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Планы на выходные: чем заняться 14-15 июля

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 13:15

На выходных в Петропавловской крепости бесплатно покажут оперную постановку, в Выборге состоится двухдневный фестиваль реконструкторов, а в «Мастерской Аникушина» устроят батл среди скульпторов.


Скульптурный батл в «Мастерской Аникушина»




В воскресенье все желающие смогут увидеть необычное зрелище: шесть скульпторов в течение полутора часов будут лепить портреты друг друга. О своем участии заявили Виталий Датченко, Олег Жениленко, Данила Решетов, Александр Спиридонов, Петр Субботин и Олег Шоров — среди них есть академисты и приверженцы современного искусства, молодые и вполне уже состоявшиеся художники. Победителя после напряженной схватки выберут сами зрители.

Когда: 15 июля, 13:00-15:00
Где: «Мастерская Аникушина», Вяземский переулок, 8


Фестиваль «Оперетта-парк»




На выходных в Гатчинском парке пройдет II фестиваль под открытым небом «Оперетта-парк», в рамках которого зрителям покажут две оперетты и гала-концерт. Начнут вечером в пятницу с советской музыкальной комедии «Бабий бунт», продолжат на следующий день постановкой «Сильвы» Имре Кальмана, а завершат праздник международным гала-концертом с участием солистов Театра музкомедии и зарубежных артистов под аккомпанемент оркестра под руководством Андрея Алексеева. Завершится праздним большим фейерверком. Билеты — от 700 рублей.

Когда: 13-15 июля, 20:00
Где: Город Гатчина, Красноармейский проспект, 1


Выставка в честь 80-летия телевидения




В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.

Когда: до 19 августа
Где: «Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4


Фестиваль «Опера — всем»




В четверг в Петербурге стартовал ежегодный (седьмой по счету) фестиваль оперной музыки. Само название «Опера — всем» говорит о массовости постановок — и действительно, фестивальные спектакли проводят под открытым небом для всех желающих. В это воскресенье на Соборной площади Петропавловской крепости для зрителей дадут «Макбета» Джузеппе Верди, созданной на основе одной из известнейших шекспировских пьес. Режиссер-постановщик — Константин Балакин, музыкальное сопровождение — Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Вход свободный.

Когда: 15 июля, 17:00
Где: Петропавловская крепость, Соборная площадь


Выставка Андрея Оленева «Петли»




В Петербурге открылась персональная выставка Андрея Оленева — яркого представителя нижегородского стрит-арта. Экспозиция называется «Петли» и состоит из живописных работ по дереву: художник использовал элементы мебели, оконные рамы и дверные откосы. Выставка посвящена духовным исканиям автора и его размышлениям.

Когда: до 31 июля
Где: Анненкирхе, улица Кирочная, 8В


Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»




Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).

Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости


Фестиваль «Рыцарский замок» в Выборге




На этих выходных в Выборге время потечет вспять и вернется в те далекие времена, когда рыцари сражались за прекрасных дам, а менестрели воспевали их подвиги (порой, немилосердно преувеличивая). Основной площадкой фестиваля станут Анненские укрепления — именно здесь проведут конные и пешие турниры, сыграют средневековые группы, устроят конкурс костюмов и покажут представления фокусников. Кроме того, оба дня в Круглой башне будут пировать гости и участники фестиваля. Билеты: 800 рублей для взрослых, 400 для детей и льготных категорий граждан (Анненские укрепления); 2000 для взрослых и 1000 для детей (Круглая башня).

Когда: 14-15 июля
Где: Город Выборг, Анненские укрепления, Круглая башня


Выставка «Петербург 2103»




В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Петербург 2103», посвященная прошлому, настоящему и будущему Северной столицы. Посетители познакомятся с градостроительной историей Петербурга, узнают, почему Екатерина II стремилась сократить городские границы, а Александр I, наоборот, стремился их расширить, а заодно попытаются выяснить, смогло бы строительство надземного метро предотвратить революцию. Рядом будут представлены работы фотографа Александра Гронского и саунд-художника Сергея Филатова о современных домах-«муравейниках». А тем временем на втором этаже Манежа семь российских и зарубежных художников и архитекторов представят свое видение того, каким станет Петербург к своему 400-летнему юбилею.

Когда: 20 июня — 15 июля
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1


Выставка «В садах Тимура»




В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.

Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73


Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина




Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.

Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2


Выставка «Лангобарды. Народ, изменивший историю»




В Эрмитаже действует выставка, посвященная временам далеким и легендарным — а если точнее, тому периоду, когда в Италии владычествовало германское племя лангобардов (568-774 годы). Экспозиция насчитывает около 600 артефактов той поры, в основном, найденных при археологических раскопках, а сами экспонаты были собраны из более чем 60 институтов, монастырей, библиотек и музеев Италии. Представленные вместе, они рассказывают о политической, экономической жизни лангобардских княжеств, об их контактах с Византией и державой Каролингов, а также о том, как менялся мир в ту эпоху, и как позднеантичная цивилизация уступила место еще только нарождавшейся феодальной.

Когда: 4 мая — 15 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2


Фестиваль «Звезды белых ночей»




Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.

Когда: 23 мая — 29 июля
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20


Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»




В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.

Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»




Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.

Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8


Выставка Михая Мункачи




В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).

Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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