Планы на неделю: чем заняться 28 мая — 1 июня

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Посети театральный фестиваль «Радуга»

Приходи на концерт The Hollywood Vampires

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Насладись классикой в планетарии

Посети спектакли в Мариинском театре

Подивись скульптурным книгам

Приходи на выставку о лангобардах

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиНа неделю растянется фестиваль «Радуга», который ТЮЗ имени А. А. Брянцева проведет вот уже в девятнадцатый раз. На открытии покажут спектакли «Отец» эстонского театра Theatrum (посмотреть его будет можно на Большой сцене театра «Балтийский дом») и «Память и море» французского театра «Турски» (Большая сцена ТЮЗа). В другие дни можно будет увидеть постановки театров из Ярославля, Будапешта, Варшавы, Пекина и других городов мира. Билеты — от 500 рублей.29 мая — 4 июняТЮЗ имени А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1«Голливудские вампиры» приезжают в Петербург впервые. Трио, в состав которого входят Элис Купер, Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри, в последние годы превратилось в крепко спаянную группу. если прежде они играли лишь каверы на The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса и The Who, то теперь в репертуар вошли и собственные песни. Билеты — от 1960 рублей.30 мая, 20:00Ледовый Дворец, проспект Пятилеток, 1Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В очередной раз под куполом «Планетария №1» состоится концерт классической музыки. Ансамбль «Струны Петербурга» исполнит произведения Баха, Генделя, Бетховена и других выдающихся композиторов прошлого, а также неоклассиков. Сопровождать выступление будет красочное визуальное шоу, названное «Прогулками по Луне». Вход — от 1800 рублей.30 мая, 21:00«Планетарий №1», набережная Обводного канала, 74ЦДвадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» открылся на этой неделе в Петербурге. Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие. В будни публике представят оперу «Князь Игорь», балет «Спящая красавица», оперу «Бенвенуто Челлини» (при участии Сергея Шнурова) и другие постановки.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному. Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.12 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Посвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьВ «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Семейная выставка «Лев, сова и мыльный камень» открыта для посещения в «Мастерской Аникушина». Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям — скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход — от 50 рублей.до 1 июня«Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2