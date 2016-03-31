8 июля, воскресенье
Блоги для людей
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
27 июля Фестиваль
Готовься отрываться летом на музыкальном фестивале
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (71/+41)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (17/+15)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (9/+6)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Места →

Планы на выходные: чем заняться 7 — 8 июля

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 6 июля, в 18:40

В ближайшие выходные синоптики обещают дождливую погоду в Петербурге. Но это не повод сидеть дома! Рассказываем, куда пойти и чем заняться в Северной столице в ближайшие два дня.


Празднуй «День Достоевского»




В субботу в Петербурге пройдет ежегодный городской праздник «День Достоевского». В рамках праздника состоятся бесплатные тематические экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством Федора Михайловича. А в Новой Голландии пройдет традиционный карнавал Музея Достоевского. Кроме того, гости праздника увидят шествие гигантских марионеток театра «Кукольный формат», спектакль «Идиот» московского театра уличных импровизаций «Эскизы в пространстве» и новое литературное шоу Театра Музея Достоевского.

Когда: 7 июля, 12:00
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2


Сходи на концерт американского блюзмена




28-летний Леон Бриджес пишет музыку, в лучших традициях 60-х. Это ортодоксальный соул, который при этом не звучит как ретро.
Леон выступал на одних сценах с Полом Маккартни и Стиви Уандером, играл в Белом доме, а в ближайшие выходные сыграет в Санкт-Петербурге.

Когда: 8 июля 20:00
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2


Сходи на ночную экскурсию




Проект «Дом культуры Льва Лурье» и Музей истории Петербурга организуют необычную экскурсию — участникам предстоит исследовать территорию Петропавловской крепости в темное время суток.
В это время Петропавловская крепость уже будет закрыта для посетителей. Поэтомуэкскурсия пройдется в особенной атмосфере тишины и таинственности.

Когда: 7 июля, 22:00-23:30
Где: Петропавловская крепость


Приобщись у уличному искусству




В третий раз в Северной столице пройдет «Urban Culture Festival» — мероприятие для тех, кто интересуется современной молодежной культурой и уличным искусством.
пространство фестиваля будет поделено на несколько тематических площадок, посвященных различным жанрам и направлениям уличной культуры: спорту, модае, музыке, танцам и граффити.
Ожидается выступление молодых музыкантов и грандиозный open-air на набережной.

Когда: 7-8 июля, 12:00
Где: Порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40


Послушай современную экспериментальную музыку




Акусматика — это, возможно, самое странное современное музыкальное направление. В качестве источников звука используются как музыкальные инструменты, так и живая природа или технические устройства. В середине 70-х у акусматической музыки появился специальный инструмент — акусмониум или «Оркестр громкоговорителеи&#774;» (система динамиков, позволяющая исполнять и воспринимать музыку в объёмном пространстве).
Услышать это устройство можно на фестивале «Acousmonium».

Когда: 6–8 июля, 19:00–23:00
Где: Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, д. 49А


Слушай классику в ночной Гатчине





В ночь с 7 на 8 июля в имперском пригороде состоится фестиваль «Ночь музыки в Гатчине». В эту ночь Белое озеро превратится в огромную сцену, а его берега — в зрительный зал под открытым небом. Прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Дворжака, Верди и др.

Когда: 7 июля, 23:00
Где: Дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»


Сходи на выставку ювелирных изделий и авторских подарков




В ближайшие выходные в пространстве «Среда» «Гостиного Двора» состоится ярмарка ручного творчества, ювелирного мастерства, предметов интерьера и подарков «Дизайнерские штучки». Более 100 мастеров и дизайнеров со всей России представят сувениры ручной работы, авторские подарки, дизайнерскую одежду, эксклюзивные ювелирные украшения и многое другое. На ярмарке можно будет не только купить понравившуюся вещь, но и выиграть в лотерею или научиться различным техникам handmade.

Где: пространство «Среда», Большой Гостиный двор, Невский проспект, 35
Когда: 7-8 июля, 11:00-18:00


Води хоровод с болельщиками со всего мира




В воскресенье в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу фестивальное движение «Хороводы России» организует огромный хоровод в Санкт-Петербурге. Ожидается более 1000 участников, в том числе и футбольных фанатов, спортсменов, простых петербуржцев и гостей Северной столицы. Идея акции заключается в том, чтобы показать футбол как игру Мира.

Когда: 8 июля, 15:00
Где: Дворцовая площадь


Сходи на выставку о будущем Петербурга




В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.

Когда: 20 июня — 15 июля
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1


Любуйся мировыми шедеврами из песка




Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).

Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости


Разглядывай картины Петрова-Водкина




Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.

Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2


Смотри футбол на Конюшенной площади




Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.

Когда: 14 июня — 15 июля
Где: Конюшенная площадь


Приходи на выставку о лангобардах




В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.

Когда: 4 мая — 15 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2


Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали




В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.

Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи




В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).

Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
Планы на неделю: куда пойти 30 января - 3 февраля
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
Планы на неделю: чем заняться 24-28 июля
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
Планы на неделю: чем заняться 11-15 сентября
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
Планы на неделю: чем заняться 18-22 сентября
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: