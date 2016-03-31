Планы на неделю: чем заняться 30 июля — 3 августа

Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока»

День открытых дверей в Эрмитаже

Бесплатные экскурсии на сегвеях

Показы фильмов из программы кинофестиваля «Garage Screen Film Festival»

VIII Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

Выставка «Скульптуры Сальвадора Дали»

Выставка к 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина

Выставка Андрея Оленева «Петли»

Выставка «В садах Тимура»

Театральный фестиваль «Точка доступа»

Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»

Выставка в честь 80-летия телевидения

Скрипка на Невском

Летний фестиваль «Итальянские истории»

Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

В Ленинградской области прозвучат классические произведения и кавер-версии мировых хитов. Симфонический оркестр и рок-исполнители дадут бесплатные концерты на фестивале «Дым над водой. От классики до рока». Среди участников фестиваля — симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский и исполнитель партии Орфея в советской рок-опере «Орфей и Эвридика» Альберт Асадуллин.3-5 августаЛенинградская область, Приозерский район, поселок Коробицыно, курорт «Красное Озеро»Первый четверг каждого месяца посетить главный музей Санкт-Петербурга можно бесплатно. Двери музея открыты с 10:30. Но будьте готовы к тому, что попасть к произведениям искусства получится только отстояв двинную очередь (желающих полюбоваться экспонатами Эрмитажа обычно много). Однако посмотреть ВСЕ бесплатно не получится. Во-первых, обойти все залы Эрмитажа за день не удастся. А во-вторых, часть экспонатов можно посмотреть только вместе с экскурсионной группой (в день бесплатного посещения экскурсии останутся платными).2 августаЭрмитаж, Дворцовая площадь, 2В Парке Победы пройдет цикл мероприятий необычного формата. По четвергам будут проходить увлекательные экскурсии на сегвеях. Маршрут построен таким образом, чтобы слушатели могли узнать историю парка, осмотрев его главные достопримечательности.2 августаПарк ПобедыВ Новой Голландии стартует кинопрограмма от Музея современного искусства «Гараж». На большом экране покажут фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля «Garage Screen Film Festival». В частности, зрители увидят поэтическое видеоэссе «El Mar la Mar» об опыте длительного пребывания в пустыне, документальную хронику «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях. Кроме того, можно будет увидеть собранный из уникальных архивных материалов «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона.2-5 августаостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2В начале августа Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова прератится в театр под открытым небом, в котором выступят кукловоды, мимы, клоуны, фокусники, уличные музыканты и танцоры. Зрителей ожидают семейные представления, экспериментальные постановки, импровизации и масштабные спектакли. Программу поддержат музыканты разных жанров от этно до хип-хопа.3-5 августаЦентральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4В «Эрарте» открылась экспозиция, посвященная Дали-скульптору. В первую очередь, мы знаем его как художника, но с 1934 по 1987 годы он также занимался скульптурой. На экспозиции представят знакомые всем образы, перенесенные с плоскости живописного полотна в трехмерную среду. Экспонаты взяты из собрания коллекционера Беньямино Леви; каждый из них создавался под неусыпным контролем автора на лучших предприятиях Европы.25 мая — 23 сентябряМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В. О., 2Большую выставку работ Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина можно посетить в корпусе Бенуа. Полотна для экспозиции были специально отобраны так, чтобы посетитель смог проследить весь творческий путь живописца. Здесь будут и «Купание красного коня», и «Смерть комиссара», и «Богоматерь Умиление злых сердец», и «Тревога», и многие другие картины, собранные из больших и малых музеев России. Рядом с признанными шедеврами будут экспонироваться эскизы и этюды к ним. Это позволит воочию увидеть, как художник шел к воплощению своего замысла и как менялась идея в процессе работы.24 мая — 20 августаРусский музей, Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2В Петербурге открылась персональная выставка Андрея Оленева — яркого представителя нижегородского стрит-арта. Экспозиция называется «Петли» и состоит из живописных работ по дереву: художник использовал элементы мебели, оконные рамы и дверные откосы. Выставка посвящена духовным исканиям автора и его размышлениям.до 31 июляАнненкирхе, улица Кирочная, 8ВВ Центре современного искусства им. Сергея Курехина открыта выставка «В садах Тимура», посященная Тимуру Новикову. Посетители выставки увидят экспонаты, связанные с жизнью и творчеством художника: фрагмент занавеса «Поп-механики», расписанный Новиковым вместе с группой «Новые художники», многочисленные фотографии, видеозапись Джоанны Стингрей первого неофициального праздника города, организованного в 1986 году «Новыми художниками», в котором участвовал Тимур Новиков и Сергей Курёхин и многое другое.до 14 октябряЦентр современного искусства им. Сергея Курехина, Лиговский проспект, 73Театральные постановки в рамках фестиваля «Точка доступа» пройдут на неожиданных прощадках. Например, чеховский «Вишневый сад» покажут в парке на Литейном проспекте.В программе фестиваля — перфомансы от команд из Ирана, Швейцарии, Германии и Австралии. Всего будет показано 9 спектаклей, которые составят единую структуру улицы и мифов Петербурга.с 19 июля по 5 августаСанкт-ПетербургТрадиционный Фестиваль песчаных скульптур вновь открылся на пляже у Петропавловской крепости. На этот раз скульпторы вдохновлялись всемирно известными объектами культуры — темой фестиваля заявлены «Мировые шедевры». Посетители увидят Миланский собор, пирамиду майя, храм Преображения Господня в Кижах, Колосса Родосского и другие памятники, как существующие, так и исчезнувшие в веках. Вход — 350 рублей (для детей от 5 лет — 250 рублей, для студентов, учащихся и пенсионеров — 300 рублей).25 мая — 9 сентябряПляж у Петропавловской крепостиВ Петербурге открылась выставка телевизионной техники. Экспозиция посвящена 80-летию регулярного программного вещания. Посетители увидят более 70 экспонатов, в том числе первые видеокамеры, микрофоны и старейший телевизор, выпущенный в 1934 году.до 19 августа«Ленинград Центр», улица Потемкинская, 4С 21 июля по 4 августа по Невскому проспекту курсирует мобильная сцена с оркестром, который на площади Искусств исполняет произведения мировой классики. В этом году состоится 44 таких уличных концерта скрипичной музыки. В проекте принимают участие Санкт-Петербургский симфонический оркестр, оркестр «Таврический» и музыканты Creato Project, а также солисты. На этот раз традиционный фестиваль «Скрипка на Невском» посвящен 300-летию Невского проспекта.21 июля — 4 августаплощадь Искусств, Малая Конюшенная улица, перекресток Малой Садовой и Итальянской улицПетербург присоединился к фестивалю «Итальянские истории», во время которого по всей России проходят показы итальянских фильмов. В Северной столице на большом экране покажут продолжение фильма «Захочу и соскочу», авантюрную комедию «Большая афера в маленьком городе», ленту об одном из прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью» и другие картины.19 июля — 31 августаКиноцентр «Родина», ул. Караванная, 12Посетители экспозиции увидят картины 16 представителей эпохи модернизма. На выставке представлены работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. Известные полотна оживают под музыкальное сопровождение на мультимедийной выставке под крышей старинного газгольдера.16 июля — 2 сентябрякреативное пространство «Люмьер-холл», набережная Обводного канала, 74ц