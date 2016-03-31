Планы на выходные: чем заняться 10-12 июня

Побывай на фестивале воздушных змеев

Смотри «Парад цветов» на Невском проспекте

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Гляди на шоу косплееров на «Старконе»

Слушай Franz Ferdinand на фестивале Stereoleto

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Гуляй по парку среди скульптур из стекла и керамики

Отдыхай на дневном фестивале DAY OFF

Посети спектакли в Мариинском театре

Приходи на выставку о лангобардах

Смотри кино в саду Фонтанного дома

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай картины Владимира Любарова

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Фестиваль «Фортолет» состоится на территории кронштадтского форта Константин. Участники представят на суд публики самых необычных воздушных змеев и раскрасят яркими красками небо над берегом. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по запуску змеев и кайтсерфингу, зона настольных игр, батуты и скалодром, а также множество других способов повеселиться и провести время. Для пришедших со своим змеем вход бесплатный.10-11 июнягород Кронштадт, форт Константин«Фестиваль цветов» захватит все выходные! Начало ему будет положено в воскресенье на площади Островского, где с 13:00 любой желающий сможет научиться создавать цветочные композиции под руководством опытных флористов. На следующий день, в понедельник, состоятся главные события фестиваля: в 14:00 по Невскому проспекту отправится «Парад цветов». В 18:00 на Дворцовой площади для зрителей устроят «Шоу цветов» — обещают дефиле цветочных моделей и шоу флористов. Наконец, в 20:00 здесь же устроят «Бал цветов» — большой праздничный концерт с участием звезд оперной сцены и других знаменитостей. Завершится же фестиваль во вторник — и тоже на Дворцовой: здесь состоятся два гала-концерта. Сначала выступит симфонический оркестр «Таврический», а на смену ему придет «Шоу оркестров мира» с ирландскими волынщиками, греческим военным оркестром и Оркестром театра музыки из Молдовы.10-12 июняПлощадь Островского, Невский проспект, Дворцовая площадьТрадиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ прошлом году «Старкон» едва не закрылся из-за отсутствия денег на проведение, но сейчас фестиваль воспрял и вновь живее всех живых. Как всегда, гостей ждут тематические зоны, посвященные любимым сериалам и играм, технические новинки и развлечения в научной зоне — от «Битвы роботов» до возможности создать что-то на 3D-принтере, масштабное косплей-шоу, а также лекции и встречи с космонавтами, блогером Евгением Попадинцем, кинематографистами и Леонидом Якубовичем.10-11 июняКонгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64, корпус 117-й по счету фестиваль Stereoleto состоится в этом году в центре дизайна ARTPLAY. Хедлайнерами станут британцы Franz Ferdinand, но и без них программа получилась бы вполне насыщенной: всего перед публикой выступят более 50 групп со всего мира. Чтобы уместить такое количество исполнителей, организаторы подготовили четыре сцены (две внутри и две снаружи). Кроме того, нам обещают специальную ночную программу, лаундж-зоны, фудкорт, газон и арт-объекты от дизайнера Андрея Люблинского. Среди выступающих можно упомянуть Ionnalee из iamamiwhoami, Brainstorm, Milky Chance, Tommy Cash, «Касту», «Биртмана», «Пошлую Молли», Tequillajazzz и The Hatters.10-11 июняЦентр дизайна ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 215-я ежегодная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» развернется на Елагином острове на этих выходных. Экспонаты, созданные руками мастеров из Петербурга, Москвы, Твери, Красноярска и белорусских городов, украсят Восточную поляну позади Елагиноостровского дворца и Стрелку у Павильона. При желании, можно будет не только любоваться необычными арт-объектами, но также посмотреть на то, как их изготовляют, и самим попробовать выдуть из стекла свою поделку.10-12 июняЕлагин остров, 4В Порту «Севкабель» состоится дневной музыкальный фестиваль. Масштабный ивент DAY OFF подготовят петербуржцы Roots United совместно с Dekmantel — международным фестивальным брендом, специализирующимся как раз на дневных мероприятиях. Фестиваль начнется в 16:00, а закончится ровно в полночь. За это время на двух сценах выступят четыре британских и голландских артиста, а также резиденты Roots United. Помимо музыки, гостей ждут фудкорты, спортивные споты и места для отдыха. Стоимость билетов — 1000 рублей.11 июня, 16:00Порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Кинофестиваль «А-КИНО» пройдет под открытым небом в пятый раз. В этом году его посвятили биографиям известных людей. Зрителям покажут фильмы о Борисе Рыжем, Тимуре Новикове, Алисе Фрейндлих и Айседоре Дункан. Помимо этого в программу вошли ленты эпохи немого кино в сопровождении живой музыки, а также мультипликация.1-17 июняСад Фонтанного дома, Литейный проспект, 53Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.18 апреля — 18 июняМихайловский замок, Садовая улица, 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2