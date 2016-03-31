Планы на неделю: чем заняться 25-29 июня

Слушай джаз на фестивале «Свинг Белой ночи»

Смотри фильмы Андрей Звягинцева в «Родине»

Приходи на «Цветочную ассамблею» в Летний сад

Узнай, как спорт влияет на мозг

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Побывай на выставке о будущем Петербурга

Побывай на средневековом фестивале в Приозерске

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Смотри футбол на Конюшенной площади

Приходи на выставку о лангобардах

Посети спектакли в Мариинском театре

Познакомься поближе с модниками из прошлого

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

Двадцать пятый по счету ежегодный джазовый фестиваль «Свинг Белой ночи» откроется в эту пятницу концертом в Филармонии джазовой музыки. На открытии выступят Давид Голощекин и камерный оркестр «Струны Санкт-Петербурга», московский «Just Jazz Quartet» Вячеслава Великого и ансамбль Алексея Черемизова вместе с американским исполнителем Рональдом Бэйкером. В последующие дни в Филармонии выступят джазмены из России, США, Канады и Финляндии. Главным же событием фестиваля станет бесплатный гала-концерт перед северным фасадом Михайловского замка, который состоится днем в воскресенье.29 июня, 19:00Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27На этой неделе в киноцентре «Родина» состоится небольшая ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева. Признанный режиссер, известный во всем мире, Звягинцев давно уже является одним из главных деятелей российского кино. В пятницу покажут его дебютный фильм «Возвращение» о путешествии двух братьев и их отца на далекий остров, а в субботу — «Изгнание» о конфликте между мужем и женой. Билеты — 350 рублей.29 июня, 19:00; 30 июня, 20:30Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12Традиционный фестиваль «Императорские сады России» в этом году проходит в Летнем саду. В память об ассамблеях петровского времени (в этом году исполнилось 300 лет императорскому указу об их проведении) праздник получил название «Цветочная ассамблея». На целую неделю Летний сад преобразится: его фонтаны и боскеты украсят цветами и флористическими композициями, а один из фонтанов вместо воды начнет бить духами. Посетителей также будут ждать восемь мини-садов по мотивам басен Крылова, цветочные панно в стиле античных мозаик, 36 композиций из роз и многое другое. на период проведения фестиваля вход сделают платным. обычный входной билет обойдется в 500 рублей, льготный будет стоить 200 рублей, а семейный (два взрослых и два ребенка) — 800 рублей.21-27 июняЛетний садГлавный стереотип о спортсменах, бытующий в нашем обществе, — что они, мягко говоря, интеллектом не блещут. Дескать, пока хлюпенький очкарик грызет гранит науки и развивает мозг, хмурый качок тягает штангу — и развивает одну только мускулатуру (в ущерб содержимому черепной коробки). Однако это не так: множество экспериментов на людях и животных показали, что физическая активность благотворно влияет на сознание — в частности, улучшает память, самоконтроль и увеличивает скорость обработки информации. Об этом, а заодно о том, какой спорт лучше всего подходит для «прокачки» мозга, расскажет в понедельник научный журналист, лауреат премии «Просветитель» и автор двух книг о человеческом поведении Ася Казанцева. Билеты — от 500 рублей.25 июня, 20:30Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.20 июня — 15 июляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1На три дня откроется фестиваль «Русская крепость» в приозерской крепости Корела. Участников ждут конные и пешие рыцарские турниры, соревнования лучников, выступления фольклорных коллективов, а еще — мистерия о чуме в средневековом городе. Ожидается, что это будет целый спектакль с участием «чумных докторов», монахинь и детей. Вход — 300 рублей (детский билет — 200 рублей).29 июня — 1 июлягород Приозерск, крепость КорелаБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.14 июня — 15 июляКонюшенная площадьВ Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2