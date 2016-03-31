5 апреля Вечеринка
27 июля Фестиваль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 25-29 июня
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 09:35
Рассказываем о событиях ближайших дней! Джазовый фестиваль, средневековый фестиваль, ретроспектива Андрея Звягинцева и прочие мероприятия, которые не стоит пропускать.
Слушай джаз на фестивале «Свинг Белой ночи»
Двадцать пятый по счету ежегодный джазовый фестиваль «Свинг Белой ночи» откроется в эту пятницу концертом в Филармонии джазовой музыки. На открытии выступят Давид Голощекин и камерный оркестр «Струны Санкт-Петербурга», московский «Just Jazz Quartet» Вячеслава Великого и ансамбль Алексея Черемизова вместе с американским исполнителем Рональдом Бэйкером. В последующие дни в Филармонии выступят джазмены из России, США, Канады и Финляндии. Главным же событием фестиваля станет бесплатный гала-концерт перед северным фасадом Михайловского замка, который состоится днем в воскресенье.
Когда: 29 июня, 19:00
Где: Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27
Смотри фильмы Андрей Звягинцева в «Родине»
На этой неделе в киноцентре «Родина» состоится небольшая ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева. Признанный режиссер, известный во всем мире, Звягинцев давно уже является одним из главных деятелей российского кино. В пятницу покажут его дебютный фильм «Возвращение» о путешествии двух братьев и их отца на далекий остров, а в субботу — «Изгнание» о конфликте между мужем и женой. Билеты — 350 рублей.
Когда: 29 июня, 19:00; 30 июня, 20:30
Где: Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12
Приходи на «Цветочную ассамблею» в Летний сад
Традиционный фестиваль «Императорские сады России» в этом году проходит в Летнем саду. В память об ассамблеях петровского времени (в этом году исполнилось 300 лет императорскому указу об их проведении) праздник получил название «Цветочная ассамблея». На целую неделю Летний сад преобразится: его фонтаны и боскеты украсят цветами и флористическими композициями, а один из фонтанов вместо воды начнет бить духами. Посетителей также будут ждать восемь мини-садов по мотивам басен Крылова, цветочные панно в стиле античных мозаик, 36 композиций из роз и многое другое. на период проведения фестиваля вход сделают платным. обычный входной билет обойдется в 500 рублей, льготный будет стоить 200 рублей, а семейный (два взрослых и два ребенка) — 800 рублей.
Когда: 21-27 июня
Где: Летний сад
Узнай, как спорт влияет на мозг
Главный стереотип о спортсменах, бытующий в нашем обществе, — что они, мягко говоря, интеллектом не блещут. Дескать, пока хлюпенький очкарик грызет гранит науки и развивает мозг, хмурый качок тягает штангу — и развивает одну только мускулатуру (в ущерб содержимому черепной коробки). Однако это не так: множество экспериментов на людях и животных показали, что физическая активность благотворно влияет на сознание — в частности, улучшает память, самоконтроль и увеличивает скорость обработки информации. Об этом, а заодно о том, какой спорт лучше всего подходит для «прокачки» мозга, расскажет в понедельник научный журналист, лауреат премии «Просветитель» и автор двух книг о человеческом поведении Ася Казанцева. Билеты — от 500 рублей.
Когда: 25 июня, 20:30
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Любуйся мировыми шедеврами из песка
Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).
Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости
Побывай на выставке о будущем Петербурга
В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.
Когда: 20 июня — 15 июля
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Побывай на средневековом фестивале в Приозерске
На три дня откроется фестиваль «Русская крепость» в приозерской крепости Корела. Участников ждут конные и пешие рыцарские турниры, соревнования лучников, выступления фольклорных коллективов, а еще — мистерия о чуме в средневековом городе. Ожидается, что это будет целый спектакль с участием «чумных докторов», монахинь и детей. Вход — 300 рублей (детский билет — 200 рублей).
Когда: 29 июня — 1 июля
Где: город Приозерск, крепость Корела
Разглядывай картины Петрова-Водкина
Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.
Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Смотри футбол на Конюшенной площади
Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.
Когда: 14 июня — 15 июля
Где: Конюшенная площадь
Приходи на выставку о лангобардах
В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.
Когда: 4 мая — 15 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Посети спектакли в Мариинском театре
Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.
Когда: 23 мая — 29 июля
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20
Познакомься поближе с модниками из прошлого
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.
Когда: до 2 июля
Где: Шереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34
Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова
Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.
Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8
Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи
В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).
Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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