Планы на выходные: чем заняться 30 июня — 1 июля

Празднуй День молодежи

Сходи на фестиваль «Праздник дома»

Слушай классическую музыку в Пушкине

Слушай джаз на фестивале «Свинг Белой ночи»

Слушай лекцию в Планетарии

Побывай на выставке о будущем Петербурга

Смотри конный балет на празднике «Александрийская карусель»

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Побывай на средневековом фестивале в Приозерске

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Смотри футбол на Конюшенной площади

Приходи на выставку о лангобардах

Познакомься поближе с модниками из прошлого

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

В субботу в Московском районе Санкт-Петербурга отметят День молодежи. В программе праздника — конкурсы, мастер-классы, фотосессии и выступление известных музыкальных групп: «Нервы», «Площадь Восстания», «КОПЕНGАGЕН», «PRAVADA» и «TERELYA & BAND».30 июня, 13:00Московский проспект, 137Традиционно фестиваль проходит в конце июня и посвящается Дню рождения старейшего андеграундного арт-центра Санкт-Петербурга — «Пушкинской, 10». Здесь соберутся художники, музыканты, поэты и просто неравнодушные к современному искусству. В программе — вернисажи, перформансы, музыкальное сопровождение, лекции и мастер-классы.30 июня, 15:00Арт-центр «Пушкинская, 10», вход с Лиговского проспекта, 53На закрытии фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» прозвучат Концерт для фортепиано №2 Сергея Васильевича Рахманинова и сцены из опер Петра Ильича Чайковского.1 июля, 20:30Город Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7Двадцать пятый по счету фестиваль «Свинг Белой ночи» вновь соберет вместе поклонников джаза. В пятницу, субботу и понедельник в Филармонии выступят джазмены из России, США, Канады и Финляндии. Главным же событием фестиваля станет бесплатный гала-концерт, который состоится перед северным фасадом Михайловского замка в воскресенье в 13:00.29 июня — 2 июляСанкт-Петербургская Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27; Михайловский замок, Садовая улица, 2В обсерватории Санкт-Петербургского планетария пройдут лекции под названием «Опасные соседи». Слушателям расскажут, как рассчитывают время появления близ нашей планеты нежданных гостей, почему появление Челябинского метеорита предсказать не удалось и стоит ли бояться падения астероида.30 июня, 15:45-16:35, 17:15-18:05, 18:30-19:20Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.20 июня — 15 июляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1На выходных в петергофском парке Александрия состоится фестиваль культуры Возрождения. Гостей фестиваля ждут выступления танцоров и фехтовальщиков, конные балеты, показательные поединки, а также ярмарка и мастер-классы. В первый день пройдут конная карусель и массовые мероприятия, во второй — ярмарка с гадалками, шутами и всеми прочими развлечениями. Вход — 300 рублей, дети до 16 лет пройдут бесплатно.30 июня — 1 июля, с 13:00Город Петергоф, парк «Александрия», Зверинская улица, 7АТрадиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиНа три дня откроется фестиваль «Русская крепость» в приозерской крепости Корела. Участников ждут конные и пешие рыцарские турниры, соревнования лучников, выступления фольклорных коллективов, а еще — мистерия о чуме в средневековом городе. Ожидается, что это будет целый спектакль с участием «чумных докторов», монахинь и детей. Вход — 300 рублей (детский билет — 200 рублей).29 июня — 1 июлягород Приозерск, крепость КорелаБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.14 июня — 15 июляКонюшенная площадьВ Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» открылась в Шереметевском дворце. Экспозиция рассказывает о щеголях былых времен с прицелом на изучение влияния мужских мод на театральный язык и театральные постановки. Героями выставки стали как реально существовавшие люди, так и персоны выдуманные, но оттого не менее знаковые — например, главный литературный денди Онегин или же сменивший мундир на фрак Чацкий. Сама экспозиция составлена из «мужских мелочей» прежних эпох — тростей, печаток, наусников и корсетов, из личных вещей известных театральных деятелей (жилет Пушкина, феска Глинки, табакерка Шаляпина) и из сценических костюмов, портретов и фотографий выдающихся актеров. Собранные вместе, экспонаты рассказывают об идеальном мужчине в представлении людей прошлого: герое-любовнике, красавце-кавалере, герое войны. Обращение именно к театральной теме позволяет особенно рельефно проступить этому образу, ведь веяния времени заметнее всего на подмостках. Ровно поэтому выставка, в первую очередь посвященная театру, становится рассказом о внесценической, реальной жизни.до 2 июляШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2