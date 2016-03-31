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Планы на неделю: чем заняться 2-6 июля

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 2 июля, в 16:05

Первая неделя июля обещает быть богатой на культурные мероприятия. Рассказываем о самых интересных: фестивали, концерты, выставки и не только.


Слушай джаз на фестивале «Свинг Белой ночи»




В понедельник состоится закрытие ежегодного джазового фестиваля «Свинг Белой ночи». Гости мероприятия услышат программу «Золотой голос Гарлема» в исполнении американской блюзовой певицы Квинтет Кэтрин Расселл и Секстета Дэвида Брэйда (с канадским маэстро выступят российские музыканты).

Когда: 2 июля, 19:00

Где: Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки, Загородный проспект, 27


Сходи на концерт-сюрприз




Во вторник В Санкт-Петербурге состоится Концерт-сюрприз для друзей карильона. Программа мероприятия не разглашается, известны лишь время и место.

Когда: 3 июля, 19:00

Где: Соборная площадь Петропавловской крепости


Посмотри на раритетные видеокамеры и телевизоры




В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.

Когда: до 19 августа

Где: «Ленинград Центра», улица Потемкинская, 4


Познакомься с творчеством нижегородского художника




В Петербурге открылась персональная выставка Андрея Оленева — яркого представителя нижегородского стрит-арта. Экспозиция называется «Петли» и состоит из живописных работ по дереву: художник использовал элементы мебели, оконные рамы и дверные откосы. Выставка посвящена духовным исканиям автора и его размышлениям.

Когда: до 31 июля

Где: Анненкирхе, улица Кирочная, 8В


Слушай музыку на крыше




В четверг группа «Саша Алмазова и Non Cadenza» даст концерт на одной из крыш Петроградки. В программе вечера — известные соул-композиции коллектива, которые прозвучат под открытым небом.

Когда: 5 июля, 19:00

Где: Крыша «Hi-Hat», Аптекарский проспект, 4


Любуйся мировыми шедеврами из песка




Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).

Когда: 25 мая — 9 сентября

Где: Пляж у Петропавловской крепости


Побывай на выставке о будущем Петербурга




В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.

Когда: 20 июня — 15 июля

Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1


Посмотри ретроспективу Тимура Новикова




В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.

Когда: до 14 октября

Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73


Разглядывай картины Петрова-Водкина




Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.

Когда: 24 мая — 20 августа

Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2


Смотри футбол на Конюшенной площади




Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.

Когда: 14 июня — 15 июля

Где: Конюшенная площадь


Приходи на выставку о лангобардах




В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.

Когда: 4 мая — 15 июля

Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2


Посети спектакли в Мариинском театре




Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.

Когда: 23 мая — 29 июля

Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20


Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали




В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.

Когда: 25 мая — 23 сентября

Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Удивись современному искусству на выставке Ильи Кабакова




Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.

Когда: до 29 июля

Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8


Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи




В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).

Когда: 24 апреля – 24 июля

Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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