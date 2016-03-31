Планы на выходные: чем заняться 26-27 мая

Побывай на празднике в честь Дня города

Прокатись в колонне велосипедистов

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Любуйся цветением сирени в Павловске

Слушай рев моторов на фестивале «Мотостолица-2018»

Посети спектакли в Мариинском театре

Приходи на выставку о лангобардах

Погрузись в атмосферу средневековья

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

В этом году Санкт-Петербург отмечает 315 лет со дня основания. В честь этого в субботу и воскресенье в городе состоится немало интересных мероприятий, среди которых — Фестиваль мороженого, гала-концерт «Классика на Дворцовой», открытие нового сезона шоу «Поющие мосты», Бал национальностей, парад барабанщиков и духовых оркестров и многое другое. Завершится праздник красочным салютом над Невой.26-27 маяУлицы города27 мая состоится «Большой велопарад» — тысячи велосипедистов прокатятся по улицам города от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга. Сбор всех желающих начнется в 10:00 на пересечении Лиговского проспекта и улицы Жуковского. Спустя час колонна отправится в путь — вместе велосипедисты преодолеют порядка 16 километров. В конце их будет ждать праздник с участием музыкальных коллективов и различными развлечениями.27 мая, 10:00Пересечение Лиговского проспекта и улицы Жуковского — Парк 300-летия ПетербургаБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Праздник «Сиреневый променад» традиционно устраивают в Павловском парке на исходе весны, когда вовсю расцветает сирень. В этом году его будут проводить два воскресенья подряд, 27 мая и 3 июня. Торжественное открытие состоится в 12:00 в павильоне «Вольер». После этого гостей ждут экскурсии-прогулки по парку, концерты в павильонах и под открытым небом, а также мастер-классы, выставки и пленэры петербургских художников. Вход — от 50 рублей.27 мая, 3 июнягород Павловск, Садовая улица, 20На три дня оккупируют байкеры Манежную площадь в самом центре Петербурга. На фестиваль съедутся мотоциклисты из разных городов России и зарубежных стран. Для гостей подготовили насыщенную программу: среди прочего, нам обещают парад ретротехники, аттракцион «Шар смелости», выставку кастомизированных байков, шоу моторов RHC custom-rally «Русская сотка» и музыкально-танцевальный баттл StreetDance. Кроме того, пришедшие увидят выступления самых разных групп, в числе которых будут Чиж & Co, Louna, Mordor и «АлисА».25-27 маяМанежная площадьДвадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» открылся на этой неделе в Петербурге. Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие. На выходных дадут балеты «Раймонда», «Кармен-сюита» и «Маргарита и Арман», оперы «Волшебная флейта», «Тоска», «Фальстаф», а также концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра и концерт русской, чешской и французской камерной музыки.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20В Эрмитаже открылась новая выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Фестиваль «Майское дерево» состоится в Выборгском замке в эту субботу. Вход для гостей впервые сделали бесплатным — но только для тех, кто придет в костюмах или масках. Пришедших на праздник будут развлекать выборгские, петербургские и московские фолк-рок группы — Argemonia, Teufelstanz, Triquetrum, DarkRiver и другие. Также в течение вечера устроят выборы короля и королевы праздника и проведут конкурс на лучший костюм.26 мая, 18:00-23:00город Выборг, Выборгский замок, Замковый остров, 1Посвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьВ «Эрарте» на этой неделе открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2