18 июня, понедельник
Блоги для людей
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
5 апреля Вечеринка
Познакомься поближе с модниками прошлого
12 апреля Выставка
Подивись скульптурным книгам
27 июля Фестиваль
Готовься отрываться летом на музыкальном фестивале
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (71/+41)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (17/+15)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (9/+6)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Места →

Планы на неделю: чем заняться 18-22 июня

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 13:35

На неделе нас ждут спектакли в театре «Буфф», ретроспектива Роберта Родригеса в «Авроре», выставка о прошлом и будущем Петербурга в «Манеже», «Цветочная ассамблея» в Летнем саду и многое другое. Проведите время с пользой!


Приходи на «Цветочную ассамблею» в Летний сад




Традиционный фестиваль «Императорские сады России» в этом году пройдет в Летнем саду. В память об ассамблеях петровского времени (в этом году исполнилось 300 лет императорскому указу об их проведении) праздник получил название «Цветочная ассамблея». На целую неделю Летний сад преобразится: его фонтаны и боскеты украсят цветами и флористическими композициями, а один из фонтанов вместо воды начнет бить духами. Посетителей также будут ждать восемь мини-садов по мотивам басен Крылова, цветочные панно в стиле античных мозаик, 36 композиций из роз и многое другое. на период проведения фестиваля вход сделают платным. обычный входной билет обойдется в 500 рублей, льготный будет стоить 200 рублей, а семейный (два взрослых и два ребенка) — 800 рублей.

Когда: 21-27 июня
Где: Летний сад


Слушай музыку Победы в Петропавловской крепости




Ежегодная акция «Музыка войны и Победы» состоится в пятницу на Соборной площади Петропавловской крепости. На этот раз концерт посвятили столетию Красной армии. Перед слушателями выступит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, который исполнит произведения П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Глиэра и других композиторов. Вход свободный.

Когда: 22 июня, 18:00
Где: Петропавловская крепость


Смотри футбол на Конюшенной площади




Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.

Когда: 14 июня — 15 июля
Где: Конюшенная площадь


Посети комедии в театре «Буфф»




Если вы любите комедию, добро пожаловать на основную сцену театра «Буфф»! 19 июня вы сможете увидеть один из самых масштабных спектаклей театра, в котором занята практически вся труппа — мюзикл по мотивам самой романтической комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». 20 июня не пропустите азартную комедию положения с переодеваниями — «Примадонны», создатели спектакля вписали в ткань спектакля популярные вокальные номера мирового музыкального репертуара. 21 июня в «Буффе» — «Ужин дураков», легкая ироничная история по пьесе французского драматурга Ф. Вебера. 22 июня, в честь памятной даты, — «Небесный тихоход». Знаменитая история о трех боевых друзьях, «отменивших» любовь, пока не кончится война по пьесе А. Яковлева и В. Вербина нашла воплощение на сцене театра «Буфф» в жанре музыкальной комедии.

Когда: 18-22 июня
Где: Театр «Буфф», Заневский проспект, 26


Любуйся мировыми шедеврами из песка




Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).

Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости


Смотри фильмы Родригеса в «Авроре»




Четыре дня подряд в в «Авроре» будет идти ретроспектива Роберта Родригеса. Начнут в среду с «Отчаянного» с Антонио Бандерасом в главной роли, продолжат легендарной лентой «От заката до рассвета», в пятницу покажут «Факультет» о школьниках и инопланетном вторжении, а завершат всё в субботу «Городом грехов». Все фильмы будут демонстрироваться в оригинальной озвучке с субтитрами. Билет — 400 рублей (абонемент на все четыре фильма — 1200 рублей).

Когда: 20-23 июня, 19:20
Где: Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60


Побывай на выставке о будущем Петербурга




В ЦВЗ «Манеж» на этой неделе открывается выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.

Когда: 20 июня — 15 июля
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1


Разглядывай картины Петрова-Водкина




Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.

Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2


Слушай лекцию о новом серьезном искусстве




Во вторник в «Эрарте» выступит легендарный искусствовед, многолетний директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Она была лично знакома с Шагалом и Пикассо, организовывала важнейшие выставки — именно ее стараниями к нам привозили Дали и Рафаэля. В Петербурге Антонова выступит с лекцией «Ждет ли нас новое серьезное искусство?», на которой расскажет о своем видении современного искусства и о том, что его ждет в дальнейшем. Лекцию можно назвать «предпремьерной», ведь сама премьера состоится позже в Лондоне. Вход — 1500 рублей.

Когда: 19 июня, 20:00
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Приходи на выставку о лангобардах




В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.

Когда: 4 мая — 15 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2


Посети спектакли в Мариинском театре




Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.

Когда: 23 мая — 29 июля
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20


Познакомься поближе с модниками прошлого




Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.

Когда: до 2 июля
Где: Шереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34


Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали




В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.

Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова




Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.

Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8


Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи




В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).

Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
Планы на неделю: куда пойти 30 января - 3 февраля
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
Планы на неделю: чем заняться 24-28 июля
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
Планы на неделю: чем заняться 11-15 сентября
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
Планы на неделю: чем заняться 18-22 сентября
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: