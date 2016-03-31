Планы на выходные: чем заняться 2-3 июня

Смотри кино в саду Фонтанного дома

Побывай на открытии летнего сезона в Гатчине

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Слушай песни Высоцкого на Дворцовой площади

Посети театральный фестиваль «Радуга»

Приведи ребенка на праздник в Летний сад

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Любуйся цветением сирени в Павловске

Посети спектакли в Мариинском театре

Приходи на выставку о лангобардах

Узнай новое об Александре Невском и его эпохе

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Кинофестиваль «А-КИНО» пройдет под открытым небом в пятый раз. В этом году его посвятили биографиям известных людей. Зрителям покажут фильмы о Борисе Рыжем, Тимуре Новикове, Алисе Фрейндлих и Айседоре Дункан. Помимо этого в программу вошли ленты эпохи немого кино в сопровождении живой музыки, а также мультипликация.1-17 июняСад Фонтанного дома, Литейный проспект, 53На выходных в Гатчинском парке устроят праздник с музыкой и театрализованными шествиями. В первый день гостей ждут выступление духового оркестра, мастер-классы и представления. В конце дня состоится «Шествие римских воинов и златокрылых Психей от портала «Маска» к острову Любви». Во второй день посетители смогут послушать джаз и посмотреть на «Визит императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны».2-3 июняГатчина, Красноармейский проспект, 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ субботу на главной площади города пройдет ежегодный фестиваль «Петербург live». В этом году Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 80 лет — соответственно, этому событию и будет посвящен концерт. Известные исполнители, среди которых Светлана Крючкова, Алексей Горшенев, Олег Погудин, Евгений Дятлов, группы Billy's Band, «Пилот», «Ва-Банкъ», исполнят песни великого барда в собственной трактовке.2 июня, 18:00Дворцовая площадьНа неделю растянется фестиваль «Радуга», который ТЮЗ имени А. А. Брянцева проводит вот уже в девятнадцатый раз. Вплоть до понедельника зрителей будут радовать своими постановками российские и зарубежные театры. Свои спеутакли представят петербургской публике труппы из Ярославля, Будапешта, Варшавы, Пекина и других городов. Билеты — от 500 рублей.29 мая — 4 июняТЮЗ имени А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1Четвертый ежегодный детский праздник «Город мастеров» состоится в Летнем саду на этих выходных. На этот раз его темой избрали «Великое посольство Петра I». Как известно, в 1697 году российский самодержец отправился в Европу в составе большой дипломатической миссии. В Голландии он учился строить корабли, в Англии общался с Исааком Ньютоном. Теперь же его маршрут в миниатюре предстоит повторить маленьким участникам праздника — на территории Летнего сада устроят тематические зоны, соответствующие остановкам царя. Дети научатся ремеслам, которыми владел сам Петр Великий, и узнают много нового о той эпохе.2-3 июня, 12:00-18:00Летний садБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Праздник «Сиреневый променад» традиционно устраивают в Павловском парке на исходе весны, когда вовсю расцветает сирень. В этом году мероприятия проводят с недельным интервалом: первый день фестиваля пришелся на 27 мая, а следующий намечен на 3 июня. Для гостей приготовили экскурсии-прогулки по парку, концерты в павильонах и под открытым небом, а также мастер-классы, выставки и пленэры петербургских художников. Вход — от 50 рублей.3 июнягород Павловск, Садовая улица, 20Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Посвященную знаменитому князь экспозицию можно увидеть в Комендантском доме Петропавловской крепости. Посетителей ждут артефакты времен Александра Ярославовича — боевые топоры, мечи, кольчуги, булавы, наконечники копий и другие образцы вооружения. О защите новгородских и псковских земель от рыцарей Ливонского ордена расскажут копии миниатюр XVI века, а вместе с ними — карты и схемы битв. Также на выставке можно будет увидеть святцы и служебные минеи XVII-XVIII веков, свидетельствующие о распространении культа Святого Александра Невского в те времена, а заодно и иконы с его изображением. Не стоит забывать и о символической роли князя-защитника русских земель. Портреты кавалеров Ордена Святого Александра Невского, написанные в XVIII веке, а также Знак Ордена Александра Невского, учрежденный в Великую отечественную войну, также стали частью экспозиции.до 3 июняКомендантский дом, Петропавловская крепостьВыставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2