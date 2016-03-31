Планы на выходные: чем заняться 23-24 июня

Любуйся фейерверком в честь «Алых парусов»

Празднуй День города в Пушкине

Приходи на «Цветочную ассамблею» в Летний сад

Любуйся пионами в Ботаническом саду

Разглядывай мировые шедевры из песка

Смотри модный показ в Екатерининском парке

Побывай на выставке о будущем Петербурга

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Смотри футбол на Конюшенной площади

Приходи на выставку о лангобардах

Посети спектакли в Мариинском театре

Познакомься поближе с модниками прошлого

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Петербургский праздник выпускников состоится в ночь с субботы на воскресенье. Как обычно, бывших школьников будут развлекать концертами на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова. Театрализованное открытие состоится в 22:00 на Дворцовой, после чего начнется сам праздник. Его кульминацией станут свето-пиротехническое шоу, салют и проход брига Tre Kronor of Stockholm по Неве (00:40-01:00), после чего артисты вернутся на сцены и продолжат веселить публику до четырех часов утра. Провожать учеников во взрослую жизнь станут «Звери», «Сплин», «Ночные снайперы», Алсу, ST и другие артисты, а хедлайнером станет Баста. Вход на Дворцовую осуществляется по билетам, но любоваться фейерверком и романтичным бригом смогут все желающие, собравшиеся на набережных Невы.23 июня, 22:00 — 24 июня, 04:00Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова, акватория НевыНа выходных город Пушкин будет отмечать свое 308-летие. Память о прошлом и стремление идти в ногу со временем соединились в странноватом названии мероприятия: «Царскосельский мундиаль» (что бы оно ни значило). Основные мероприятия развернутся в субботу — нам обещают шествие колонн «Болеем за наших!» (начнется у Дома молодежи в 14:00, а завершится на Пушкинской улице, 28, в 15:00), концерт Алены Апиной и развлекательную программу (Сцена на Пушкинской улице, 28, с 15:00 до 23:00), а также выступление «Ласкового мая» и праздничный фейерверк. Кроме того, на сцене у Магазейной улицы, 42 проведут свою праздничную программу, а вечером покажут балет и исполнят джазовую музыку. На Московской улице, 25, с 15:00 до 18:00 устроят выставку декорированных автомобилей и мототехники с показательными выступлениями. На следующий день на Пушкинской улице, 28 состоится музыкальный марафон «Царскосельский open air» (с 15:00 до 20:00). Оба дня в Буферном парке будет идти фестиваль воздушных змеев с аттракционами для детей.23-24 июнягород ПушкинТрадиционный фестиваль «Императорские сады России» в этом году пройдет в Летнем саду. В память об ассамблеях петровского времени (в этом году исполнилось 300 лет императорскому указу об их проведении) праздник получил название «Цветочная ассамблея». На целую неделю Летний сад преобразится: его фонтаны и боскеты украсят цветами и флористическими композициями, а один из фонтанов вместо воды начнет бить духами. Посетителей также будут ждать восемь мини-садов по мотивам басен Крылова, цветочные панно в стиле античных мозаик, 36 композиций из роз и многое другое. на период проведения фестиваля вход сделают платным. обычный входной билет обойдется в 500 рублей, льготный будет стоить 200 рублей, а семейный (два взрослых и два ребенка) — 800 рублей.21-27 июняЛетний садВыставка «Пионы Северной столицы» проходит в два этапа: первый завершился еще 12 июня, зато второй как раз можно застать на этих выходных. В ближайшие дни цвести будут поздние сорта пионов — крупные, с сильным ароматом, но при этом спокойных оттенков (хотя и здесь случаются исключения). Полюбоваться цветами будет можно в павильоне «Зеленый домик».21-24 июня, 11:00-19:00Ботанический сад имени Петра Великого, улица Профессора Попова, 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиДесятый по счету праздник моды и красоты «Ассоциации» состоится в Царском Селе в эту субботу. На сей раз петербургские дизайнеры представят на суд публики коллекции, навеянные красотами императорской резиденции и модами былых времен — от Петра Великого до Александра III. О своем участии заявили Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и Стас Лопаткин.23 июнягород Пушкин, Екатерининский паркВ ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.20 июня — 15 июляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.14 июня — 15 июляКонюшенная площадьВ Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2