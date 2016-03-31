Планы на неделю: чем заняться 23-27 июля

Выставка «Мир флоксов»

Летний фестиваль «Итальянские истории»

Скрипка на Невском

Бесплатные экскурсии на сегвеях

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Выставка в честь 80-летия телевидения

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Театральный фестиваль «Точка доступа»

Выставка «В садах Тимура»

Выставка Андрея Оленева «Петли»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Фестиваль «Звезды белых ночей»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»

Выставка Михая Мункачи

В Ботаническом саду цветут флоксы. Традиционно в это время работает тематическая выставка, где можно увидеть исторические сорта и новинки этих многолетних растений во всем их великолепии и разнообразии. Все цветы выращены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.с 26 по 29 июляБотанический сад Петра Великого, Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2Петербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.с 19 июля по 31 августаКиноцентр «Родина», ул. Караванная, 12С 21 июля по 4 августа по Невскому проспекту курсирует мобильная сцена с оркестром, который на площади Искусств исполняет произведения мировой классики. В этом году состоится 44 таких уличных концерта скрипичной музыки. В проекте принимают участие Санкт-Петербургский симфонический оркестр, оркестр «Таврический» и музыканты Creato Project, а также солисты. На этот раз традиционный фестиваль «Скрипка на Невском» посвящен 300-летию Невского проспекта.с 21 июля по 4 августаплощадь Искусств, Малая Конюшенная улица, перекресток Малой Садовой и Итальянской улицВ Парке Победы пройдет цикл мероприятий необычного формата. По четвергам будут проходить увлекательные экскурсии на сегвеях. Маршрут построен таким образом, чтобы слушатели могли узнать историю парка, осмотрев его главные достопримечательности.26 июляПарк ПобедыДвухнедельный кинофестиваль пройдет в библиотеке имени Лермонтова. Все кинопопказы бесплатные. Темой киномарафона стал Год русского балета в России. Поэтому зрители увидят видеоверсии известных театральных постановок по произведениям Михаила Юрьевича.с 16 июля по 27 июляЦентральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19В Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4Традиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиТеатральные постановки в рамках фестиваля «Точка доступа» пройдут на неожиданных прощадках. Например, чеховский «Вишневый сад» покажут в парке на Литейном проспекте.В программе фестиваля — перфомансы от команд из Ирана, Швейцарии, Германии и Австралии. Всего будет показано 9 спектаклей, которые составят единую структуру улицы и мифов Петербурга.с 19 июля по 5 августаСанкт-ПетербургВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В Петербурге открылась персональная выставка Андрея Оленева — яркого представителя нижегородского стрит-арта. Экспозиция называется «Петли» и состоит из живописных работ по дереву: художник использовал элементы мебели, оконные рамы и дверные откосы. Выставка посвящена духовным исканиям автора и его размышлениям.до 31 июляАнненкирхе, улица Кирочная, 8ВБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8В Петербург из Венгрии привезут 60 картин живописца — такое собрание полотен Мункачи выставят в Северной столице впервые. Художник успешно работал в разных жанрах, его картины охватывают истории из жизни от хижины до дворца, от камеры смертника до аристократических салонов. Становление Мункачи как мастера реалистической живописи состоялось после обучения в Вене и Мюнхене, Дюссельдорфе и Париже. Он, испытав влияние парижской школы, художников-барбизонцев, всегда прежде всего подчёркивал свою связь с Венгрией. Художник избрал своим псевдонимом название родного города Мункачи (современное Мукачево, Украина).24 апреля – 24 июляГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2