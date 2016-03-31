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Планы на выходные: чем заняться 16-17 июня

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 14:40

В Петербурге проходит чемпионат мира по футболу — но это не значит, что в городе опустели музеи, закрылись театры и вся прочая жизнь замерла. Жизнь в городе идет своим чередом, и по-прежнему устраиваются концерты, а выставки всё так же открыты для всех желающих. Убедитесь в этом сами!


Побывай на концерте в Екатерининском дворце




В честь 100-летия государственного музея-заповедника «Царское Село» в Тронном зале Екатерининского дворца состоится большой концерт. Итальянцы Федерико Мондельчи и Джанни Иорио вместе с симфоническим оркестром «Таврический» исполнят известные мелодии кинематографа, а вместе с ними — сочинения Мендельсона, Чайковского и Иорио. Билеты — 2000 рублей.

Когда: 16 июня, 20:30
Где: город Пушкин, Садовая улица, 7


Покупай стильные вещицы в Новой Голландии




В субботу на острове развернется «Ламбада-маркет» — ярмарка с винтажными и модными вещами, книгами, аксессуарами, экокосметикой, антикварной и сделанной вручную мебелью и многим другим. Всего в этот день здесь откроется порядка 170 выездных магазинов различных марок из Петербурга, Москвы и других городов России. На двух площадках будут выступать диджеи (а кроме них — ансамбль «Ветерок» и проект Жени Горбунова «Интурист»), детей развлекут мастер-классами, а голод утолят блюда ресторанов местной «Бутылки».

Когда: 16 июня, 11:00-22:00
Где: Остров Новая Голландия


Смотри футбол на Конюшенной площади




Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.

Когда: 14 июня — 15 июля
Где: Конюшенная площадь


Слушай The Gift на сцене «Эрарты»




Португальская инди-группа The Gift, происходящая из города Алкобаса, одинаково легко исполняет и поп-рок, и синтезаторную электронику. Новый альбом Altar, который португальцы презентуют в Петербурге, записывался при участии Брайана Ино и Марка Эллиса. По словам очевидцев, лучше всего музыканты проявляют именно на живых выступлениях: они разыгрывают энергичное и зрелищное шоу — как в небольших клубах, так и на фестивальных сценах. Билеты — от 600 рублей.

Когда: 16 июня, 20:30
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Смотри выступление «Упсала-Цирка» на «Кронфесте»




«Кронфест» — это ежегодный фестиваль, посвященный экологии и искусству. Несложно догадаться из названия, что местом его проведения является Кронштадт. Изначально его целью было привлечение внимания горожан к проблемам экологии, однако позднее фокус сменился с исключительно «зеленой» темы на ее художественное осмысление. В эти выходные фестиваль закончит свою работу до следующего года. В честь этого в субботу состоятся мастер-классы по изготовлению поделок из листьев и цветов, а на закрытии фестиваля выступят «Упсала-Цирк» и команда граффитистов.

Когда: 16 июня, 12:00-14:00; 17 июня, 14:00
Где: город Кронштадт, Ленинградская улица, 2


Любуйся мировыми шедеврами из песка




Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).

Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости


Разглядывай картины Петрова-Водкина




Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.

Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2


Посети спектакли в Мариинском театре




Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.

Когда: 23 мая — 29 июля
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20


Приходи на выставку о лангобардах




В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.

Когда: 4 мая — 15 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2


Подивись скульптурным книгам




Сама по себе книга — предмет вполне утилитарный: нас больше интересует ее содержимое, нежели форма. Однако новая выставка в Михайловском замке предлагает посмотреть на книгу по-иному. Проект «Книга скульптора» — это более 60 работ современных художников и скульпторов, которые создали книги из самых разных материалов — от бронзы до фарфора, от керамики до дерева. Среди авторов работ — М. Копылков, А. Каплан, В. Соскиев и другие. Кроме того, на выставке можно будет увидеть два проекта памятника И. Бродскому работы В. Цивина. Вход — от 200 рублей.

Когда: 12 апреля — 18 июня
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2


Смотри кино в саду Фонтанного дома




Кинофестиваль «А-КИНО» пройдет под открытым небом в пятый раз. В этом году его посвятили биографиям известных людей. Зрителям покажут фильмы о Борисе Рыжем, Тимуре Новикове, Алисе Фрейндлих и Айседоре Дункан. Помимо этого в программу вошли ленты эпохи немого кино в сопровождении живой музыки, а также мультипликация.

Когда: 1-17 июня
Где: Сад Фонтанного дома, Литейный проспект, 53


Познакомься поближе с модниками прошлого




Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.

Когда: до 2 июля
Где: Шереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34


Разглядывай картины Владимира Любарова




Персональная выставка известного художника проходит в Михайловском замке. Владимир Любаров известен благодаря неповторимому, весьма самобытному и крайне узнаваемому стилю, а также тематике своих полотен — художника по праву можно назвать певцом русской глубинки. По картинам Любарова снимались мультфильмы, сочинялись сказки и создавались театральные постановки. На новой выставке представят 70 его работ, написанных с тех пор, как он переехал в 1990-х из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Билеты — от 200 рублей.

Когда: 18 апреля — 18 июня
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2


Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова




Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.

Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8


Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи




В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).

Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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