Планы на выходные: чем заняться 28-29 июля

Празднование Дня Военно-морского флота

VK Fest

«Скрипка на Невском»

Фестиваль «Морские дьяволы»

Выставка в честь 80-летия телевидения

Фестиваль «Петроджаз-2018»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Present Perfect Festival

Выставка «В садах Тимура»

Выставка «Мир флоксов»

Выставка Андрея Оленева «Петли»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Фестиваль «Звезды белых ночей»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»

В воскресенье в Петербурге и Кронштадте состоится масштабный праздник в честь Дня ВМФ. В самом Петербурге торжества начнутся большим парадом кораблей на Неве в 11:00. После этого главные события перенесутся на Дворцовую площадь, где в 14:00 устроят посвященную празднику видеоэкскурсию на больших экранах, а затем состоятся концерты с участием Александра Розембаума, Александра Трофимова, Евгения Дятлова, военно-морских оркестров Вьетнама, Индии и Китая, а также других исполнителей и коллективов. Концертная программа растянется до 22:00, а финальной точкой торжеств станет салют, который прогремит над Невой в 23:00.29 июля, 11:00-23:00Акватория Невы, Дворцовая площадьКрупнейший фестиваль этого лета пройдет на выходных в парке 300-летия Петербурга. Два дня подряд на четырех сценах здесь будут выступать артисты музыканты — от Монеточки и Гречки до «Ногу свело!» и Михаила Боярского. Насыщенной будет образовательная программа: желающие смогут послушать лекции Максима Фадеева, Александра Панчина, Александра Невзорова и других. На отдельной площадке состоятся встречи с известными блогерами — при желании, с ними можно будет сфотографироваться и взять автограф. Кроме того, на фестивале откроются отдельные зоны, посвященные технологиям, красоте, спорту, косплею и прочим развлечениям. Проголодавшихся будут ждать на фудкорте. билет на день — 2 200, на два дня — 4 250 рублей.28-29 июля, 12:00-22:00Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74Уличный фестиваль «Скрипка на Невском» в этом году приурочили к 300-летию Невского проспекта. На фестивале выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, оркестр «Таврический» и Creato Project, а также солисты Дмитрий Стопичев, Алла Островская, Любовь Стекольщикова, Елизавета Глазунова и другие. За четыре концертных дня они дадут 44 концерта на разных площадках вблизи главной улицы города. Концерты состоятся в субботу и воскресенье ,причем субботний посвятят музыке Иоганна Штрауса. Основную сцену установят на площади Искусств, где она будет открыта с 12:00 до 21:00. Кроме того, по Невскому будет перемещаться дополнительная сцена на колесах с остановками на Малой Конюшенной улице (13:00), на углу Малой Садовой и Итальянской улиц (15:00) и в Александровском саду (17:00).28-29 июля, 21:00-21:00площадь Искусств, Александровский сад, Малая Конюшенная улица, Малая Садовая улицаВ воскресенье в Кронштадте состоится военно-патриотический фестиваль, посвященный Дню ВМФ. Весь день гостей будут развлекать шоу-программой с участием танков, бронемашин и артиллерии. В программе — парад военной техники, экскурсии для детей и взрослых, а также реконструкция одного из сражений Великой отечественной войны — штурма Кёнигсберга. Площадка на территории старинного форта позволит воссоздать быт немецкого гарнизона, лагерь Красной Армии и штурм укреплений в апреле 1945 года.29 июля, 11:00-20:00город Кронштадт, Якорная площадьВ Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4XIV международный фестиваль «Петроджаз» продлится с пятницы до вечера воскресенья на площади Островского. Перед ценителями джаза выступят норвежцы Plan Be, израильтяне New Land Project, ансамбль Давида Голощекина, датский саксофонист Ларс Меллер в сопровождении петербургского ансамбля The BreadBerries, Tito Lausteen Quintet, Татьяна Спасибухова, «Квинтет Четырех» и другие исполнители и коллективы. На закрытии гости услышал большой джем-сейшн, в котором примут участие практически все участники фестиваля.27-29 июля, 14:00-22:00Площадь ОстровскогоТрадиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиФестиваль современной музыки и искусства Present Perfect в этом году переехал в пространство «Порта Севкабель». Первые концерты состоятся здесь в пятницу — а на трех городских площадках до утра субботы (Stackendchneider, Blank и «Танцплощадка») пройдут pre-party музыкального праздника. Основные события развернутся в субботу: до самого утра на пяти сценах здесь выступят 50 музыкантов, отечественных и зарубежных, известных и не очень. Кроме того, обещают фудкорт, виниловый маркет, соревнования скейтеров и другие мероприятия. На последний день намечено afterparty, на котором вновь выступят некоторые участники фестиваля.27-29 июля«Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40В Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73В Ботаническом саду цветут флоксы. Традиционно в это время работает тематическая выставка, где можно увидеть исторические сорта и новинки этих многолетних растений во всем их великолепии и разнообразии. Все цветы выращены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.26-29 июляБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2В Петербурге открылась персональная выставка Андрея Оленева — яркого представителя нижегородского стрит-арта. Экспозиция называется «Петли» и состоит из живописных работ по дереву: художник использовал элементы мебели, оконные рамы и дверные откосы. Выставка посвящена духовным исканиям автора и его размышлениям.до 31 июляАнненкирхе, улица Кирочная, 8ВБольшую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Двадцать шестой по счету фестиваль «Звезды белых ночей» продолжается! Впереди нас ждет более 200 спектаклей и концертов, премьеры постановок и марафон симфоний П. И. Чайковского, а кроме того — выступления именитых музыкантов и звезд оперы и балета. В разные дни на сцену поднимутся Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Сергей Бабаян, Гийом Беллом, Кристоф Барати и многие другие исполнители.23 мая — 29 июляМариинский театр, Театральная площадь, 1; Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Илья Кабаков — фигура знаковая для московского концептуализма и развития современного искусства в России. Крупнейшую ретроспективу его творчества покажут в Эрмитаже, в сотрудничестве с лондонской Галереей Тейт и Третьяковской галереей. Выставка «В будущее возьмут не всех» соберет произведения Ильи Кабакова с 1950-х годов до настоящего времени.до 29 июляГлавный штаб, Дворцовая площадь, 6/8