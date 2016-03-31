Планы на выходные: чем заняться 7 — 8 июля

Празднуй «День Достоевского»

Сходи на концерт американского блюзмена

Сходи на ночную экскурсию

Приобщись у уличному искусству

Послушай современную экспериментальную музыку

Слушай классику в ночной Гатчине

Сходи на выставку ювелирных изделий и авторских подарков

Води хоровод с болельщиками со всего мира

Сходи на выставку о будущем Петербурга

Любуйся мировыми шедеврами из песка

Разглядывай картины Петрова-Водкина

Смотри футбол на Конюшенной площади

Приходи на выставку о лангобардах

Разглядывай скульптуры Сальвадора Дали

Открой для себя живопись венгерского художника Мункачи

В субботу в Петербурге пройдет ежегодный городской праздник «День Достоевского». В рамках праздника состоятся бесплатные тематические экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством Федора Михайловича. А в Новой Голландии пройдет традиционный карнавал Музея Достоевского. Кроме того, гости праздника увидят шествие гигантских марионеток театра «Кукольный формат», спектакль «Идиот» московского театра уличных импровизаций «Эскизы в пространстве» и новое литературное шоу Театра Музея Достоевского.7 июля, 12:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 228-летний Леон Бриджес пишет музыку, в лучших традициях 60-х. Это ортодоксальный соул, который при этом не звучит как ретро.Леон выступал на одних сценах с Полом Маккартни и Стиви Уандером, играл в Белом доме, а в ближайшие выходные сыграет в Санкт-Петербурге.8 июля 20:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Проект «Дом культуры Льва Лурье» и Музей истории Петербурга организуют необычную экскурсию — участникам предстоит исследовать территорию Петропавловской крепости в темное время суток.В это время Петропавловская крепость уже будет закрыта для посетителей. Поэтомуэкскурсия пройдется в особенной атмосфере тишины и таинственности.7 июля, 22:00-23:30Петропавловская крепостьВ третий раз в Северной столице пройдет «Urban Culture Festival» — мероприятие для тех, кто интересуется современной молодежной культурой и уличным искусством.пространство фестиваля будет поделено на несколько тематических площадок, посвященных различным жанрам и направлениям уличной культуры: спорту, модае, музыке, танцам и граффити.Ожидается выступление молодых музыкантов и грандиозный open-air на набережной.7-8 июля, 12:00Порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40Акусматика — это, возможно, самое странное современное музыкальное направление. В качестве источников звука используются как музыкальные инструменты, так и живая природа или технические устройства. В середине 70-х у акусматической музыки появился специальный инструмент — акусмониум или «Оркестр громкоговорителей» (система динамиков, позволяющая исполнять и воспринимать музыку в объёмном пространстве).Услышать это устройство можно на фестивале «Acousmonium».6–8 июля, 19:00–23:00Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, д. 49АВ ночь с 7 на 8 июля в имперском пригороде состоится фестиваль «Ночь музыки в Гатчине». В эту ночь Белое озеро превратится в огромную сцену, а его берега — в зрительный зал под открытым небом. Прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Дворжака, Верди и др.7 июля, 23:00Дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»В ближайшие выходные в пространстве «Среда» «Гостиного Двора» состоится ярмарка ручного творчества, ювелирного мастерства, предметов интерьера и подарков «Дизайнерские штучки». Более 100 мастеров и дизайнеров со всей России представят сувениры ручной работы, авторские подарки, дизайнерскую одежду, эксклюзивные ювелирные украшения и многое другое. На ярмарке можно будет не только купить понравившуюся вещь, но и выиграть в лотерею или научиться различным техникам handmade.пространство «Среда», Большой Гостиный двор, Невский проспект, 357-8 июля, 11:00-18:00В воскресенье в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу фестивальное движение «Хороводы России» организует огромный хоровод в Санкт-Петербурге. Ожидается более 1000 участников, в том числе и футбольных фанатов, спортсменов, простых петербуржцев и гостей Северной столицы. Идея акции заключается в том, чтобы показать футбол как игру Мира.8 июля, 15:00Дворцовая площадьВ ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.20 июня — 15 июляЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Фестиваль болельщиков FIFA организуют на Конюшенной площади — ожидается, что площадка сможет вмещать до 15 тысяч человек в день. В дни матчей чемпионата здесь будут проводиться видеотрансляции поединков для тех, кто не смог занять место на стадионе — а также просто хочет смотреть игру в окружении болельщиков, а не дома перед телевизором.14 июня — 15 июляКонюшенная площадьВ Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.4 мая — 15 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2