Планы на неделю: чем заняться 18-22 июня

Приходи на «Цветочную ассамблею» в Летний сад

Слушай музыку Победы в Петропавловской крепости

Смотри футбол на Конюшенной площади

Посети комедии в театре «Буфф»

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Смотри фильмы Родригеса в «Авроре»

Побывай на выставке о будущем Петербурга

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Слушай лекцию о новом серьезном искусстве

Приходи на выставку о лангобардах

Посети спектакли в Мариинском театре

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Традиционный фестиваль «Императорские сады России» в этом году пройдет в Летнем саду. В память об ассамблеях петровского времени (в этом году исполнилось 300 лет императорскому указу об их проведении) праздник получил название «Цветочная ассамблея». На целую неделю Летний сад преобразится: его фонтаны и боскеты украсят цветами и флористическими композициями, а один из фонтанов вместо воды начнет бить духами. Посетителей также будут ждать восемь мини-садов по мотивам басен Крылова, цветочные панно в стиле античных мозаик, 36 композиций из роз и многое другое. на период проведения фестиваля вход сделают платным. обычный входной билет обойдется в 500 рублей, льготный будет стоить 200 рублей, а семейный (два взрослых и два ребенка) — 800 рублей.21-27 июняЛетний садЕжегодная акция «Музыка войны и Победы» состоится в пятницу на Соборной площади Петропавловской крепости. На этот раз концерт посвятили столетию Красной армии. Перед слушателями выступит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, который исполнит произведения П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Глиэра и других композиторов. Вход свободный.22 июня, 18:00Петропавловская крепостьФестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.14 июня — 15 июляКонюшенная площадьЕсли вы любите комедию, добро пожаловать на основную сцену театра «Буфф»! 19 июня вы сможете увидеть один из самых масштабных спектаклей театра, в котором занята практически вся труппа — мюзикл по мотивам самой романтической комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». 20 июня не пропустите азартную комедию положения с переодеваниями — «Примадонны», создатели спектакля вписали в ткань спектакля популярные вокальные номера мирового музыкального репертуара. 21 июня в «Буффе» — «Ужин дураков», легкая ироничная история по пьесе французского драматурга Ф. Вебера. 22 июня, в честь памятной даты, — «Небесный тихоход». Знаменитая история о трех боевых друзьях, «отменивших» любовь, пока не кончится война по пьесе А. Яковлева и В. Вербина нашла воплощение на сцене театра «Буфф» в жанре музыкальной комедии.18-22 июняТеатр «Буфф», Заневский проспект, 26Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиЧетыре дня подряд в в «Авроре» будет идти ретроспектива Роберта Родригеса. Начнут в среду с «Отчаянного» с Антонио Бандерасом в главной роли, продолжат легендарной лентой «От заката до рассвета», в пятницу покажут «Факультет» о школьниках и инопланетном вторжении, а завершат всё в субботу «Городом грехов». Все фильмы будут демонстрироваться в оригинальной озвучке с субтитрами. Билет — 400 рублей (абонемент на все четыре фильма — 1200 рублей).20-23 июня, 19:20Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60В ЦВЗ «Манеж» на этой неделе открывается выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.20 июня — 15 июляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Во вторник в «Эрарте» выступит легендарный искусствовед, многолетний директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Она была лично знакома с Шагалом и Пикассо, организовывала важнейшие выставки — именно ее стараниями к нам привозили Дали и Рафаэля. В Петербурге Антонова выступит с лекцией «Ждет ли нас новое серьезное искусство?», на которой расскажет о своем видении современного искусства и о том, что его ждет в дальнейшем. Лекцию можно назвать «предпремьерной», ведь сама премьера состоится позже в Лондоне. Вход — 1500 рублей.19 июня, 20:00Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2