5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 23-27 июля
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 09:50
Посмотреть кино, полюбоваться цветами или послушать музыку? Как скрасить досуг в будние дни? Читайте анонс мероприятий на ближайшие дни и проводите время с удовольствием!
Выставка «Мир флоксов»
В Ботаническом саду цветут флоксы. Традиционно в это время работает тематическая выставка, где можно увидеть исторические сорта и новинки этих многолетних растений во всем их великолепии и разнообразии. Все цветы выращены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Когда: с 26 по 29 июля
Где: Ботанический сад Петра Великого, Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Летний фестиваль «Итальянские истории»
Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.
Когда: с 19 июля по 31 августа
Где: Киноцентр «Родина», ул. Караванная, 12
Скрипка на Невском
С 21 июля по 4 августа по Невскому проспекту курсирует мобильная сцена с оркестром, который на площади Искусств исполняет произведения мировой классики. В этом году состоится 44 таких уличных концерта скрипичной музыки. В проекте принимают участие Санкт-Петербургский симфонический оркестр, оркестр «Таврический» и музыканты Creato Project, а также солисты. На этот раз традиционный фестиваль «Скрипка на Невском» посвящен 300-летию Невского проспекта.
Когда: с 21 июля по 4 августа
Где: площадь Искусств, Малая Конюшенная улица, перекресток Малой Садовой и Итальянской улиц
Бесплатные экскурсии на сегвеях
В Парке Победы пройдет цикл мероприятий необычного формата. По четвергам будут проходить увлекательные экскурсии на сегвеях. Маршрут построен таким образом, чтобы слушатели могли узнать историю парка, осмотрев его главные достопримечательности.
Когда: 26 июля
Где: Парк Победы
Lermontov_Kinofest
Двухнедельный кинофестиваль пройдет в библиотеке имени Лермонтова. Все кинопопказы бесплатные. Темой киномарафона стал Год русского балета в России. Поэтому зрители увидят видеоверсии известных театральных постановок по произведениям Михаила Юрьевича.
Когда: с 16 июля по 27 июля
Где: Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19
Выставка в честь 80-летия телевидения
В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.
Когда: до 19 августа
Где: «Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4
Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»
Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).
Когда: 25 мая — 9 сентября
Где: Пляж у Петропавловской крепости
Театральный фестиваль «Точка доступа»
Театральные постановки в рамках фестиваля «Точка доступа» пройдут на неожиданных прощадках. Например, чеховский «Вишневый сад» покажут в парке на Литейном проспекте.
В программе фестиваля — перфомансы от команд из Ирана, Швейцарии, Германии и Австралии. Всего будет показано 9 спектаклей, которые составят единую структуру улицы и мифов Петербурга.
Когда: с 19 июля по 5 августа
Где: Санкт-Петербург
Выставка «В садах Тимура»
В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.
Когда: до 14 октября
Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73
Выставка Андрея Оленева «Петли»
В Петербурге открылась персональная выставка Андрея Оленева — яркого представителя нижегородского стрит-арта. Экспозиция называется «Петли» и состоит из живописных работ по дереву: художник использовал элементы мебели, оконные рамы и дверные откосы. Выставка посвящена духовным исканиям автора и его размышлениям.
Когда: до 31 июля
Где: Анненкирхе, улица Кирочная, 8В
Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина
Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.
Когда: 24 мая — 20 августа
Где: Русский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Фестиваль «Звезды белых ночей»
Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.
Когда: 23 мая — 29 июля
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20
Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»
В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.
Когда: 25 мая — 23 сентября
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»
Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.
Когда: до 29 июля
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8
Выставка Михая Мункачи
В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).
Когда: 24 апреля – 24 июля
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
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