент симфонического оркестра. На площади прозвучат «Вечерняя песня» («Город над вольной Невой»), «Крейсер Аврора», «Солнечный круг» и другие песни, знакомые каждому с детства. Участие в мероприятии примут студенческие, школьные, ветеранские хоры, а также хор жителей блокадного Ленинграда. Выступление состоится в честь празднования Дня славянской письменности.20 мая, 13:00Дворцовая площадьВ Эрмитаже открылась новая выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Третий съезд татуировщиков соберет вместе 100 мастеров — как местных, так и зарубежных. Посетители узнают, какими бывают татуировки, проследят за работой мастеров и, при желании, сами обзаведутся свежей тату. Все три дня работы фестиваля будут проходить конкурсы татуировок в различных номинациях — от портретных до орнаментальных, от масштабных до маленьких. Гости мероприятия также смогут стать моделями и побороться за приз. Вход: на день — 600 рублей, на три дня — 1200 рублей.18-20 маяПространство Nautilus, 16-я линия В.О., 83Посвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьФестиваль современной поэзии «Маяк-2018» во второй раз состоится в Петербурге. В программе значатся лекции о любовной лирике в поэзии русского рока и о поколении «последнего народного поэта» Геннадия Григорьева.Кроме того, в рамках паблик-тока перед собравшимися выступит Василий Аккерман, который расскажет о том, как перестать писать в стол и монетизировать свой талант. После этого наступит время поэтических выступлений — на сцену поднимутся как известные, так и еще только начинающие авторы. Последние три часа фестиваля отдадут музыке: перед собравшимися выступят вокалистка группы «Барто» Мария Любичева и поэт Ирина Волынская, Рома Гонза & Etoeto, а также «АлоэВера» и Zero People. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте https://vk.cc/84cXoA.19 мая, 13:00-23:05Центр дизайна ArtPlay, Красногвардейская площадь, 3Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Выставку «Екатерина Великая в стране и мире» можно посетить в Михайловском замке. Вниманию посетителей предложено более 500 экспонатов, среди которых — живопись, графика, скульптура, изделия из стекла и фарфора, костюмы екатерининской эпохи и архивные документы. На выставке можно увидеть парадные портреты и скульптуры, изображающие императрицу и ее вельмож, а также аллегорические произведения, прославляющие государыню, неспроста прозванную Великой. Отдельного упоминания заслуживают пейзажи с видами посещенных императрицей мест, а также произведения батальной живописи, прославляющие победы русского оружия на суше и море. Масштабная выставка объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Московского Кремля, Павловска, Петергофа и других хранилищ — от музеев до частных коллекций.до 28 маяМихайловский замок, Садовая улица, 2Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне. Эта фигура — сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится «человеком-невидимкой», спрятавшимся в большом городе. В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов. Посмотреть на работы Лю Болина можно будет до конца мая.до 20 маяМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2