Планы на неделю: чем заняться 28 мая — 1 июня

The Hollywood Vampires

-

. . , , , , , . 350 ( 5 250 , , 300 ).25 9, . . . Theatrum ( ) ( ). , , , . 500 .29 4. . , , 1. , , Aerosmith , . The Doors, Led Zeppelin, The Who, . 1960 .30 , 20:00, , 1- . , . , , , , , . . , .24 20, , , 21 . , , , . , . 1800 .30 , 21:001, , 74. 200 , . . , . , , , , . , , ( ) .23 29, , 1; , , 34; , , 20: , . -. 60 , , . . , . , . . , . . . 200 .12 18, , 2, , , (568-774 ). 600 , , , 60 , , . , , , , , , .4 15, , 2. , , , , . XVI , . XVII-XVIII , , . - . , XVIII , , , ., -. , , 1934 1987 . , . ; .25 23, 29- . ., 2. . . , , , . , , , ( , , ) , . , : -, -, . , . , , , ., , 34. , , . , . 70 , , 1990- . 200 .18 18, , 2, . , . -, . , 14 , , . 50 ., , 8. , . 1950- .29, , 6/860 . , , . , . , , -, . ( , ).24 24, , 2