Планы на неделю: чем заняться 4-8 июня

Смотри фильм о Цое и Науменко

Приходи на концерт «Аквариума»

Смотри кино в саду Фонтанного дома

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Слушай лекцию о Распутине

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Подивись скульптурным книгам

Посети спектакли в Мариинском театре

Побывай на выставке в Музее космонавтики

Приходи на выставку о лангобардах

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова в Эрмитаже

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Нашумевший фильм Кирилла Серебренникова о молодых Викторе Цое и Майке Науменко выходит в прокат. Сам режиссер, находящийся под домашним арестом, монтировал ленту в заточении, что только добавило «Лету» внимания публики. В Каннах фильм встретили овациями, зато в России еще до премьеры многие (в том числе Борис Гребенщиков) восприняли сюжет критически. Составить свое мнение желающие смогут уже на этой неделе.7-20 июняКинотеатры городаВ этот четверг патриархи отечественной рок-сцены — группа «Аквариум» — наконец-то представят свой новый альбом «Время N». Изначально концерт планировался еще в марте месяце, однако его пришлось перенести на июнь в связи с болезнью Бориса Гребенщикова. «Время N» вышел в свет еще в феврале этого года. Это первая большая работа коллектива за последние три года. На концерте поклонники услышат песни с нового альбома, а также старые известные песни. Вход — от 2500 рублей.7 июня, 20:00Клуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3Кинофестиваль «А-КИНО» пройдет под открытым небом в пятый раз. В этом году его посвятили биографиям известных людей. Зрителям покажут фильмы о Борисе Рыжем, Тимуре Новикове, Алисе Фрейндлих и Айседоре Дункан. Помимо этого в программу вошли ленты эпохи немого кино в сопровождении живой музыки, а также мультипликация.1-17 июняСад Фонтанного дома, Литейный проспект, 53Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ лектории Петропавловской крепости на этой неделе состоится первая из трех лекций ознаменитом старце Григории Распутине. Распутин — личность известная, овеянная легендами, а обстоятельства его смерти полны поистине мистических деталей: старца последовательно пытались отравить, пристрелить, а закончилось всё утоплением (во всяком случае, именно такой версии придерживались его убийцы). Как всё было на самом деле, расскажет главный хранитель Юсуповского дворца (где и произошло убийство) Ольга Уточкина.7, 14, 21 июня, 18:30Лекторий Петропавловской крепости (Иоанновский равелин)Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному. Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.12 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20Музей космонавтики в Петропавловской крепости в этом году отмечает свое 45-летие. В честь этого сотрудники подготовили новую выставку, посетители которой увидят первые экспонаты музея, фотографии и архивные документы, а также новые поступления и подарки.12 апреля — 15 январяМузей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, Петропавловская крепость, 3В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2