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Планы на выходные: чем заняться 21-22 июля

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 19 июля, в 17:05
В ближайшие выходные у стен Петропавловской крепости будут сражаться рыцари, в Купчино прозвучат джазовые мелодии, а молодые поэты отпразднуют юбилей Владимира Маяковского. Об этих и других событиях рассказываем в нашей новой подборке.


Фестиваль «Императорский букет» в Павловске




На этих выходных в Павловском парке вновь пройдет ежегодный фестиваль ландшафтного дизайна «Императорский букет». Гостей праздника ожидают выступления музыкантов и театрализованные перформансы, которые развернутся на фоне преображенного и украшенного флористическими композициями и арт-объектами парка. В программе фестиваля — барабанное шоу Drum Time, выступление музыкантов духового оркестра Orchestra Beat, артистов Михайловского и Мариинского театров, Камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» и солистов «Императорского балета». Особую атмосферу празднику придадут аниматоры в костюмах Аполлона и Муз, фавнов, нимф и других мифологических персонажей. Билеты — 250 рублей (льготные — 150 рублей).

Когда: 21-22 июля
Где: Город Павловск, Садовая улица, 20


Фестиваль «Скрипка на Невском»




Уличный фестиваль «Скрипка на Невском» состоится в Петербурге уже в четвертый раз. В этом году его приурочили к 300-летию Невского проспекта. На фестивале выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, оркестр «Таврический» и Creato Project, а также солисты Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова и другие. За четыре концертных дня они дадут 44 концерта на разных площадках вблизи главной улицы города. Услышать скрипку в самом центре Петербурга можно будет 21, 28, 29 июля и 4 августа. Первые два концерта станут тематическими: их посвятят произведениям Моцарта и Штрауса. Основную сцену установят на площади Искусств, где она будет открыта с 12:00 до 21:00. Кроме того, по Невскому будет перемещаться дополнительная сцена на колесах с остановками на Малой Конюшенной улице (13:00), на углу Малой Садовой и Итальянской улиц (15:00) и в Александровском саду (17:00).

Когда: 21 июля, 12:00-21:00
Где: Площадь Искусств, Невский проспект


Фестиваль «Битва на Неве»




Ежегодный фестиваль «Битва на Неве» состоится в Петербурге уже в четвертый раз. На протяжении двух дней в самом сердце Петербурга, под стенами Петропавловской крепости, появится свой уголок Средневековья. На турнир съедутся рыцари, а вместе с ними — менестрели, танцовщики, паяцы и прекрасные дамы. Здесь же раскинется средневековая ярмарка, участники которой представят украшения ручной работы, гончарные изделия и изделия из кожи, детское деревянное оружие и музыкальные инструменты. Вход на фестиваль свободный.

Когда: 21-22 июля
Где: Заячий остров, площадка со стороны Кронверкского пролива


Фестиваль «Петербургский джаз – в массы»




Второй фестиваль проекта Билли Новика «Петербургский джаз – в массы» под названием «Белые ночи в Купчино» пройдет в парке Интернационалистов в вечер воскресенья. Перед зрителями выступят сам Билли Новик со своим «Петербургским джазовым активом», ретро-свинг-ансамбль «Рабочий и колхозница», Maria Majazz, Empathy Project и другие исполнители. Вести программу будет сам Билли Новик в компании Александра Буткеева. Вход бесплатный.

Когда: 22 июля, 15:00
Где: Парк Интернационалистов


Выставка в честь 80-летия телевидения




В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.

Когда: до 19 августа
Где: «Ленинград Центр», Потемкинская улица, 4


Фестиваль «Маяковский-фест»




19 июля исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского. В честь этого события в субботу на нескольких площадках Петербурга пройдут приуроченные к юбилейной дате мероприятия. С полудня и до 13:30 «Библиотека Охта Lab» проведет «Завтрак с поэтом» — перед присутствующими выступят Александр Троицкий, Елизавета Редкина, Пётр Берш, Дмитрий Адамович и Рома Гонза. С 13:30 до 15:00 в информационно-досуговом центре «М-86» можно будет услышать джазовое трио Дарьи Бернхард. Далее с 16:00 до 17:00 в Муринском парке состоится рэп-фритайл батл; одновременно в «Центре искусства и музыки на Невском, 20» устроят финал чемпионата поэзии. Завершится праздник во дворе библиотеки имени Маяковского концертом: для гостей приготовили мелодекламацию, современную поэзию и летнюю музыку. Вход свободный.

Когда: 21 июля, 12:00-22:00
Где: Библиотека Охта LAB, Брантовская дорога, 3; Информационно-досуговый центр «М-86», Московский проспект, 86; Муринский парк; «Центр искусства и музыки Невский, 20», Невский проспект, 20; Библиотека имени В. В. Маяковского, набережная реки Фонтанки, 46


Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»




Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).

Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости


Фестиваль «Опера — всем»




Ежегодный (седьмой по счету) фестиваль оперной музыки «Опера — всем» завершится в это воскресенье постановкой «Похищения из сераля» Вольфганга Амадея Моцарта на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Особенностью фестиваля является то, что все оперы ставятся под открытым небом — а также массовость постановок (на что, собственно, намекает само название «Опера — всем»). Вход свободный.

Когда: 22 июля, 17:00
Где: Город Пушкин, Парадный плац Екатерининского дворца


Выставка «В садах Тимура»




В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.

Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73


Фестиваль «Джаз на Неве»




Гала-концерт фестиваля «Джаз на Неве» устроят перед фасадом Биржи в это воскресенье вечером. Перед публикой на протяжении четырех часов будут выступать известные российские и зарубежные артисты — в частности, Лариса Долина, американская певица Taiina, «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина, белорусский исполнитель Иван Вабищевич, латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис и другие. Концерт продлится с 19:00 до 23:00 и завершится свето-пиротехническим шоу. Кроме того, с 15:00 до 19:00 на Малой Садовой, Малой Конюшенной и Большой Морской улицах выступят джазовые коллективы, среди которых — Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, «Лера Гехнер бэнд», квартет Гасана Багирова, латвийцы Sunny Groove Dixie и другие исполнители. Вход на все концерты свободный.

Когда: 22 июля, 15:00-23:00
Где: Стрелка Васильевского острова, Невский проспект


Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина




Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.

Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2


Фестиваль «Звезды белых ночей»




Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.

Когда: 23 мая — 29 июля
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20


Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»




В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.

Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2


Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»




Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.

Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8


Выставка Михая Мункачи




В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).

Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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